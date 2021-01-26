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Мурашко рассказал о планах по поставкам вакцины от COVID-19 в регионы
Мурашко рассказал о планах по поставкам вакцины от COVID-19 в регионы
На этой неделе запланировано поставить в регионы еще около 2 миллионов доз вакцины от коронавируса, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T13:04
2021-01-26T13:04
2021-01-26T13:04
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. На этой неделе запланировано поставить в регионы еще около 2 миллионов доз вакцины от коронавируса, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."По поступающим вакцинам, в регионы отгружено уже сегодня и используется более двух миллионов доз вакцины. И на этой неделе к поставке, выпуск для вакцинации непосредственно после контроля качества, запланировано также почти два миллиона доз вакцины", - рассказал Мурашко на президиуме Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, общество