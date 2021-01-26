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Рада приняла закон о всеукраинском референдуме
Рада приняла закон о всеукраинском референдуме
Парламент Украины принял президентский закон о всеукраинском референдуме, предусматривающий возможность электронного голосования, такое решение во вторник... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T16:20
2021-01-26T16:20
верховная рада украины
нато
владимир зеленский
украина
в мире
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КИЕВ, 26 янв - РИА Новости. Парламент Украины принял президентский закон о всеукраинском референдуме, предусматривающий возможность электронного голосования, такое решение во вторник поддержали 255 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.Документ еще должен подписать президент Украины, он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.Согласно закону, предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы об изменениях в конституцию; решение вопроса общегосударственного значения; утверждение закона о ратификации международного договора, предусматривающего изменение территории Украины; прекращение действия закона или отдельных его положений.Не могут выноситься на него вопросы, противоречащие положениям конституции, общепризнанным принципам и нормам международного права, закрепленным в Общей декларации прав человека, Конвенции о защите прав человека и основных свобод; вопросы, направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение ее государственного суверенитета и территориальной целостности, создание угрозы национальной безопасности, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды.Также предметом плебисцита не могут стать решения в отношении законопроектов по вопросам налогов, бюджета, амнистии, отнесенные конституцией и законами к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда. На всеукраинский референдум, согласно тексту документа, может выноситься один вопрос.Новый всеукраинский референдум по вопросам, которые ранее были поддержаны, может быть проведен не ранее чем через три года со дня объявления результатов предыдущего голосования. В случае военного или чрезвычайного положения на Украине или отдельных ее местностях объявление и проведение всеукраинского референдума запрещается.Ключевым новшеством в законе является возможность ввести электронные процедуры, в том числе электронное голосование.В электронном голосовании могут принять участие избиратели, включенные в специальный список. Оно осуществляется средствами автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы. О дате и времени электронного голосования ЦИК публикует сообщение на своем официальном сайте в автоматизированной информационно-телекоммуникационной системе. Дата и время электронного голосования должны совпадать с датой и временем голосования бумажными бюллетенями на обычных и заграничных участках.Закон предусматривает, что всеукраинский референдум считается действительным, если участие в голосовании приняли не менее 50% граждан, включенных в Госреестр избирателей.На Украине нет закона, который бы определял механизмы проведения всеукраинского и местного референдумов. Во время предвыборной кампании президент Владимир Зеленский обещал выносить на референдум важные для страны вопросы, в частности вступление в НАТО, а также запуск рынка земли.
https://ria.ru/20201020/zelenskiy-1580525332.html
https://ria.ru/20210126/uvolnenie-1594654812.html
https://ria.ru/20201119/ukraina-1585172520.html
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верховная рада украины, нато, владимир зеленский, украина, в мире

Рада приняла закон о всеукраинском референдуме

16:20 26.01.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 26 янв - РИА Новости. Парламент Украины принял президентский закон о всеукраинском референдуме, предусматривающий возможность электронного голосования, такое решение во вторник поддержали 255 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Документ еще должен подписать президент Украины, он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
20 октября 2020, 08:00
Пять вопросов Зеленского
Согласно закону, предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы об изменениях в конституцию; решение вопроса общегосударственного значения; утверждение закона о ратификации международного договора, предусматривающего изменение территории Украины; прекращение действия закона или отдельных его положений.
Не могут выноситься на него вопросы, противоречащие положениям конституции, общепризнанным принципам и нормам международного права, закрепленным в Общей декларации прав человека, Конвенции о защите прав человека и основных свобод; вопросы, направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение ее государственного суверенитета и территориальной целостности, создание угрозы национальной безопасности, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды.
Также предметом плебисцита не могут стать решения в отношении законопроектов по вопросам налогов, бюджета, амнистии, отнесенные конституцией и законами к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда. На всеукраинский референдум, согласно тексту документа, может выноситься один вопрос.
Евгения Бильченко - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
Вчера, 16:12
Уволенная за пост о русском языке женщина припомнила Зеленскому его слова
Новый всеукраинский референдум по вопросам, которые ранее были поддержаны, может быть проведен не ранее чем через три года со дня объявления результатов предыдущего голосования. В случае военного или чрезвычайного положения на Украине или отдельных ее местностях объявление и проведение всеукраинского референдума запрещается.
Ключевым новшеством в законе является возможность ввести электронные процедуры, в том числе электронное голосование.
В электронном голосовании могут принять участие избиратели, включенные в специальный список. Оно осуществляется средствами автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы. О дате и времени электронного голосования ЦИК публикует сообщение на своем официальном сайте в автоматизированной информационно-телекоммуникационной системе. Дата и время электронного голосования должны совпадать с датой и временем голосования бумажными бюллетенями на обычных и заграничных участках.
Монумент Независимости Украины - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
19 ноября 2020, 08:00
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Закон предусматривает, что всеукраинский референдум считается действительным, если участие в голосовании приняли не менее 50% граждан, включенных в Госреестр избирателей.
На Украине нет закона, который бы определял механизмы проведения всеукраинского и местного референдумов. Во время предвыборной кампании президент Владимир Зеленский обещал выносить на референдум важные для страны вопросы, в частности вступление в НАТО, а также запуск рынка земли.
 
Верховная Рада УкраиныНАТОВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
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