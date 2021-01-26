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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210126/vaktsina-1594591415.html
"Спутник V" планируют зарегистрировать в 25 странах в течение двух недель
"Спутник V" планируют зарегистрировать в 25 странах в течение двух недель
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев ожидает, что российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T10:47
2021-01-26T12:49
всемирный экономический форум в давосе в 2021 году
всемирный экономический форум
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
российский фонд прямых инвестиций
в мире
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев ожидает, что российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в ближайшее время зарегистрируют более чем в двух десятках стран."Наша вакцина "Спутник V" в настоящее время зарегистрирована в 14 странах, в течение ближайших двух недель мы ожидаем регистрации более чем в 25 странах", — сказал Дмитриев на сессии Всемирного экономического форума в Давосе, который проходит в онлайн-формате.Глава РФПИ отметил, что фонд работал индивидуально с каждой страной и создал большое количество международных партнерств по производству вакцин."Спутник V" основан на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и уже получил одобрение регуляторов в России, Белоруссии, Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. Инициирован процесс регистрации вакцины в ЕС и ВОЗ. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19
В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года
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всемирный экономический форум в давосе в 2021 году, всемирный экономический форум, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, в мире

"Спутник V" планируют зарегистрировать в 25 странах в течение двух недель

10:47 26.01.2021 (обновлено: 12:49 26.01.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник набирает в шприц вакцину от коронавируса "Спутник-V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Медицинский сотрудник набирает в шприц вакцину от коронавируса Спутник-V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев ожидает, что российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в ближайшее время зарегистрируют более чем в двух десятках стран.
"Наша вакцина "Спутник V" в настоящее время зарегистрирована в 14 странах, в течение ближайших двух недель мы ожидаем регистрации более чем в 25 странах", — сказал Дмитриев на сессии Всемирного экономического форума в Давосе, который проходит в онлайн-формате.
Глава РФПИ отметил, что фонд работал индивидуально с каждой страной и создал большое количество международных партнерств по производству вакцин.
"Спутник V" основан на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и уже получил одобрение регуляторов в России, Белоруссии, Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. Инициирован процесс регистрации вакцины в ЕС и ВОЗ.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаВсемирный экономический форум в Давосе в 2021 годуВсемирный экономический форумВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияРоссийский фонд прямых инвестицийВ мире
 
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