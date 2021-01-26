https://ria.ru/20210126/sanaviatsiya-1594599832.html
Санавиация Подмосковья совершила более 500 экстренных вылетов за 2020 год
Санавиация Подмосковья совершила более 500 экстренных вылетов за 2020 год
Свыше 500 экстренных вызовов совершила санитарная авиация Московской области по итогам 2020 года, около 200 из эвакуированных – дети, в том числе в возрасте до... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T11:25
2021-01-26T11:25
2021-01-26T11:25
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московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Свыше 500 экстренных вызовов совершила санитарная авиация Московской области по итогам 2020 года, около 200 из эвакуированных – дети, в том числе в возрасте до года, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава."В 2020 году вертолеты санитарной авиации вылетали к пациентам, которым необходима экстренная медицинская помощь, 512 раз. Чаще всего требовалась экстренная транспортировка больных между медучреждениями, в особенности – детям. Кроме того вылеты санавиации совершались к местам серьезных ДТП", - говорится в сообщении.Более 200 из эвакуированных санитарной авиацией за 2020 год – дети, в том числе до года, рассказала глава ведомства Светлана Стригункова. В большинстве случаев пациентов доставляют в больницы Красногорска, Химок, Подольска, Ногинска, Люберец.Ранее в областном минздраве рассказали, что в 2020 году в Подмосковье ввели в эксплуатацию пять новых вертолетных площадок – две в Подольске, по одной в Мытищах, в Люберцах и Клину.
https://realty.ria.ru/20210125/vaktsinatsiya-1594460081.html
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости.
Свыше 500 экстренных вызовов совершила санитарная авиация Московской области
по итогам 2020 года, около 200 из эвакуированных – дети, в том числе в возрасте до года, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
"В 2020 году вертолеты санитарной авиации вылетали к пациентам, которым необходима экстренная медицинская помощь, 512 раз. Чаще всего требовалась экстренная транспортировка больных между медучреждениями, в особенности – детям. Кроме того вылеты санавиации совершались к местам серьезных ДТП", - говорится в сообщении.
Более 200 из эвакуированных санитарной авиацией за 2020 год – дети, в том числе до года, рассказала глава ведомства Светлана Стригункова. В большинстве случаев пациентов доставляют в больницы Красногорска, Химок, Подольска, Ногинска, Люберец.
Ранее в областном минздраве рассказали, что в 2020 году в Подмосковье ввели в эксплуатацию пять новых вертолетных площадок – две в Подольске, по одной в Мытищах, в Люберцах и Клину.