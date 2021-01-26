https://ria.ru/20210126/stoyanov-1594603674.html

Юрий Стоянов выпустил первый музыкальный альбом

Юрий Стоянов выпустил первый музыкальный альбом

У актера и телеведущего Юрия Стоянова вышел первый музыкальный альбом "Где-то", в составе которого 11 романсов. РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T13:28

2021-01-26T13:28

2021-01-26T13:28

юрий олейников

культура

музыка

новости культуры

юрий стоянов

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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. У актера и телеведущего Юрия Стоянова вышел первый музыкальный альбом "Где-то", в составе которого 11 романсов.Почти все композиции, кроме "Актерского цеха", он написал сам. Часть песен Стоянов сочинил в юности, некоторые — в период пандемии COVID-19. По словам артиста, он посвятил альбом своей третьей жене — Елене, другу и коллеге по передаче "Городок" Илье Олейникову, а также дочерям, маме и друзьям. Стоянов играет в спектаклях театра "Балтийский дом" и работает в качестве приглашенного артиста в МХТ имени Чехова. С апреля 2020 года на своем YouTube-канале "Чисто поржать" он размещает скетчи, в которых сам играет все роли.

https://ria.ru/20210126/veb-industriya-1594533813.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий олейников, музыка, новости культуры, юрий стоянов