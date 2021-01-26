https://ria.ru/20210126/vaktsinatsiya-1594626254.html

Мурашко назвал регионы, где лучше организована вакцинация от COVID-19

Мурашко назвал регионы, где лучше организована вакцинация от COVID-19

Вакцинацию от коронавируса лучше всего организовали в Красноярском и Пермском крае, Белгородской, Кировской, Курганской, Оренбургской и Волгоградской областях,... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T13:38

2021-01-26T13:38

2021-01-26T13:38

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

михаил мурашко

здоровье - общество

волгоградская область

пермский край

калининград

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Вакцинацию от коронавируса лучше всего организовали в Красноярском и Пермском крае, Белгородской, Кировской, Курганской, Оренбургской и Волгоградской областях, а также в Калининграде, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Хотел бы отметить ряд регионов, которые наиболее хорошо организовали мероприятия по вакцинации. Это Красноярский и Пермский край, Белгородская область, Волгоградская, Калининград, Кировская область, Курганская область, Оренбургская и ряд других", - сказал Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.Он уточнил, что за последние десять дней количество пунктов вакцинации от коронавируса в регионах России увеличилось в два раза и составило 2711.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

волгоградская область

пермский край

калининград

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2021

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