https://ria.ru/20210126/soglashenie-1594589367.html

МГУ подписал соглашение о создании консорциума "Вернадский"

МГУ подписал соглашение о создании консорциума "Вернадский"

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова в понедельник подписал соглашение о создании консорциума "Вернадский " с Красноярским краем. РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T10:36

2021-01-26T10:36

2021-01-26T10:42

красноярский край

александр усс

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МОСКВА/КРАСНОЯРСК, 26 янв - РИА Новости. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова в понедельник подписал соглашение о создании консорциума "Вернадский " с Красноярским краем. Подписание произошло на торжественном заседании в честь дня рождения МГУ в режиме видеосвязи. Соглашение подписали ректор МГУ Виктор Садовничий и губернатор края Александр Усс.Проект по созданию региональных научно-образовательных консорциумов "Вернадский", объединяющих Московский университет, региональные вузы и научно-исследовательские институты и социально ориентированный федеральный и региональный бизнес, реализуется с 2018 года.Инициатива его создания была предложена Садовничим, поддержана президентом РФ Владимиром Путиным и одобрена делегатами XI съезда Российского союза ректоров."Хотел бы отметить, что консорциум призван давать практически значимые результаты, и это значит, что в его рамках создание совместных дел прежде всего с крупными компаниями, которые являются индустриальными партнёрами. В настоящее время инициативу по вхождению в консорциум проявила компания "Русский алюминий", но мы считаем, что в самое ближайшее время статус наших индустриальных партнёров приобретет и "Норникель", и "Полюс золото", и СГК, а также другие компании, работающие на территории края. Это позволит им, прежде всего, иметь возможность за счёт научного потенциала СФУ внедрять современные разработки в практику, а наше образование сделает более практически ориентированным", - сказал губернатор Красноярского края после подписания соглашения. "Со своей стороны, СФУ в статусе координатора консорциума "Вернадский – Красноярский край" может формировать технологическую повестку по заказу индустриальных партнёров, действующих на территории Красноярского края и Тывы. Также учителя школ, преподаватели СПО и красноярских вузов могут проходить повышения квалификации на базе Института непрерывного обучения СФУ", - отметил ректор Сибирского федерального университета (СФУ) Максим Румянцев.

https://ria.ru/20201215/kuban-1589355608.html

https://ria.ru/20201215/stanki-1589356678.html

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красноярский край, александр усс