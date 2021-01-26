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Шоубиз
https://ria.ru/20210126/skandal-1594566976.html
Яна Рудковская устроила скандал на юбилее Бузовой
Яна Рудковская устроила скандал на юбилее Бузовой
Продюсер Яна Рудковская стала участницей словесного конфликта на праздновании дня рождения исполнительницы Ольги Бузовой, сообщает портал Super.ru. Видео... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T02:38
2021-01-26T02:38
шоубиз
россия
яна рудковская
ольга бузова
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Продюсер Яна Рудковская стала участницей словесного конфликта на праздновании дня рождения исполнительницы Ольги Бузовой, сообщает портал Super.ru. Видео выступления Рудковской опубликовано в его Telegram-канале.По данным издания, продюсера возмутили высказывания одной из подруг именинницы, которая обвинила российский шоу-бизнес в неискренности. Раздраженная Рудковская для ответа своей оппонентке взяла микрофон.Кроме того, продюсер отчитала еще одну из гостей, которая двусмысленно высказалась о ее пожелании имениннице.Издание добавляет, что после этого Рудковская якобы покинула мероприятие.
https://rsport.ria.ru/20210114/rudkovskaya-1592966902.html
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россия, яна рудковская, ольга бузова

Яна Рудковская устроила скандал на юбилее Бузовой

02:38 26.01.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПродюсер Яна Рудковская
Продюсер Яна Рудковская - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Продюсер Яна Рудковская стала участницей словесного конфликта на праздновании дня рождения исполнительницы Ольги Бузовой, сообщает портал Super.ru. Видео выступления Рудковской опубликовано в его Telegram-канале.
По данным издания, продюсера возмутили высказывания одной из подруг именинницы, которая обвинила российский шоу-бизнес в неискренности. Раздраженная Рудковская для ответа своей оппонентке взяла микрофон.
"За слова нужно отвечать, когда вы говорите — думать, о чем вы говорите. <…> Шоу-бизнес никогда льстить не будет", — сказал Рудковская.
Кроме того, продюсер отчитала еще одну из гостей, которая двусмысленно высказалась о ее пожелании имениннице.
Издание добавляет, что после этого Рудковская якобы покинула мероприятие.
Яна Рудковская - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
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ШоубизРоссияЯна РудковскаяОльга Бузова
 
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