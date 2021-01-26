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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210126/torgovlya-1594611431.html
Объем торговли РФ с провинцией Хэйлунцзян сократился в 2020 году на 23%
Объем торговли РФ с провинцией Хэйлунцзян сократился в 2020 году на 23%
Товарооборот между Россией и северо-восточной китайской провинцией Хэйлунцзян снизился в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 23,4%, со ссылкой на таможенную... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T12:41
2021-01-26T12:41
россия-китай: главное
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китай
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МОСКВА, 26 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Товарооборот между Россией и северо-восточной китайской провинцией Хэйлунцзян снизился в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 23,4%, со ссылкой на таможенную службу сообщает агентство Синьхуа.Агентство подчеркивает, что в абсолютных цифрах этот показатель превышает 97 миллиардов юаней (около 15 миллиардов долларов), а на Россию приходится почти две трети всей внешней торговли Хэйлунцзяна.В 2020 году общий товарооборот провинции сократился почти на 18% в годовом исчислении, составив около 154 миллиардов юаней, что связано с падением производства и потребления в условиях эпидемии коронавируса. Основное снижение торговли Хэйлунцзяна с внешними партнерами произошло за счет уменьшения импорта, в то время, как экспорт вырос на 3,2%.
https://ria.ru/20210124/kitay-1594356898.html
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россия, китай

Объем торговли РФ с провинцией Хэйлунцзян сократился в 2020 году на 23%

12:41 26.01.2021
 
© AFP 2020Торговый порт в Китае
Торговый порт в Китае - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© AFP 2020
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Товарооборот между Россией и северо-восточной китайской провинцией Хэйлунцзян снизился в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 23,4%, со ссылкой на таможенную службу сообщает агентство Синьхуа.
Агентство подчеркивает, что в абсолютных цифрах этот показатель превышает 97 миллиардов юаней (около 15 миллиардов долларов), а на Россию приходится почти две трети всей внешней торговли Хэйлунцзяна.
Район Пудун в Шанхае - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
24 января, 12:48Россия-Китай: Главное
Китай провел первую презентацию международного импортного ЭКСПО
В 2020 году общий товарооборот провинции сократился почти на 18% в годовом исчислении, составив около 154 миллиардов юаней, что связано с падением производства и потребления в условиях эпидемии коронавируса. Основное снижение торговли Хэйлунцзяна с внешними партнерами произошло за счет уменьшения импорта, в то время, как экспорт вырос на 3,2%.
 
Россия-Китай: ГлавноеРоссияКитай
 
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