https://ria.ru/20210126/semya-1594620966.html

ГД приняла закон о приоритете Конституции в семейном законодательстве

ГД приняла закон о приоритете Конституции в семейном законодательстве

Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла закон о приоритете в семейном законодательстве норм Конституции РФ, основ правопорядка и... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T13:05

2021-01-26T13:05

2021-01-26T13:05

россия

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общество

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла закон о приоритете в семейном законодательстве норм Конституции РФ, основ правопорядка и нравственности над международными актами.В прошлом году были приняты четыре из пяти проектов из пакета инициатив президента РФ о приоритете действия Конституции РФ на территории страны. В соответствии с основным законом, не соответствующие Конституции РФ международные договоры не подлежат введению в действие и применению. В обновленной редакции статьи 79 Конституции РФ закреплено, что решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров России в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, не подлежат исполнению в Российской Федерации. Кроме того, на прошлой неделе президент внес в Госдуму аналогичные поправки еще в три кодекса.Данным законопроектом предлагается привести положения семейного законодательства РФ в соответствие с конституцией. Чтобы избежать возможных противоречий законопроектом предлагается дополнить статью 6 Семейного кодекса положением о том, что применение правил международных договоров в их истолковании, противоречащем Основному закону РФ, а также основам правопорядка и нравственности, не допускается.

https://ria.ru/20210122/popravki-1594157834.html

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