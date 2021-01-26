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Троим участникам незаконной акции в Пензе назначили обязательные работы
Троим участникам незаконной акции в Пензе назначили обязательные работы
Троим участникам субботней несогласованной акции в Пензе назначены обязательные работы на 20 часов, сообщила во вторник пресс-служба Железнодорожного районного... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T14:20
2021-01-26T14:20
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
пенза
происшествия
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САРАТОВ, 26 янв - РИА Новости. Троим участникам субботней несогласованной акции в Пензе назначены обязательные работы на 20 часов, сообщила во вторник пресс-служба Железнодорожного районного суда города.По данным пресс-службы, в суд в понедельник поступили три дела об административных правонарушениях в отношении участников несогласованного митинга, состоявшегося в субботу в Пензе."В этот же день привлекаемые лица были признаны судом виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 20.2 КоАП РФ "Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования", и каждому из них назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 20 часов. Постановления в законную силу не вступили", - говорится в сообщении.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно ГП потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".
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алексей навальный, генеральная прокуратура рф, пенза, происшествия

Троим участникам незаконной акции в Пензе назначили обязательные работы

14:20 26.01.2021
 
© Fotolia / sebraСтатуэтка богини правосудия Фемиды
Статуэтка богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© Fotolia / sebra
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САРАТОВ, 26 янв - РИА Новости. Троим участникам субботней несогласованной акции в Пензе назначены обязательные работы на 20 часов, сообщила во вторник пресс-служба Железнодорожного районного суда города.
По данным пресс-службы, в суд в понедельник поступили три дела об административных правонарушениях в отношении участников несогласованного митинга, состоявшегося в субботу в Пензе.
"В этот же день привлекаемые лица были признаны судом виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 20.2 КоАП РФ "Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования", и каждому из них назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 20 часов. Постановления в законную силу не вступили", - говорится в сообщении.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно ГП потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".
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Алексей НавальныйГенеральная прокуратура РФПензаПроисшествия
 
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