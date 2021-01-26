https://ria.ru/20210126/vaktsinatsiya-1594628253.html
Медведев предложил подумать о вакцинации волонтеров
Медведев предложил подумать о вакцинации волонтеров
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил подумать о вакцинации добровольцев и волонтерах, помогающих в борьбе с коронавирусом. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T13:46
2021-01-26T13:46
2021-01-26T13:46
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
дмитрий медведев
единая россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588340787_0:18:3084:1753_1920x0_80_0_0_12a75c80fe2b323dc48ab09fa3e1232f.jpg
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил подумать о вакцинации добровольцев и волонтерах, помогающих в борьбе с коронавирусом."Мы понимаем, что волонтеры находятся на переднем крае противостояния этой очень опасной болезни. И надо подумать и о самих волонтерах... Я думаю, что мы должны подумать о том, чтобы наши добровольцы тоже получили возможность вакцинироваться для того, чтобы на собственном примере показывать необходимость такого рода действий, но и чтобы они знания имели, что необходимо сделать, чтобы вакцину получить, и чтобы их защитить", - сказал Медведев на социальной партийном форуме.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588340787_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_b88fa5058a6bd25f4ba5b5da2968f04c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, дмитрий медведев, единая россия, общество