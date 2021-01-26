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Росгвардеец спас мужчину с эпилепсией и задержал подозреваемого

Росгвардеец спас мужчину с эпилепсией и задержал подозреваемого

Сотрудник управления Росгвардии по Ханты-Мансийскому автономному округу Леонид Ольховский в свой выходной спас мужчину с приступом эпилепсии и задержал... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T09:18

2021-01-26T09:18

2021-01-26T15:33

хорошие новости

ханты-мансийский автономный округ

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

сургут

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 янв — РИА Новости. Сотрудник управления Росгвардии по Ханты-Мансийскому автономному округу Леонид Ольховский в свой выходной спас мужчину с приступом эпилепсии и задержал подозреваемого в грабеже, когда тот подошел узнать о случившемся, сообщает пресс-служба ведомства.В сообщении уточняется, что Ольховский заметил, как прохожий на улице упал и начал задыхаться. Росгвардеец бросился к нему: перевернул мужчину на бок, разжал челюсть и зафиксировал язык, чтобы тот не задохнулся, а прохожих попросил вызвать скорую помощь. Врачи диагностировали у мужчины эпилептический приступ."В то же время к карете скорой помощи подошел неизвестный и стал интересоваться у врачей, что произошло. Сержант полиции распознал в нем правонарушителя, попадающего под ориентировку по ранее совершенному грабежу. Он задержал подозреваемого и вызвал ближайший наряд вневедомственной охраны", — рассказали в пресс-службе.Подозреваемого доставили в отдел полиции, где тот признался в ранее совершенном преступлении. Возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20210121/pozhar-1593940804.html

ханты-мансийский автономный округ

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ханты-мансийский автономный округ, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), сургут, происшествия