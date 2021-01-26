https://ria.ru/20210126/vaktsina-1594591415.html

"Спутник V" планируют зарегистрировать в 25 странах в течение двух недель

"Спутник V" планируют зарегистрировать в 25 странах в течение двух недель

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев ожидает, что российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T10:47

2021-01-26T10:47

2021-01-26T12:49

всемирный экономический форум в давосе в 2021 году

всемирный экономический форум

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

российский фонд прямых инвестиций

в мире

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев ожидает, что российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в ближайшее время зарегистрируют более чем в двух десятках стран."Наша вакцина "Спутник V" в настоящее время зарегистрирована в 14 странах, в течение ближайших двух недель мы ожидаем регистрации более чем в 25 странах", — сказал Дмитриев на сессии Всемирного экономического форума в Давосе, который проходит в онлайн-формате.Глава РФПИ отметил, что фонд работал индивидуально с каждой страной и создал большое количество международных партнерств по производству вакцин."Спутник V" основан на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и уже получил одобрение регуляторов в России, Белоруссии, Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. Инициирован процесс регистрации вакцины в ЕС и ВОЗ. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года 2021-01-26T10:47 true PT3M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всемирный экономический форум в давосе в 2021 году, всемирный экономический форум, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, в мире