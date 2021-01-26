https://ria.ru/20210126/vaktsinatsiya-1594622345.html

Глава Якутии привился от коронавируса в прямом эфире

Глава Якутии привился от коронавируса в прямом эфире

Глава Якутии Айсен Николаев во вторник привился от коронавируса препаратом "Гам-Ковид-Вак", за процессом можно было наблюдать в прямом эфире в его соцсетях. РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T13:14

2021-01-26T13:14

2021-01-26T13:14

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

республика саха (якутия)

айсен николаев

здоровье - общество

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ХАБАРОВСК, 26 янв — РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев во вторник привился от коронавируса препаратом "Гам-Ковид-Вак", за процессом можно было наблюдать в прямом эфире в его соцсетях.Трансляция велась из поликлиники №5 города Якутска. Вторую дозу вакцины глава республики получит 16 февраля."То, что в нашей стране появилась первая вакцина от коронавируса, — это большое достижение, причем эффективная и безвредная для людей... Те люди, которые привились до нового года, обзавелись антителами, а это говорит о том, что они не будут болеть", — сообщил Николаев.По его словам, вакцинирование активно идёт в Якутске и 23 районах республики. "В некоторые районы вакцина доставлена только сегодня, и в ближайшие дни начнётся вакцинация населения. В три района из-за погодных условий препараты не удалось завезти, но как только погода позволит, вакцина будет завезена", — добавил Николаев.По данным оперштаба Якутии, по состоянию на 26 января, в республике от коронавируса вакцинировались более 8,3 тысячи человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика саха (якутия), айсен николаев, здоровье - общество