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https://ria.ru/20210126/stoyanov-1594603674.html
Юрий Стоянов выпустил первый музыкальный альбом
Юрий Стоянов выпустил первый музыкальный альбом
У актера и телеведущего Юрия Стоянова вышел первый музыкальный альбом "Где-то", в составе которого 11 романсов. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T13:28
2021-01-26T13:28
юрий олейников
культура
музыка
новости культуры
юрий стоянов
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. У актера и телеведущего Юрия Стоянова вышел первый музыкальный альбом "Где-то", в составе которого 11 романсов.Почти все композиции, кроме "Актерского цеха", он написал сам. Часть песен Стоянов сочинил в юности, некоторые — в период пандемии COVID-19. По словам артиста, он посвятил альбом своей третьей жене — Елене, другу и коллеге по передаче "Городок" Илье Олейникову, а также дочерям, маме и друзьям. Стоянов играет в спектаклях театра "Балтийский дом" и работает в качестве приглашенного артиста в МХТ имени Чехова. С апреля 2020 года на своем YouTube-канале "Чисто поржать" он размещает скетчи, в которых сам играет все роли.
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юрий олейников, музыка, новости культуры, юрий стоянов

Юрий Стоянов выпустил первый музыкальный альбом

13:28 26.01.2021
 
Обложка музыкального альбома Юрия Стоянова "Где-то"
Обложка музыкального альбома Юрия Стоянова Где-то - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. У актера и телеведущего Юрия Стоянова вышел первый музыкальный альбом "Где-то", в составе которого 11 романсов.
Почти все композиции, кроме "Актерского цеха", он написал сам. Часть песен Стоянов сочинил в юности, некоторые — в период пандемии COVID-19.
По словам артиста, он посвятил альбом своей третьей жене — Елене, другу и коллеге по передаче "Городок" Илье Олейникову, а также дочерям, маме и друзьям.
Стоянов играет в спектаклях театра "Балтийский дом" и работает в качестве приглашенного артиста в МХТ имени Чехова. С апреля 2020 года на своем YouTube-канале "Чисто поржать" он размещает скетчи, в которых сам играет все роли.
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