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Яна Рудковская устроила скандал на юбилее Бузовой
Яна Рудковская устроила скандал на юбилее Бузовой
Продюсер Яна Рудковская стала участницей словесного конфликта на праздновании дня рождения исполнительницы Ольги Бузовой, сообщает портал Super.ru. Видео... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T02:38
2021-01-26T02:38
2021-01-26T02:38
шоубиз
россия
яна рудковская
ольга бузова
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Продюсер Яна Рудковская стала участницей словесного конфликта на праздновании дня рождения исполнительницы Ольги Бузовой, сообщает портал Super.ru. Видео выступления Рудковской опубликовано в его Telegram-канале.По данным издания, продюсера возмутили высказывания одной из подруг именинницы, которая обвинила российский шоу-бизнес в неискренности. Раздраженная Рудковская для ответа своей оппонентке взяла микрофон.Кроме того, продюсер отчитала еще одну из гостей, которая двусмысленно высказалась о ее пожелании имениннице.Издание добавляет, что после этого Рудковская якобы покинула мероприятие.
https://rsport.ria.ru/20210114/rudkovskaya-1592966902.html
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россия, яна рудковская, ольга бузова