В Саранске оштрафовали шесть участников незаконной акции 23 января
© РИА Новости / Павел БедняковУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве
Как следует из материалов дел об административном правонарушении и постановлений суда, 23 января шесть мужчин от 18 до 33 лет участвовали в несогласованном публичном массовом мероприятии – шествии с числом участников около 300 человек – по маршруту от площади Тысячелетия до площади Советская и в обратном направлении, это создало помехи движению пешеходов по улице Большевистской.
Отмечается, что ранее к административной ответственности не привлекался никто из шестерых, среди которых трое студентов и артист оркестра музыкального театра.
"Ленинский районный суд г. Саранска… признал их виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ (Участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов) и назначил им административные наказания в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей каждому", - говорится в сообщении суда.
Постановления в законную силу не вступили.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".
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