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Эксперты ЦБ оценили влияние цифрового рубля на кредитование
Эксперты ЦБ оценили влияние цифрового рубля на кредитование
Введение цифрового рубля не должно вызвать у банков сложностей с фондированием, а сами кредиты не должны стать дороже для клиентов в условиях конкуренции между... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T17:58
2021-01-26T17:58
россия
ипотека
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Введение цифрового рубля не должно вызвать у банков сложностей с фондированием, а сами кредиты не должны стать дороже для клиентов в условиях конкуренции между банками и неизменности процентных ставок денежного рынка, считают авторы аналитической записки Банка России по цифровому рублю."Дефицита фондирования в банковском секторе не возникнет. Как следствие, способность банков выдавать долгосрочные кредиты не пострадает от самого факта перетока части депозитов в цифровой рубль. При этом стоимость фондирования станет рыночной. Фондирование, которое банки ранее получали по рыночным ставкам, при этом никуда не исчезнет", - говорится в документе.Как отмечают авторы пояснительной записки, в нормальной, некризисной ситуации сложно представить, что вкладчики, обеспечивающие долгосрочное фондирование банков и получающие за это околорыночный процентный доход, предпочтут беспроцентный цифровой рубль. Поэтому переток средств в цифровые рубли будет плавным."Процесс формирования стоимости кредитов не изменится. В условиях конкуренции между банками и неизменности процентных ставок денежного рынка кредиты не должны стать дороже", - вместе с тем полагают авторы документа.Кроме того, они считают, что в результате появления цифрового рубля произойдет перераспределение части процентного дохода в пользу владельцев текущих или расчетных счетов и депозитов. Пытаясь избежать излишнего перетока высоколиквидных пассивов в цифровой рубль и сохранить возможность заработать на таких пассивах, банки вынуждены будут поднять ставки по остаткам на таких счетах, полагают аналитики.Причем они считают, что для сохранения таких вкладов как источника дохода им не обязательно будет поднимать ставки до уровня рыночных ставок, поскольку по остаткам в кошельках с цифровыми рублями Банк России не будет начислять проценты, чтобы не создавать конкуренцию с банками за сбережения граждан.
https://ria.ru/20210113/rubl-1592808323.html
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россия, ипотека, центральный банк рф (цб рф), экономика

Эксперты ЦБ оценили влияние цифрового рубля на кредитование

17:58 26.01.2021
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваВывеска на здании Центрального банка РФ
Вывеска на здании Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Введение цифрового рубля не должно вызвать у банков сложностей с фондированием, а сами кредиты не должны стать дороже для клиентов в условиях конкуренции между банками и неизменности процентных ставок денежного рынка, считают авторы аналитической записки Банка России по цифровому рублю.
"Дефицита фондирования в банковском секторе не возникнет. Как следствие, способность банков выдавать долгосрочные кредиты не пострадает от самого факта перетока части депозитов в цифровой рубль. При этом стоимость фондирования станет рыночной. Фондирование, которое банки ранее получали по рыночным ставкам, при этом никуда не исчезнет", - говорится в документе.
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Как отмечают авторы пояснительной записки, в нормальной, некризисной ситуации сложно представить, что вкладчики, обеспечивающие долгосрочное фондирование банков и получающие за это околорыночный процентный доход, предпочтут беспроцентный цифровой рубль. Поэтому переток средств в цифровые рубли будет плавным.
"Процесс формирования стоимости кредитов не изменится. В условиях конкуренции между банками и неизменности процентных ставок денежного рынка кредиты не должны стать дороже", - вместе с тем полагают авторы документа.
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Банки назвали основное преимущество цифрового рубля
Кроме того, они считают, что в результате появления цифрового рубля произойдет перераспределение части процентного дохода в пользу владельцев текущих или расчетных счетов и депозитов. Пытаясь избежать излишнего перетока высоколиквидных пассивов в цифровой рубль и сохранить возможность заработать на таких пассивах, банки вынуждены будут поднять ставки по остаткам на таких счетах, полагают аналитики.
Причем они считают, что для сохранения таких вкладов как источника дохода им не обязательно будет поднимать ставки до уровня рыночных ставок, поскольку по остаткам в кошельках с цифровыми рублями Банк России не будет начислять проценты, чтобы не создавать конкуренцию с банками за сбережения граждан.
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