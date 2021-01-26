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https://ria.ru/20210126/vaktsinatsiya-1594622345.html
Глава Якутии привился от коронавируса в прямом эфире
Глава Якутии привился от коронавируса в прямом эфире
Глава Якутии Айсен Николаев во вторник привился от коронавируса препаратом "Гам-Ковид-Вак", за процессом можно было наблюдать в прямом эфире в его соцсетях. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T13:14
2021-01-26T13:14
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
республика саха (якутия)
айсен николаев
здоровье - общество
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ХАБАРОВСК, 26 янв — РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев во вторник привился от коронавируса препаратом "Гам-Ковид-Вак", за процессом можно было наблюдать в прямом эфире в его соцсетях.Трансляция велась из поликлиники №5 города Якутска. Вторую дозу вакцины глава республики получит 16 февраля."То, что в нашей стране появилась первая вакцина от коронавируса, — это большое достижение, причем эффективная и безвредная для людей... Те люди, которые привились до нового года, обзавелись антителами, а это говорит о том, что они не будут болеть", — сообщил Николаев.По его словам, вакцинирование активно идёт в Якутске и 23 районах республики. "В некоторые районы вакцина доставлена только сегодня, и в ближайшие дни начнётся вакцинация населения. В три района из-за погодных условий препараты не удалось завезти, но как только погода позволит, вакцина будет завезена", — добавил Николаев.По данным оперштаба Якутии, по состоянию на 26 января, в республике от коронавируса вакцинировались более 8,3 тысячи человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика саха (якутия), айсен николаев, здоровье - общество

Глава Якутии привился от коронавируса в прямом эфире

13:14 26.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВРИО главы Якутии Айсен Николаев во время интервью на стенде Международного информационного агентства МИА "Россия сегодня" на IV Восточном экономическом форуме. 13 сентября 2018
ВРИО главы Якутии Айсен Николаев во время интервью на стенде Международного информационного агентства МИА Россия сегодня на IV Восточном экономическом форуме. 13 сентября 2018 - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ХАБАРОВСК, 26 янв — РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев во вторник привился от коронавируса препаратом "Гам-Ковид-Вак", за процессом можно было наблюдать в прямом эфире в его соцсетях.
Трансляция велась из поликлиники №5 города Якутска. Вторую дозу вакцины глава республики получит 16 февраля.
"То, что в нашей стране появилась первая вакцина от коронавируса, — это большое достижение, причем эффективная и безвредная для людей... Те люди, которые привились до нового года, обзавелись антителами, а это говорит о том, что они не будут болеть", — сообщил Николаев.
По его словам, вакцинирование активно идёт в Якутске и 23 районах республики. "В некоторые районы вакцина доставлена только сегодня, и в ближайшие дни начнётся вакцинация населения. В три района из-за погодных условий препараты не удалось завезти, но как только погода позволит, вакцина будет завезена", — добавил Николаев.
По данным оперштаба Якутии, по состоянию на 26 января, в республике от коронавируса вакцинировались более 8,3 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевЗдоровье - Общество
 
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