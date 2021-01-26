https://ria.ru/20210126/vaktsina-1594573639.html

Эксперт рассказал, вакцинам каких стран доверяет верховный лидер Ирана

Эксперт рассказал, вакцинам каких стран доверяет верховный лидер Ирана

Президент центра интеллектуальных и стратегических исследований "Единая нация" Фади ас-Сайид заявил РИА Новости, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи доверяет... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T08:12

2021-01-26T08:12

2021-01-26T08:12

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

али хаменеи

иран

в мире

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ТЕГЕРАН, 26 янв - РИА Новости. Президент центра интеллектуальных и стратегических исследований "Единая нация" Фади ас-Сайид заявил РИА Новости, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи доверяет российской и китайской вакцинам от коронавируса больше, чем американской.В настоящий момент у Ирана нет вакцины против коронавируса. Тем не менее, в стране ведутся собственные разработки препаратов. Первая вакцина "Ково-Иран" уже была введена добровольцам, еще несколько вакцин готовы к началу клинических испытаний. Кроме того, Иран приобрел 16,8 миллиона доз вакцины через инициативу COVAX, однако пока не получил их.Также рассматривается вопрос о закупке вакцин из других стран, кроме Великобритании и США, в силу запрета верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В качестве возможных направлений сотрудничества по вакцине от коронавируса в Тегеране называли Китай, Россию, Индию и в последнее время Кубу, с которой Иран ведет совместные разработки.Касательно российской вакцины "Спутник V", в минздраве Ирана в конце 2020 года сообщали РИА Новости, что Тегеран будет иметь в виду российские вакцины от коронавируса при решении вопроса о покупке препаратов против COVID-19 из-за рубежа.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201218/vaktsiny-1589505520.html

иран

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, али хаменеи, иран, в мире