https://ria.ru/20210126/sredstvo-1594652109.html

Ученые нашли потенциально эффективное средство от COVID-19

Ученые нашли потенциально эффективное средство от COVID-19

Препарат плитидепсин испанской компании PharmaMar в ходе доклинических исследований продемонстрировал эффективность в борьбе с SARS-CoV-2, сообщает научный... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T15:49

2021-01-26T15:49

2021-01-26T15:50

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

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сан-франциско

париж

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Препарат плитидепсин испанской компании PharmaMar в ходе доклинических исследований продемонстрировал эффективность в борьбе с SARS-CoV-2, сообщает научный журнал Science.Исследования проводились как "в пробирке" (in vitro), так и на животных (in vivo). Использование препарата на мышах продемонстрировало снижение темпов размножения вируса в легких. Ученые рекомендовали провести более обширные клинические исследования использования плитидепсина для лечения COVID-19.Как сообщает PharmaMar, публикация была подготовлена в сотрудничестве с лабораториями медицинского центра Маунт-Синай (Нью-Йорк), Калифорнийского университета в Сан-Франциско и института Пастера (Париж).Изначально плитидепсин был разработан для лечения злокачественных опухолей, препарат прошел клинические испытания, одобрен в Австралии для борьбы с миеломной болезнью.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20210126/komarovskiy-1594623541.html

нью-йорк (город)

сан-франциско

париж

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, нью-йорк (город), сан-франциско, париж