В Саратове губернатор раскритиковал коммунальщиков после гибели мальчика
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Саратовской области Валерий Радаев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 17 марта 2016
САРАТОВ, 26 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Коммунальщики не справились с задачей по очистке крыш зданий после снегопада, что привело к гибели в Саратове 12-летнего мальчика из-за падения на него льда с высоты, подходы к управлению коммунальной структурой необходимо кардинально изменить, заявил губернатор Валерий Радаев.
Ранее следствие сообщило, что днем 23 января с пятиэтажного дома №33А на улице Азина в Заводском районе Саратова обрушился лед, в результате был смертельно травмирован 12-летний мальчик. СК завел уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В Госжилинспекции области пояснили РИА Новости, что, предварительно, лед сошел с козырька балкона на пятом этаже, где свисали большие сосульки, при этом кровля дома очищена по периметру.
"У коммунальщиков была фора, чтобы до наступления оттепели полностью очистить крыши, но с этой задачей не справились - погиб ребенок… Слишком жестокая цена для того, чтобы кардинально изменить подходы к управлению коммунальной структурой, однако сделать это необходимо. Разделение полномочий не должно негативно влиять на безопасность людей. Крышу почистили, а козырек - не в нашем ведении. Но уже не имеет никакого значения, в каком месте образовалась глыба - на крыше или пристройке собственника. Она убила ребенка, и это - трагедия", - сказал Радаев на заседании координационного совета по противодействию коронавирусу в регионе.
Глава региона выразил соболезнования родителям и близким погибшего мальчика, отметив, что все, чья вина в его гибели будет доказана, понесут ответственность.
После ЧП с ребенком глава Саратова Михаил Исаев потребовал наказать виновных по всей строгости закона, отметив, что накануне резкого потепления и весь зимний период городские власти неоднократно предупреждали собственников зданий о необходимости очистки кровель и козырьков от снега и льда. Первый замглавы городской администрации Сергей Грачев также потребовал немедленно расчистить крыши зданий в Саратове.