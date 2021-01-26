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https://ria.ru/20210126/sredstvo-1594652109.html
Ученые нашли потенциально эффективное средство от COVID-19
Ученые нашли потенциально эффективное средство от COVID-19
Препарат плитидепсин испанской компании PharmaMar в ходе доклинических исследований продемонстрировал эффективность в борьбе с SARS-CoV-2, сообщает научный... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T15:49
2021-01-26T15:50
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
нью-йорк (город)
сан-франциско
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Препарат плитидепсин испанской компании PharmaMar в ходе доклинических исследований продемонстрировал эффективность в борьбе с SARS-CoV-2, сообщает научный журнал Science.Исследования проводились как "в пробирке" (in vitro), так и на животных (in vivo). Использование препарата на мышах продемонстрировало снижение темпов размножения вируса в легких. Ученые рекомендовали провести более обширные клинические исследования использования плитидепсина для лечения COVID-19.Как сообщает PharmaMar, публикация была подготовлена в сотрудничестве с лабораториями медицинского центра Маунт-Синай (Нью-Йорк), Калифорнийского университета в Сан-Франциско и института Пастера (Париж).Изначально плитидепсин был разработан для лечения злокачественных опухолей, препарат прошел клинические испытания, одобрен в Австралии для борьбы с миеломной болезнью.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, нью-йорк (город), сан-франциско, париж

Ученые нашли потенциально эффективное средство от COVID-19

15:49 26.01.2021 (обновлено: 15:50 26.01.2021)
 
© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© Depositphotos / viz-arch
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Препарат плитидепсин испанской компании PharmaMar в ходе доклинических исследований продемонстрировал эффективность в борьбе с SARS-CoV-2, сообщает научный журнал Science.
"Полученные нами результаты говорят о том, что плитидепсин является перспективным кандидатом для лечения COVID-19", - говорится в статье.
Евгений Комаровский - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
Вчера, 13:20
Комаровский рассказал об опасных последствиях COVID
Исследования проводились как "в пробирке" (in vitro), так и на животных (in vivo). Использование препарата на мышах продемонстрировало снижение темпов размножения вируса в легких. Ученые рекомендовали провести более обширные клинические исследования использования плитидепсина для лечения COVID-19.
Как сообщает PharmaMar, публикация была подготовлена в сотрудничестве с лабораториями медицинского центра Маунт-Синай (Нью-Йорк), Калифорнийского университета в Сан-Франциско и института Пастера (Париж).
Изначально плитидепсин был разработан для лечения злокачественных опухолей, препарат прошел клинические испытания, одобрен в Австралии для борьбы с миеломной болезнью.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Нью-Йорк (город)Сан-ФранцискоПариж
 
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