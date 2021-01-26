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ПФР оценил ситуацию с выбором россиянами способа ведения трудовой книжки
ПФР оценил ситуацию с выбором россиянами способа ведения трудовой книжки
Больше всего россиян, которые выбрали электронную трудовую книжку, проживает в Центральном федеральном округе (ЦФО) и Поволжье, сообщается на сайте Пенсионного... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T17:05
2021-01-26T17:05
поволжье
пенсионный фонд рф
общество
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Больше всего россиян, которые выбрали электронную трудовую книжку, проживает в Центральном федеральном округе (ЦФО) и Поволжье, сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).Согласно сообщению, со способом ведения трудовой определились 47 миллионов работающих граждан, 6 миллионов остановились на электронном формате."Больше всего граждан, выбравших цифровую версию хорошо знакомого документа, проживает в Центральном федеральном округе (33,3%) и Поволжье (18,6%). При этом переход на электронную книжку является добровольным и сделать выбор в ее пользу можно в любое время", - говорится в сообщении.В ПФР также отмечают, что преимуществом электронной трудовой является практически полное исключение риска потери данных о трудовом стаже. Она также удобна с точки зрения организации дистанционной работы.Кроме того, для оформления загранпаспорта или ипотеки сведения о трудовой деятельности можно распечатать из личного кабинета на портале Госуслуг или официальном сайте ПФР. Они сразу будут заверены электронной подписью и действительны во всех инстанциях.Те, кто решил сохранить бумажную трудовую, имеют право подать работодателю письменное заявление о предоставлении сведений о трудовой деятельности в электронном виде. А вот вернуть бумажную трудовую после перехода будет нельзя, добавили в ПФР.
https://ria.ru/20210121/zakonoproekt-1594085884.html
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поволжье, пенсионный фонд рф, общество

ПФР оценил ситуацию с выбором россиянами способа ведения трудовой книжки

17:05 26.01.2021
 
© Depositphotos / V.AnisimovТрудовая книжка
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© Depositphotos / V.Anisimov
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Больше всего россиян, которые выбрали электронную трудовую книжку, проживает в Центральном федеральном округе (ЦФО) и Поволжье, сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
Согласно сообщению, со способом ведения трудовой определились 47 миллионов работающих граждан, 6 миллионов остановились на электронном формате.
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"Больше всего граждан, выбравших цифровую версию хорошо знакомого документа, проживает в Центральном федеральном округе (33,3%) и Поволжье (18,6%). При этом переход на электронную книжку является добровольным и сделать выбор в ее пользу можно в любое время", - говорится в сообщении.
В ПФР также отмечают, что преимуществом электронной трудовой является практически полное исключение риска потери данных о трудовом стаже. Она также удобна с точки зрения организации дистанционной работы.
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Кроме того, для оформления загранпаспорта или ипотеки сведения о трудовой деятельности можно распечатать из личного кабинета на портале Госуслуг или официальном сайте ПФР. Они сразу будут заверены электронной подписью и действительны во всех инстанциях.
Те, кто решил сохранить бумажную трудовую, имеют право подать работодателю письменное заявление о предоставлении сведений о трудовой деятельности в электронном виде. А вот вернуть бумажную трудовую после перехода будет нельзя, добавили в ПФР.
 
ПоволжьеПенсионный фонд РФОбщество
 
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