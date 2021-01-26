https://ria.ru/20210126/sud-1594667227.html

Суд отказался выпустить из СИЗО бизнесмена Бойко-Великого

Суд отказался выпустить из СИЗО бизнесмена Бойко-Великого

Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в СИЗО бизнесмена Василия Бойко-Великого, обвиняемого в хищениях у банка "Кредит Экспресс", сообщил РИА... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T17:01

2021-01-26T17:01

2021-01-26T17:01

россия

банк "экспресс-кредит"

василий бойко-великий

происшествия

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в СИЗО бизнесмена Василия Бойко-Великого, обвиняемого в хищениях у банка "Кредит Экспресс", сообщил РИА Новости во вторник его адвокат Игорь Зубер.По версии следствия, с августа 2011 по декабрь 2016 года управляющая "Кредит Экспресса" Алла Кабанова, один из бенефициаров банка и основатель инвесткомпании "Ваш финансовый попечитель" Василий Бойко-Великий, главбух Мария Антонова и еще четыре сотрудника совершили многомиллионные хищения.Согласно обвинительному заключению, фигуранты составляли фиктивные документы на клиентов банка о якобы полученных кредитах, а также выводили деньги со счетов вкладчиков. Им вменяется растрата 89 миллионов рублей и грозят сроки до десяти лет колонии по статье о хищении в особо крупном размере в составе организованной группы.Из-за системных хищений "Кредит Экспресс" лишился лицензии, и убытки вкладчикам пришлось возмещать государственному Агентству по страхованию вкладов. Уголовное дело возбудили именно по его заявлению как потерпевшей стороны.Бойко-Великий известен, прежде всего, как православный меценат и глава агрохолдинга "Русское молоко" (бренд "Рузское молоко"), одного из крупнейших в России производителей так называемых органических продуктов.

https://ria.ru/20200714/1574349314.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, банк "экспресс-кредит", василий бойко-великий, происшествия