Эксперт рассказал, вакцинам каких стран доверяет верховный лидер Ирана
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme LeaderВерховный лидер Ирана Али Хаменеи выступает в Тегеране. 14 апреля 2018
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
ТЕГЕРАН, 26 янв - РИА Новости. Президент центра интеллектуальных и стратегических исследований "Единая нация" Фади ас-Сайид заявил РИА Новости, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи доверяет российской и китайской вакцинам от коронавируса больше, чем американской.
"Есть и другие доступные вакцины... Есть китайская вакцина и российская вакцина, фактор доверия им со стороны иранского лидера выше, чем американской вакцине", - отметил эксперт.
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В настоящий момент у Ирана нет вакцины против коронавируса. Тем не менее, в стране ведутся собственные разработки препаратов. Первая вакцина "Ково-Иран" уже была введена добровольцам, еще несколько вакцин готовы к началу клинических испытаний. Кроме того, Иран приобрел 16,8 миллиона доз вакцины через инициативу COVAX, однако пока не получил их.
Также рассматривается вопрос о закупке вакцин из других стран, кроме Великобритании и США, в силу запрета верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В качестве возможных направлений сотрудничества по вакцине от коронавируса в Тегеране называли Китай, Россию, Индию и в последнее время Кубу, с которой Иран ведет совместные разработки.
Касательно российской вакцины "Спутник V", в минздраве Ирана в конце 2020 года сообщали РИА Новости, что Тегеран будет иметь в виду российские вакцины от коронавируса при решении вопроса о покупке препаратов против COVID-19 из-за рубежа.
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