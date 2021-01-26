https://ria.ru/20210126/skandal-1594566976.html

Яна Рудковская устроила скандал на юбилее Бузовой

Яна Рудковская устроила скандал на юбилее Бузовой

Продюсер Яна Рудковская стала участницей словесного конфликта на праздновании дня рождения исполнительницы Ольги Бузовой, сообщает портал Super.ru. Видео... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T02:38

2021-01-26T02:38

2021-01-26T02:38

шоубиз

россия

яна рудковская

ольга бузова

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Продюсер Яна Рудковская стала участницей словесного конфликта на праздновании дня рождения исполнительницы Ольги Бузовой, сообщает портал Super.ru. Видео выступления Рудковской опубликовано в его Telegram-канале.По данным издания, продюсера возмутили высказывания одной из подруг именинницы, которая обвинила российский шоу-бизнес в неискренности. Раздраженная Рудковская для ответа своей оппонентке взяла микрофон.Кроме того, продюсер отчитала еще одну из гостей, которая двусмысленно высказалась о ее пожелании имениннице.Издание добавляет, что после этого Рудковская якобы покинула мероприятие.

https://rsport.ria.ru/20210114/rudkovskaya-1592966902.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, яна рудковская, ольга бузова