https://ria.ru/20210126/vaktsinatsiya-1594577201.html

В Нидерландах впервые начнут прививать от COVID-19 людей старше 90 лет

В Нидерландах впервые начнут прививать от COVID-19 людей старше 90 лет

В Нидерландах во вторник впервые начнут прививать от коронавируса людей старше 90 лет, передает голландская вещательная корпорация NOS. РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T09:06

2021-01-26T09:06

2021-01-26T09:06

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

гелдерланд

нидерланды

в мире

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. В Нидерландах во вторник впервые начнут прививать от коронавируса людей старше 90 лет, передает голландская вещательная корпорация NOS.Отмечается, что первому человеку из этой возрастной категории сделают прививку в городе Апелдорн в провинции Гелдерланд.Муниципальная служба здравоохранения (GGD) Нидерландов планирует вакцинировать порядка 45 тысяч человек возрастной категории от 90 и старше.Вакцинация в Нидерландах началась 6 января. Первыми вакцину от коронавируса компании Pfizer и BioNTech, первая партия которой поступила в страну в конце декабря, получили работники домов престарелых и домов для инвалидов, а также сотрудники больниц и скорой помощи, которые непосредственно занимаются лечением больных с COVID-19.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210125/vaktsinatsiya-1594465751.html

гелдерланд

нидерланды

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2021

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