https://ria.ru/20210126/rabotniki-1594654448.html

Госдума поддержала проект о защите прав работников на безопасный труд

Госдума поддержала проект о защите прав работников на безопасный труд

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, повышающий уровень защиты прав работников на безопасный труд и РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T16:00

2021-01-26T16:00

2021-01-26T16:00

госдума рф

общество

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, повышающий уровень защиты прав работников на безопасный труд и запрещающий работу в опасных условиях труда.Изменения предлагаются в Трудовой кодекс РФ, в частности, в 10 раздел кодекса, посвященный охране труда.Предлагаемые изменения повысят уровень защиты прав работников на труд в безопасных условиях. Проектом вводится запрет на работу в опасных условиях и внедряется управление профессиональными рисками в систему регулирования охраны труда.Кроме того, законопроектом уточняется порядок государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов.Также кабмин предлагает внедрять на производствах институт самостоятельной оценки соблюдения требований трудового законодательства (самообследование), основным инструментом которой должны стать проверочные листы. Проведение самообследования будет носить добровольный характер.Инициативой предлагается также уточнить основания для расторжения трудового договора в случае нарушения работником требований охраны труда, если это повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий.

https://radiosputnik.ria.ru/20210126/registratsiya-1594626985.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210124/vyvody-1594358661.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, общество