https://ria.ru/20210126/raboty-1594633216.html
Троим участникам незаконной акции в Пензе назначили обязательные работы
Троим участникам незаконной акции в Пензе назначили обязательные работы
Троим участникам субботней несогласованной акции в Пензе назначены обязательные работы на 20 часов, сообщила во вторник пресс-служба Железнодорожного районного... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T14:20
2021-01-26T14:20
2021-01-26T14:20
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
пенза
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/147419/93/1474199374_0:320:6144:3776_1920x0_80_0_0_d41458006bfbd9cb680467b88cc74d8a.jpg
САРАТОВ, 26 янв - РИА Новости. Троим участникам субботней несогласованной акции в Пензе назначены обязательные работы на 20 часов, сообщила во вторник пресс-служба Железнодорожного районного суда города.По данным пресс-службы, в суд в понедельник поступили три дела об административных правонарушениях в отношении участников несогласованного митинга, состоявшегося в субботу в Пензе."В этот же день привлекаемые лица были признаны судом виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 20.2 КоАП РФ "Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования", и каждому из них назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 20 часов. Постановления в законную силу не вступили", - говорится в сообщении.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно ГП потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".
https://ria.ru/20210126/protesty-1594620462.html
пенза
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/147419/93/1474199374_342:0:5803:4096_1920x0_80_0_0_92ab757014c82b420ac4dd98edefc5f2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей навальный, генеральная прокуратура рф, пенза, происшествия