https://ria.ru/20210126/vaktsinatsiya-1594622345.html
Глава Якутии привился от коронавируса в прямом эфире
Глава Якутии привился от коронавируса в прямом эфире
Глава Якутии Айсен Николаев во вторник привился от коронавируса препаратом "Гам-Ковид-Вак", за процессом можно было наблюдать в прямом эфире в его соцсетях. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T13:14
2021-01-26T13:14
2021-01-26T13:14
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
республика саха (якутия)
айсен николаев
здоровье - общество
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ХАБАРОВСК, 26 янв — РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев во вторник привился от коронавируса препаратом "Гам-Ковид-Вак", за процессом можно было наблюдать в прямом эфире в его соцсетях.Трансляция велась из поликлиники №5 города Якутска. Вторую дозу вакцины глава республики получит 16 февраля."То, что в нашей стране появилась первая вакцина от коронавируса, — это большое достижение, причем эффективная и безвредная для людей... Те люди, которые привились до нового года, обзавелись антителами, а это говорит о том, что они не будут болеть", — сообщил Николаев.По его словам, вакцинирование активно идёт в Якутске и 23 районах республики. "В некоторые районы вакцина доставлена только сегодня, и в ближайшие дни начнётся вакцинация населения. В три района из-за погодных условий препараты не удалось завезти, но как только погода позволит, вакцина будет завезена", — добавил Николаев.По данным оперштаба Якутии, по состоянию на 26 января, в республике от коронавируса вакцинировались более 8,3 тысячи человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика саха (якутия), айсен николаев, здоровье - общество
ХАБАРОВСК, 26 янв — РИА Новости.
Глава Якутии Айсен Николаев
во вторник привился от коронавируса препаратом "Гам-Ковид-Вак", за процессом можно было наблюдать в прямом эфире в его соцсетях.
Трансляция велась из поликлиники №5 города Якутска
. Вторую дозу вакцины глава республики получит 16 февраля.
"То, что в нашей стране появилась первая вакцина от коронавируса, — это большое достижение, причем эффективная и безвредная для людей... Те люди, которые привились до нового года, обзавелись антителами, а это говорит о том, что они не будут болеть", — сообщил Николаев.
По его словам, вакцинирование активно идёт в Якутске и 23 районах республики. "В некоторые районы вакцина доставлена только сегодня, и в ближайшие дни начнётся вакцинация населения. В три района из-за погодных условий препараты не удалось завезти, но как только погода позволит, вакцина будет завезена", — добавил Николаев.
По данным оперштаба Якутии, по состоянию на 26 января, в республике от коронавируса вакцинировались более 8,3 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.