https://ria.ru/20210126/turtsiya-1594609161.html
Жириновский призвал россиян не ездить в Турцию
Жириновский призвал россиян не ездить в Турцию
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский после нападения неизвестного на россиян в Стамбуле призвал россиян не ездить в Турцию. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T12:18
2021-01-26T12:18
2021-01-26T12:18
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский после нападения неизвестного на россиян в Стамбуле призвал россиян не ездить в Турцию.Ранее источник сообщил РИА Новости, что в воскресенье вечером сборщик мусора Хасан Хюсейн Й., страдающий психическим расстройством, напал с ножом на трех граждан России – мужчину и двух женщин, которые получили ранения. Он задержан. Как сообщили в генконсульстве РФ в Стамбуле, они были госпитализированы с повреждениями различной степени тяжести."Не надо ездить в Турцию, самая коварная страна", - сказал Жириновский, комментируя ситуацию.
https://ria.ru/20210126/napadene-1594588289.html
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владимир жириновский, турция, стамбул, в мире