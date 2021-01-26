https://ria.ru/20210126/vaktsinatsiya-1594577201.html
В Нидерландах впервые начнут прививать от COVID-19 людей старше 90 лет
В Нидерландах впервые начнут прививать от COVID-19 людей старше 90 лет
В Нидерландах во вторник впервые начнут прививать от коронавируса людей старше 90 лет, передает голландская вещательная корпорация NOS. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T09:06
2021-01-26T09:06
2021-01-26T09:06
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. В Нидерландах во вторник впервые начнут прививать от коронавируса людей старше 90 лет, передает голландская вещательная корпорация NOS.Отмечается, что первому человеку из этой возрастной категории сделают прививку в городе Апелдорн в провинции Гелдерланд.Муниципальная служба здравоохранения (GGD) Нидерландов планирует вакцинировать порядка 45 тысяч человек возрастной категории от 90 и старше.Вакцинация в Нидерландах началась 6 января. Первыми вакцину от коронавируса компании Pfizer и BioNTech, первая партия которой поступила в страну в конце декабря, получили работники домов престарелых и домов для инвалидов, а также сотрудники больниц и скорой помощи, которые непосредственно занимаются лечением больных с COVID-19.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210125/vaktsinatsiya-1594465751.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, гелдерланд, нидерланды, в мире