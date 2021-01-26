https://ria.ru/20210126/universitety--1594641510.html

Круглый стол о присутствии вузов РФ в публичном инфопространстве

Круглый стол о присутствии вузов РФ в публичном инфопространстве

3 февраля в 11.00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Российские университеты в публичном информационном пространстве: по данным медиаисследований МИА "Россия сегодня".

2021-01-26T14:57

2021-01-26T14:57

2021-01-26T14:57

анонсы

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Задать вопросУчастники:- исполнительный директор Национального фонда подготовки кадров Ирина АРЖАНОВА;- заместитель директора Федерального государственного автономного научного учреждения "Центр социологических исследований" Надежда ПОЛИХИНА;- руководитель проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" Наталья ТЮРИНА;- руководитель Программы повышения узнаваемости российских университетов в России и мире Геннадий КЛЮШКИН.В 2018 году МИА "Россия сегодня" запустило серию исследований по оценке активности российских университетов в российском и международном медиаполе. Как идет развитие основных медиастратегий? Какой путь прошли университеты за последние три года? Как и где наши вузы представлены в международной повестке? Какие основные тенденции и тренды были зафиксированы в 2020 году (в период пандемии)?Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы