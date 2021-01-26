https://ria.ru/20210126/turtsiya-1594609161.html

Жириновский призвал россиян не ездить в Турцию

Жириновский призвал россиян не ездить в Турцию

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский после нападения неизвестного на россиян в Стамбуле призвал россиян не ездить в Турцию. РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T12:18

2021-01-26T12:18

2021-01-26T12:18

владимир жириновский

турция

стамбул

в мире

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский после нападения неизвестного на россиян в Стамбуле призвал россиян не ездить в Турцию.Ранее источник сообщил РИА Новости, что в воскресенье вечером сборщик мусора Хасан Хюсейн Й., страдающий психическим расстройством, напал с ножом на трех граждан России – мужчину и двух женщин, которые получили ранения. Он задержан. Как сообщили в генконсульстве РФ в Стамбуле, они были госпитализированы с повреждениями различной степени тяжести."Не надо ездить в Турцию, самая коварная страна", - сказал Жириновский, комментируя ситуацию.

https://ria.ru/20210126/napadene-1594588289.html

турция

стамбул

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владимир жириновский, турция, стамбул, в мире