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"Спутник V" планируют зарегистрировать в 25 странах в течение двух недель
"Спутник V" планируют зарегистрировать в 25 странах в течение двух недель
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев ожидает, что российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T10:47
2021-01-26T10:47
2021-01-26T12:49
всемирный экономический форум в давосе в 2021 году
всемирный экономический форум
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
российский фонд прямых инвестиций
в мире
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев ожидает, что российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в ближайшее время зарегистрируют более чем в двух десятках стран."Наша вакцина "Спутник V" в настоящее время зарегистрирована в 14 странах, в течение ближайших двух недель мы ожидаем регистрации более чем в 25 странах", — сказал Дмитриев на сессии Всемирного экономического форума в Давосе, который проходит в онлайн-формате.Глава РФПИ отметил, что фонд работал индивидуально с каждой страной и создал большое количество международных партнерств по производству вакцин."Спутник V" основан на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и уже получил одобрение регуляторов в России, Белоруссии, Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. Инициирован процесс регистрации вакцины в ЕС и ВОЗ. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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2021-01-26T10:47
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РИА Новости
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всемирный экономический форум в давосе в 2021 году, всемирный экономический форум, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, в мире