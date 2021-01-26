https://ria.ru/20210126/shtrafy-1594692399.html

В Саранске оштрафовали шесть участников незаконной акции 23 января

В Саранске оштрафовали шесть участников незаконной акции 23 января

Шесть участников субботней несогласованной акции в Саранске оштрафованы на 10 тысяч рублей каждый, сообщается на сайте Ленинского районного суда столицы... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T19:17

2021-01-26T19:17

2021-01-26T19:17

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

саранск

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 янв - РИА Новости. Шесть участников субботней несогласованной акции в Саранске оштрафованы на 10 тысяч рублей каждый, сообщается на сайте Ленинского районного суда столицы Мордовии.Как следует из материалов дел об административном правонарушении и постановлений суда, 23 января шесть мужчин от 18 до 33 лет участвовали в несогласованном публичном массовом мероприятии – шествии с числом участников около 300 человек – по маршруту от площади Тысячелетия до площади Советская и в обратном направлении, это создало помехи движению пешеходов по улице Большевистской.Отмечается, что ранее к административной ответственности не привлекался никто из шестерых, среди которых трое студентов и артист оркестра музыкального театра.Постановления в законную силу не вступили.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".

https://ria.ru/20210126/zaderzhannye-1594686144.html

https://ria.ru/20210125/agitatory-1594365334.html

саранск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), саранск, происшествия