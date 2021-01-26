https://ria.ru/20210126/saratov-1594689595.html

В Саратове губернатор раскритиковал коммунальщиков после гибели мальчика

В Саратове губернатор раскритиковал коммунальщиков после гибели мальчика

Коммунальщики не справились с задачей по очистке крыш зданий после снегопада, что привело к гибели в Саратове 12-летнего мальчика из-за падения на него льда с... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T18:56

2021-01-26T18:56

2021-01-26T18:56

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михаил исаев

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саратов

происшествия

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САРАТОВ, 26 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Коммунальщики не справились с задачей по очистке крыш зданий после снегопада, что привело к гибели в Саратове 12-летнего мальчика из-за падения на него льда с высоты, подходы к управлению коммунальной структурой необходимо кардинально изменить, заявил губернатор Валерий Радаев.Ранее следствие сообщило, что днем 23 января с пятиэтажного дома №33А на улице Азина в Заводском районе Саратова обрушился лед, в результате был смертельно травмирован 12-летний мальчик. СК завел уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В Госжилинспекции области пояснили РИА Новости, что, предварительно, лед сошел с козырька балкона на пятом этаже, где свисали большие сосульки, при этом кровля дома очищена по периметру.Глава региона выразил соболезнования родителям и близким погибшего мальчика, отметив, что все, чья вина в его гибели будет доказана, понесут ответственность.После ЧП с ребенком глава Саратова Михаил Исаев потребовал наказать виновных по всей строгости закона, отметив, что накануне резкого потепления и весь зимний период городские власти неоднократно предупреждали собственников зданий о необходимости очистки кровель и козырьков от снега и льда. Первый замглавы городской администрации Сергей Грачев также потребовал немедленно расчистить крыши зданий в Саратове.

https://ria.ru/20210126/gibel-1594647632.html

https://ria.ru/20210107/obrushenie-1592202249.html

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россия, михаил исаев, валерий радаев, саратов, происшествия