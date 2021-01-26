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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210126/vaktsina-1594573639.html
Эксперт рассказал, вакцинам каких стран доверяет верховный лидер Ирана
Эксперт рассказал, вакцинам каких стран доверяет верховный лидер Ирана
Президент центра интеллектуальных и стратегических исследований "Единая нация" Фади ас-Сайид заявил РИА Новости, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи доверяет... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T08:12
2021-01-26T08:12
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
али хаменеи
иран
в мире
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ТЕГЕРАН, 26 янв - РИА Новости. Президент центра интеллектуальных и стратегических исследований "Единая нация" Фади ас-Сайид заявил РИА Новости, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи доверяет российской и китайской вакцинам от коронавируса больше, чем американской.В настоящий момент у Ирана нет вакцины против коронавируса. Тем не менее, в стране ведутся собственные разработки препаратов. Первая вакцина "Ково-Иран" уже была введена добровольцам, еще несколько вакцин готовы к началу клинических испытаний. Кроме того, Иран приобрел 16,8 миллиона доз вакцины через инициативу COVAX, однако пока не получил их.Также рассматривается вопрос о закупке вакцин из других стран, кроме Великобритании и США, в силу запрета верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В качестве возможных направлений сотрудничества по вакцине от коронавируса в Тегеране называли Китай, Россию, Индию и в последнее время Кубу, с которой Иран ведет совместные разработки.Касательно российской вакцины "Спутник V", в минздраве Ирана в конце 2020 года сообщали РИА Новости, что Тегеран будет иметь в виду российские вакцины от коронавируса при решении вопроса о покупке препаратов против COVID-19 из-за рубежа.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, али хаменеи, иран, в мире

Эксперт рассказал, вакцинам каких стран доверяет верховный лидер Ирана

08:12 26.01.2021
 
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme LeaderВерховный лидер Ирана Али Хаменеи выступает в Тегеране. 14 апреля 2018
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступает в Тегеране. 14 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 26 янв - РИА Новости. Президент центра интеллектуальных и стратегических исследований "Единая нация" Фади ас-Сайид заявил РИА Новости, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи доверяет российской и китайской вакцинам от коронавируса больше, чем американской.
"Есть и другие доступные вакцины... Есть китайская вакцина и российская вакцина, фактор доверия им со стороны иранского лидера выше, чем американской вакцине", - отметил эксперт.
Работа прививочного пункта по вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря 2020, 18:12
Разработка вакцин против COVID-19 в России и мире
В настоящий момент у Ирана нет вакцины против коронавируса. Тем не менее, в стране ведутся собственные разработки препаратов. Первая вакцина "Ково-Иран" уже была введена добровольцам, еще несколько вакцин готовы к началу клинических испытаний. Кроме того, Иран приобрел 16,8 миллиона доз вакцины через инициативу COVAX, однако пока не получил их.
Также рассматривается вопрос о закупке вакцин из других стран, кроме Великобритании и США, в силу запрета верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В качестве возможных направлений сотрудничества по вакцине от коронавируса в Тегеране называли Китай, Россию, Индию и в последнее время Кубу, с которой Иран ведет совместные разработки.
Касательно российской вакцины "Спутник V", в минздраве Ирана в конце 2020 года сообщали РИА Новости, что Тегеран будет иметь в виду российские вакцины от коронавируса при решении вопроса о покупке препаратов против COVID-19 из-за рубежа.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Али ХаменеиИранВ мире
 
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