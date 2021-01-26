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https://ria.ru/20210126/spasenie-1594578564.html
Росгвардеец спас мужчину с эпилепсией и задержал подозреваемого
Росгвардеец спас мужчину с эпилепсией и задержал подозреваемого
Сотрудник управления Росгвардии по Ханты-Мансийскому автономному округу Леонид Ольховский в свой выходной спас мужчину с приступом эпилепсии и задержал... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T09:18
2021-01-26T15:33
хорошие новости
ханты-мансийский автономный округ
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
сургут
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 янв — РИА Новости. Сотрудник управления Росгвардии по Ханты-Мансийскому автономному округу Леонид Ольховский в свой выходной спас мужчину с приступом эпилепсии и задержал подозреваемого в грабеже, когда тот подошел узнать о случившемся, сообщает пресс-служба ведомства.В сообщении уточняется, что Ольховский заметил, как прохожий на улице упал и начал задыхаться. Росгвардеец бросился к нему: перевернул мужчину на бок, разжал челюсть и зафиксировал язык, чтобы тот не задохнулся, а прохожих попросил вызвать скорую помощь. Врачи диагностировали у мужчины эпилептический приступ."В то же время к карете скорой помощи подошел неизвестный и стал интересоваться у врачей, что произошло. Сержант полиции распознал в нем правонарушителя, попадающего под ориентировку по ранее совершенному грабежу. Он задержал подозреваемого и вызвал ближайший наряд вневедомственной охраны", — рассказали в пресс-службе.Подозреваемого доставили в отдел полиции, где тот признался в ранее совершенном преступлении. Возбуждено уголовное дело.
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ханты-мансийский автономный округ, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), сургут, происшествия

Росгвардеец спас мужчину с эпилепсией и задержал подозреваемого

09:18 26.01.2021 (обновлено: 15:33 26.01.2021)
 
© Фото : Пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - ЮгреСержант полиции Леонид Ольховский
Сержант полиции Леонид Ольховский - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© Фото : Пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 янв — РИА Новости. Сотрудник управления Росгвардии по Ханты-Мансийскому автономному округу Леонид Ольховский в свой выходной спас мужчину с приступом эпилепсии и задержал подозреваемого в грабеже, когда тот подошел узнать о случившемся, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении уточняется, что Ольховский заметил, как прохожий на улице упал и начал задыхаться. Росгвардеец бросился к нему: перевернул мужчину на бок, разжал челюсть и зафиксировал язык, чтобы тот не задохнулся, а прохожих попросил вызвать скорую помощь. Врачи диагностировали у мужчины эпилептический приступ.
"В то же время к карете скорой помощи подошел неизвестный и стал интересоваться у врачей, что произошло. Сержант полиции распознал в нем правонарушителя, попадающего под ориентировку по ранее совершенному грабежу. Он задержал подозреваемого и вызвал ближайший наряд вневедомственной охраны", — рассказали в пресс-службе.
Подозреваемого доставили в отдел полиции, где тот признался в ранее совершенном преступлении. Возбуждено уголовное дело.
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Хорошие новостиХанты-Мансийский автономный округФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)СургутПроисшествия
 
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