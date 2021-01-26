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МГУ подписал соглашение о создании консорциума "Вернадский"
МГУ подписал соглашение о создании консорциума "Вернадский"
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова в понедельник подписал соглашение о создании консорциума "Вернадский " с Красноярским краем. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T10:36
2021-01-26T10:42
красноярский край
александр усс
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МОСКВА/КРАСНОЯРСК, 26 янв - РИА Новости. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова в понедельник подписал соглашение о создании консорциума "Вернадский " с Красноярским краем. Подписание произошло на торжественном заседании в честь дня рождения МГУ в режиме видеосвязи. Соглашение подписали ректор МГУ Виктор Садовничий и губернатор края Александр Усс.Проект по созданию региональных научно-образовательных консорциумов "Вернадский", объединяющих Московский университет, региональные вузы и научно-исследовательские институты и социально ориентированный федеральный и региональный бизнес, реализуется с 2018 года.Инициатива его создания была предложена Садовничим, поддержана президентом РФ Владимиром Путиным и одобрена делегатами XI съезда Российского союза ректоров."Хотел бы отметить, что консорциум призван давать практически значимые результаты, и это значит, что в его рамках создание совместных дел прежде всего с крупными компаниями, которые являются индустриальными партнёрами. В настоящее время инициативу по вхождению в консорциум проявила компания "Русский алюминий", но мы считаем, что в самое ближайшее время статус наших индустриальных партнёров приобретет и "Норникель", и "Полюс золото", и СГК, а также другие компании, работающие на территории края. Это позволит им, прежде всего, иметь возможность за счёт научного потенциала СФУ внедрять современные разработки в практику, а наше образование сделает более практически ориентированным", - сказал губернатор Красноярского края после подписания соглашения. "Со своей стороны, СФУ в статусе координатора консорциума "Вернадский – Красноярский край" может формировать технологическую повестку по заказу индустриальных партнёров, действующих на территории Красноярского края и Тывы. Также учителя школ, преподаватели СПО и красноярских вузов могут проходить повышения квалификации на базе Института непрерывного обучения СФУ", - отметил ректор Сибирского федерального университета (СФУ) Максим Румянцев.
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красноярский край, александр усс

МГУ подписал соглашение о создании консорциума "Вернадский"

10:36 26.01.2021 (обновлено: 10:42 26.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений БиятовГлавное здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
Главное здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА/КРАСНОЯРСК, 26 янв - РИА Новости. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова в понедельник подписал соглашение о создании консорциума "Вернадский " с Красноярским краем.
Подписание произошло на торжественном заседании в честь дня рождения МГУ в режиме видеосвязи. Соглашение подписали ректор МГУ Виктор Садовничий и губернатор края Александр Усс.
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Проект по созданию региональных научно-образовательных консорциумов "Вернадский", объединяющих Московский университет, региональные вузы и научно-исследовательские институты и социально ориентированный федеральный и региональный бизнес, реализуется с 2018 года.
Инициатива его создания была предложена Садовничим, поддержана президентом РФ Владимиром Путиным и одобрена делегатами XI съезда Российского союза ректоров.
"Хотел бы отметить, что консорциум призван давать практически значимые результаты, и это значит, что в его рамках создание совместных дел прежде всего с крупными компаниями, которые являются индустриальными партнёрами. В настоящее время инициативу по вхождению в консорциум проявила компания "Русский алюминий", но мы считаем, что в самое ближайшее время статус наших индустриальных партнёров приобретет и "Норникель", и "Полюс золото", и СГК, а также другие компании, работающие на территории края. Это позволит им, прежде всего, иметь возможность за счёт научного потенциала СФУ внедрять современные разработки в практику, а наше образование сделает более практически ориентированным", - сказал губернатор Красноярского края после подписания соглашения.
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"Со своей стороны, СФУ в статусе координатора консорциума "Вернадский – Красноярский край" может формировать технологическую повестку по заказу индустриальных партнёров, действующих на территории Красноярского края и Тывы. Также учителя школ, преподаватели СПО и красноярских вузов могут проходить повышения квалификации на базе Института непрерывного обучения СФУ", - отметил ректор Сибирского федерального университета (СФУ) Максим Румянцев.
 
Красноярский крайАлександр Усс
 
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