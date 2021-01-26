https://ria.ru/20210126/vaktsinatsiya-1594628253.html

Медведев предложил подумать о вакцинации волонтеров

Медведев предложил подумать о вакцинации волонтеров

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил подумать о вакцинации добровольцев и волонтерах, помогающих в борьбе с коронавирусом. РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T13:46

2021-01-26T13:46

2021-01-26T13:46

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

дмитрий медведев

единая россия

общество

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил подумать о вакцинации добровольцев и волонтерах, помогающих в борьбе с коронавирусом."Мы понимаем, что волонтеры находятся на переднем крае противостояния этой очень опасной болезни. И надо подумать и о самих волонтерах... Я думаю, что мы должны подумать о том, чтобы наши добровольцы тоже получили возможность вакцинироваться для того, чтобы на собственном примере показывать необходимость такого рода действий, но и чтобы они знания имели, что необходимо сделать, чтобы вакцину получить, и чтобы их защитить", - сказал Медведев на социальной партийном форуме.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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