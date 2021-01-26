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В Саранске оштрафовали шесть участников незаконной акции 23 января
В Саранске оштрафовали шесть участников незаконной акции 23 января
Шесть участников субботней несогласованной акции в Саранске оштрафованы на 10 тысяч рублей каждый, сообщается на сайте Ленинского районного суда столицы... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T19:17
2021-01-26T19:17
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
саранск
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 янв - РИА Новости. Шесть участников субботней несогласованной акции в Саранске оштрафованы на 10 тысяч рублей каждый, сообщается на сайте Ленинского районного суда столицы Мордовии.Как следует из материалов дел об административном правонарушении и постановлений суда, 23 января шесть мужчин от 18 до 33 лет участвовали в несогласованном публичном массовом мероприятии – шествии с числом участников около 300 человек – по маршруту от площади Тысячелетия до площади Советская и в обратном направлении, это создало помехи движению пешеходов по улице Большевистской.Отмечается, что ранее к административной ответственности не привлекался никто из шестерых, среди которых трое студентов и артист оркестра музыкального театра.Постановления в законную силу не вступили.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".
https://ria.ru/20210126/zaderzhannye-1594686144.html
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алексей навальный, генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), саранск, происшествия

В Саранске оштрафовали шесть участников незаконной акции 23 января

19:17 26.01.2021
 
© РИА Новости / Павел БедняковУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 янв - РИА Новости. Шесть участников субботней несогласованной акции в Саранске оштрафованы на 10 тысяч рублей каждый, сообщается на сайте Ленинского районного суда столицы Мордовии.
Как следует из материалов дел об административном правонарушении и постановлений суда, 23 января шесть мужчин от 18 до 33 лет участвовали в несогласованном публичном массовом мероприятии – шествии с числом участников около 300 человек – по маршруту от площади Тысячелетия до площади Советская и в обратном направлении, это создало помехи движению пешеходов по улице Большевистской.
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Отмечается, что ранее к административной ответственности не привлекался никто из шестерых, среди которых трое студентов и артист оркестра музыкального театра.

"Ленинский районный суд г. Саранска… признал их виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ (Участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов) и назначил им административные наказания в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей каждому", - говорится в сообщении суда.

Постановления в законную силу не вступили.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".
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Алексей НавальныйГенеральная прокуратура РФМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)СаранскПроисшествия
 
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