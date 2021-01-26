https://ria.ru/20210126/raboty-1594633216.html

Троим участникам незаконной акции в Пензе назначили обязательные работы

Троим участникам незаконной акции в Пензе назначили обязательные работы

Троим участникам субботней несогласованной акции в Пензе назначены обязательные работы на 20 часов, сообщила во вторник пресс-служба Железнодорожного районного... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T14:20

2021-01-26T14:20

2021-01-26T14:20

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

пенза

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/147419/93/1474199374_0:320:6144:3776_1920x0_80_0_0_d41458006bfbd9cb680467b88cc74d8a.jpg

САРАТОВ, 26 янв - РИА Новости. Троим участникам субботней несогласованной акции в Пензе назначены обязательные работы на 20 часов, сообщила во вторник пресс-служба Железнодорожного районного суда города.По данным пресс-службы, в суд в понедельник поступили три дела об административных правонарушениях в отношении участников несогласованного митинга, состоявшегося в субботу в Пензе."В этот же день привлекаемые лица были признаны судом виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 20.2 КоАП РФ "Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования", и каждому из них назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 20 часов. Постановления в законную силу не вступили", - говорится в сообщении.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно ГП потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".

https://ria.ru/20210126/protesty-1594620462.html

пенза

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, генеральная прокуратура рф, пенза, происшествия