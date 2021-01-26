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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210126/vaktsinatsiya-1594628253.html
Медведев предложил подумать о вакцинации волонтеров
Медведев предложил подумать о вакцинации волонтеров
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил подумать о вакцинации добровольцев и волонтерах, помогающих в борьбе с коронавирусом. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T13:46
2021-01-26T13:46
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
дмитрий медведев
единая россия
общество
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил подумать о вакцинации добровольцев и волонтерах, помогающих в борьбе с коронавирусом."Мы понимаем, что волонтеры находятся на переднем крае противостояния этой очень опасной болезни. И надо подумать и о самих волонтерах... Я думаю, что мы должны подумать о том, чтобы наши добровольцы тоже получили возможность вакцинироваться для того, чтобы на собственном примере показывать необходимость такого рода действий, но и чтобы они знания имели, что необходимо сделать, чтобы вакцину получить, и чтобы их защитить", - сказал Медведев на социальной партийном форуме.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, дмитрий медведев, единая россия, общество

Медведев предложил подумать о вакцинации волонтеров

13:46 26.01.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинская сестра набирает в шприц вакцину "Гам-КОВИД-Вак"
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину Гам-КОВИД-Вак - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил подумать о вакцинации добровольцев и волонтерах, помогающих в борьбе с коронавирусом.
"Мы понимаем, что волонтеры находятся на переднем крае противостояния этой очень опасной болезни. И надо подумать и о самих волонтерах... Я думаю, что мы должны подумать о том, чтобы наши добровольцы тоже получили возможность вакцинироваться для того, чтобы на собственном примере показывать необходимость такого рода действий, но и чтобы они знания имели, что необходимо сделать, чтобы вакцину получить, и чтобы их защитить", - сказал Медведев на социальной партийном форуме.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыДмитрий МедведевЕдиная РоссияОбщество
 
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