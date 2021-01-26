https://ria.ru/20210126/torgovlya-1594611431.html

Объем торговли РФ с провинцией Хэйлунцзян сократился в 2020 году на 23%

Объем торговли РФ с провинцией Хэйлунцзян сократился в 2020 году на 23%

Товарооборот между Россией и северо-восточной китайской провинцией Хэйлунцзян снизился в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 23,4%, со ссылкой на таможенную... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T12:41

2021-01-26T12:41

2021-01-26T12:41

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китай

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МОСКВА, 26 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Товарооборот между Россией и северо-восточной китайской провинцией Хэйлунцзян снизился в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 23,4%, со ссылкой на таможенную службу сообщает агентство Синьхуа.Агентство подчеркивает, что в абсолютных цифрах этот показатель превышает 97 миллиардов юаней (около 15 миллиардов долларов), а на Россию приходится почти две трети всей внешней торговли Хэйлунцзяна.В 2020 году общий товарооборот провинции сократился почти на 18% в годовом исчислении, составив около 154 миллиардов юаней, что связано с падением производства и потребления в условиях эпидемии коронавируса. Основное снижение торговли Хэйлунцзяна с внешними партнерами произошло за счет уменьшения импорта, в то время, как экспорт вырос на 3,2%.

https://ria.ru/20210124/kitay-1594356898.html

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