https://ria.ru/20210126/vaktsina-1594620715.html

Мурашко рассказал о планах по поставкам вакцины от COVID-19 в регионы

Мурашко рассказал о планах по поставкам вакцины от COVID-19 в регионы

На этой неделе запланировано поставить в регионы еще около 2 миллионов доз вакцины от коронавируса, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T13:04

2021-01-26T13:04

2021-01-26T13:04

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

михаил мурашко

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591207675_0:124:3035:1831_1920x0_80_0_0_55120774d3c92eb6ac3580b38eb7fcdb.jpg

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. На этой неделе запланировано поставить в регионы еще около 2 миллионов доз вакцины от коронавируса, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."По поступающим вакцинам, в регионы отгружено уже сегодня и используется более двух миллионов доз вакцины. И на этой неделе к поставке, выпуск для вакцинации непосредственно после контроля качества, запланировано также почти два миллиона доз вакцины", - рассказал Мурашко на президиуме Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, общество