Гурцкая оценила идею лицензирования деятельности в сфере соцуслуг
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Лицензирование частных организаций, оказывающих услуги пожилым и инвалидам, не должно стать для них "непреодолимой проблемой", такую позицию в разговоре с РИА Новости высказала глава комиссии Общественной палаты РФ по доступной среде и развитию инклюзивных практик Диана Гурцкая, в целом поддержав введение подобной практики.
Ранее глава Минтруда Антон Котяков рассказал о предложении лицензировать деятельность частных организаций, которые оказывают социальные услуги, в том числе, инвалидам и пожилым людям.
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"К сожалению, мы очень часто сталкиваемся с тем, что услуги, оказываемые людям с инвалидностью не соответствует их потребностям, из-за низкого качества продукции поставщиков или ненадлежащей работы исполнителей по контрактам. Поэтому лицензирование может стать решением проблем в данной сфере. Но необходимо сделать так, чтобы вводимое лицензирование не стало непреодолимой проблемой для ответственных производителей", - рассказала Гурцкая.
"Единая Россия" также выступила с инициативой о лицензировании частных домов престарелых. Во вторник на социальном форуме ее озвучил волонтер из Брянска, депутат Брянского горсовета Алексей Солонкин. Он обратил внимание на то, что некоторые бизнесмены экономят на дополнительных средствах по улучшению условий проживания и противопожарной безопасности в частных домах престарелых.
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