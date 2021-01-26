Круглый стол о присутствии вузов РФ в публичном инфопространстве
3 февраля в 11.00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Российские университеты в публичном информационном пространстве: по данным медиаисследований МИА "Россия сегодня".
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Участники:
- исполнительный директор Национального фонда подготовки кадров Ирина АРЖАНОВА;
- заместитель директора Федерального государственного автономного научного учреждения "Центр социологических исследований" Надежда ПОЛИХИНА;
- руководитель проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" Наталья ТЮРИНА;
- руководитель Программы повышения узнаваемости российских университетов в России и мире Геннадий КЛЮШКИН.
В 2018 году МИА "Россия сегодня" запустило серию исследований по оценке активности российских университетов в российском и международном медиаполе. Как идет развитие основных медиастратегий? Какой путь прошли университеты за последние три года? Как и где наши вузы представлены в международной повестке? Какие основные тенденции и тренды были зафиксированы в 2020 году (в период пандемии)?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- исполнительный директор Национального фонда подготовки кадров Ирина АРЖАНОВА;
- заместитель директора Федерального государственного автономного научного учреждения "Центр социологических исследований" Надежда ПОЛИХИНА;
- руководитель проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" Наталья ТЮРИНА;
- руководитель Программы повышения узнаваемости российских университетов в России и мире Геннадий КЛЮШКИН.
В 2018 году МИА "Россия сегодня" запустило серию исследований по оценке активности российских университетов в российском и международном медиаполе. Как идет развитие основных медиастратегий? Какой путь прошли университеты за последние три года? Как и где наши вузы представлены в международной повестке? Какие основные тенденции и тренды были зафиксированы в 2020 году (в период пандемии)?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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