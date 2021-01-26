https://ria.ru/20210126/stoyanov-1594603674.html
Юрий Стоянов выпустил первый музыкальный альбом
Юрий Стоянов выпустил первый музыкальный альбом
У актера и телеведущего Юрия Стоянова вышел первый музыкальный альбом "Где-то", в составе которого 11 романсов. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T13:28
2021-01-26T13:28
2021-01-26T13:28
юрий олейников
культура
музыка
новости культуры
юрий стоянов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594601941_0:155:600:493_1920x0_80_0_0_06acf654c9e69e9295087bc0e0f1d346.jpg
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. У актера и телеведущего Юрия Стоянова вышел первый музыкальный альбом "Где-то", в составе которого 11 романсов.Почти все композиции, кроме "Актерского цеха", он написал сам. Часть песен Стоянов сочинил в юности, некоторые — в период пандемии COVID-19. По словам артиста, он посвятил альбом своей третьей жене — Елене, другу и коллеге по передаче "Городок" Илье Олейникову, а также дочерям, маме и друзьям. Стоянов играет в спектаклях театра "Балтийский дом" и работает в качестве приглашенного артиста в МХТ имени Чехова. С апреля 2020 года на своем YouTube-канале "Чисто поржать" он размещает скетчи, в которых сам играет все роли.
https://ria.ru/20210126/veb-industriya-1594533813.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594601941_0:0:600:450_1920x0_80_0_0_e0cddc061d1ec6d61f39526a1431bb2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий олейников, музыка, новости культуры, юрий стоянов
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости
. У актера и телеведущего Юрия Стоянова вышел первый музыкальный альбом "Где-то", в составе которого
11 романсов.
Почти все композиции, кроме "Актерского цеха", он написал сам. Часть песен Стоянов сочинил в юности, некоторые — в период пандемии COVID-19.
По словам артиста, он посвятил альбом своей третьей жене — Елене, другу и коллеге по передаче "Городок" Илье Олейникову, а также дочерям, маме и друзьям.
Стоянов играет в спектаклях театра "Балтийский дом" и работает в качестве приглашенного артиста в МХТ имени Чехова. С апреля 2020 года на своем YouTube-канале "Чисто поржать" он размещает скетчи, в которых сам играет все роли.