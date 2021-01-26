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Суд отказался выпустить из СИЗО бизнесмена Бойко-Великого
Суд отказался выпустить из СИЗО бизнесмена Бойко-Великого
Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в СИЗО бизнесмена Василия Бойко-Великого, обвиняемого в хищениях у банка "Кредит Экспресс", сообщил РИА... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T17:01
2021-01-26T17:01
россия
банк "экспресс-кредит"
василий бойко-великий
происшествия
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в СИЗО бизнесмена Василия Бойко-Великого, обвиняемого в хищениях у банка "Кредит Экспресс", сообщил РИА Новости во вторник его адвокат Игорь Зубер.По версии следствия, с августа 2011 по декабрь 2016 года управляющая "Кредит Экспресса" Алла Кабанова, один из бенефициаров банка и основатель инвесткомпании "Ваш финансовый попечитель" Василий Бойко-Великий, главбух Мария Антонова и еще четыре сотрудника совершили многомиллионные хищения.Согласно обвинительному заключению, фигуранты составляли фиктивные документы на клиентов банка о якобы полученных кредитах, а также выводили деньги со счетов вкладчиков. Им вменяется растрата 89 миллионов рублей и грозят сроки до десяти лет колонии по статье о хищении в особо крупном размере в составе организованной группы.Из-за системных хищений "Кредит Экспресс" лишился лицензии, и убытки вкладчикам пришлось возмещать государственному Агентству по страхованию вкладов. Уголовное дело возбудили именно по его заявлению как потерпевшей стороны.Бойко-Великий известен, прежде всего, как православный меценат и глава агрохолдинга "Русское молоко" (бренд "Рузское молоко"), одного из крупнейших в России производителей так называемых органических продуктов.
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россия, банк "экспресс-кредит", василий бойко-великий, происшествия

Суд отказался выпустить из СИЗО бизнесмена Бойко-Великого

17:01 26.01.2021
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкОбвиняемый по делу о растрате в банке "Кредитный экспресс" основатель группы компаний "Ваш финансовый попечитель" Василий Бойко-Великий во время избрания меры пресечения в Басманном суде Москвы. 20 июня 2019
Обвиняемый по делу о растрате в банке Кредитный экспресс основатель группы компаний Ваш финансовый попечитель Василий Бойко-Великий во время избрания меры пресечения в Басманном суде Москвы. 20 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в СИЗО бизнесмена Василия Бойко-Великого, обвиняемого в хищениях у банка "Кредит Экспресс", сообщил РИА Новости во вторник его адвокат Игорь Зубер.
"Суд оставил нашего подзащитного под стражей... Мы просили изменить меру пресечения на любую, не связанную с лишением свободы, например залог. Нам в этом было отказано", - отметил адвокат.
По версии следствия, с августа 2011 по декабрь 2016 года управляющая "Кредит Экспресса" Алла Кабанова, один из бенефициаров банка и основатель инвесткомпании "Ваш финансовый попечитель" Василий Бойко-Великий, главбух Мария Антонова и еще четыре сотрудника совершили многомиллионные хищения.
Согласно обвинительному заключению, фигуранты составляли фиктивные документы на клиентов банка о якобы полученных кредитах, а также выводили деньги со счетов вкладчиков. Им вменяется растрата 89 миллионов рублей и грозят сроки до десяти лет колонии по статье о хищении в особо крупном размере в составе организованной группы.
Из-за системных хищений "Кредит Экспресс" лишился лицензии, и убытки вкладчикам пришлось возмещать государственному Агентству по страхованию вкладов. Уголовное дело возбудили именно по его заявлению как потерпевшей стороны.
Бойко-Великий известен, прежде всего, как православный меценат и глава агрохолдинга "Русское молоко" (бренд "Рузское молоко"), одного из крупнейших в России производителей так называемых органических продуктов.
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