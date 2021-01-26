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В Саратове губернатор раскритиковал коммунальщиков после гибели мальчика
В Саратове губернатор раскритиковал коммунальщиков после гибели мальчика
Коммунальщики не справились с задачей по очистке крыш зданий после снегопада, что привело к гибели в Саратове 12-летнего мальчика из-за падения на него льда с... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T18:56
2021-01-26T18:56
россия
михаил исаев
валерий радаев
саратов
происшествия
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САРАТОВ, 26 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Коммунальщики не справились с задачей по очистке крыш зданий после снегопада, что привело к гибели в Саратове 12-летнего мальчика из-за падения на него льда с высоты, подходы к управлению коммунальной структурой необходимо кардинально изменить, заявил губернатор Валерий Радаев.Ранее следствие сообщило, что днем 23 января с пятиэтажного дома №33А на улице Азина в Заводском районе Саратова обрушился лед, в результате был смертельно травмирован 12-летний мальчик. СК завел уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В Госжилинспекции области пояснили РИА Новости, что, предварительно, лед сошел с козырька балкона на пятом этаже, где свисали большие сосульки, при этом кровля дома очищена по периметру.Глава региона выразил соболезнования родителям и близким погибшего мальчика, отметив, что все, чья вина в его гибели будет доказана, понесут ответственность.После ЧП с ребенком глава Саратова Михаил Исаев потребовал наказать виновных по всей строгости закона, отметив, что накануне резкого потепления и весь зимний период городские власти неоднократно предупреждали собственников зданий о необходимости очистки кровель и козырьков от снега и льда. Первый замглавы городской администрации Сергей Грачев также потребовал немедленно расчистить крыши зданий в Саратове.
https://ria.ru/20210126/gibel-1594647632.html
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россия, михаил исаев, валерий радаев, саратов, происшествия

В Саратове губернатор раскритиковал коммунальщиков после гибели мальчика

18:56 26.01.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Саратовской области Валерий Радаев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 17 марта 2016
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 17 марта 2016 - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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САРАТОВ, 26 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Коммунальщики не справились с задачей по очистке крыш зданий после снегопада, что привело к гибели в Саратове 12-летнего мальчика из-за падения на него льда с высоты, подходы к управлению коммунальной структурой необходимо кардинально изменить, заявил губернатор Валерий Радаев.
Ранее следствие сообщило, что днем 23 января с пятиэтажного дома №33А на улице Азина в Заводском районе Саратова обрушился лед, в результате был смертельно травмирован 12-летний мальчик. СК завел уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В Госжилинспекции области пояснили РИА Новости, что, предварительно, лед сошел с козырька балкона на пятом этаже, где свисали большие сосульки, при этом кровля дома очищена по периметру.
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"У коммунальщиков была фора, чтобы до наступления оттепели полностью очистить крыши, но с этой задачей не справились - погиб ребенок… Слишком жестокая цена для того, чтобы кардинально изменить подходы к управлению коммунальной структурой, однако сделать это необходимо. Разделение полномочий не должно негативно влиять на безопасность людей. Крышу почистили, а козырек - не в нашем ведении. Но уже не имеет никакого значения, в каком месте образовалась глыба - на крыше или пристройке собственника. Она убила ребенка, и это - трагедия", - сказал Радаев на заседании координационного совета по противодействию коронавирусу в регионе.

Глава региона выразил соболезнования родителям и близким погибшего мальчика, отметив, что все, чья вина в его гибели будет доказана, понесут ответственность.
После ЧП с ребенком глава Саратова Михаил Исаев потребовал наказать виновных по всей строгости закона, отметив, что накануне резкого потепления и весь зимний период городские власти неоднократно предупреждали собственников зданий о необходимости очистки кровель и козырьков от снега и льда. Первый замглавы городской администрации Сергей Грачев также потребовал немедленно расчистить крыши зданий в Саратове.
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РоссияМихаил ИсаевВалерий РадаевСаратовПроисшествия
 
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