Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210126/rabotniki-1594654448.html
Госдума поддержала проект о защите прав работников на безопасный труд
Госдума поддержала проект о защите прав работников на безопасный труд
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, повышающий уровень защиты прав работников на безопасный труд и РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T16:00
2021-01-26T16:00
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593673906_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_4bcb5a9e6fbae332c85c525616a0af56.jpg
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, повышающий уровень защиты прав работников на безопасный труд и запрещающий работу в опасных условиях труда.Изменения предлагаются в Трудовой кодекс РФ, в частности, в 10 раздел кодекса, посвященный охране труда.Предлагаемые изменения повысят уровень защиты прав работников на труд в безопасных условиях. Проектом вводится запрет на работу в опасных условиях и внедряется управление профессиональными рисками в систему регулирования охраны труда.Кроме того, законопроектом уточняется порядок государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов.Также кабмин предлагает внедрять на производствах институт самостоятельной оценки соблюдения требований трудового законодательства (самообследование), основным инструментом которой должны стать проверочные листы. Проведение самообследования будет носить добровольный характер.Инициативой предлагается также уточнить основания для расторжения трудового договора в случае нарушения работником требований охраны труда, если это повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий.
https://radiosputnik.ria.ru/20210126/registratsiya-1594626985.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210124/vyvody-1594358661.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593673906_182:305:2506:2048_1920x0_80_0_0_f9ffbad6f05d6f3a7f9e55c4762fa7a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госдума рф, общество

Госдума поддержала проект о защите прав работников на безопасный труд

16:00 26.01.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДепутаты на первом пленарном заседании весенней сессии Государственной Думы
Депутаты на первом пленарном заседании весенней сессии Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, повышающий уровень защиты прав работников на безопасный труд и запрещающий работу в опасных условиях труда.
Изменения предлагаются в Трудовой кодекс РФ, в частности, в 10 раздел кодекса, посвященный охране труда.
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
Вчера, 13:41
В Госдуме предложили не штрафовать за отсутствие регистрации в квартире
Предлагаемые изменения повысят уровень защиты прав работников на труд в безопасных условиях. Проектом вводится запрет на работу в опасных условиях и внедряется управление профессиональными рисками в систему регулирования охраны труда.
"Предлагаемые изменения обеспечат реализацию концепции рамочного участия государства в построении системы охраны труда у конкретного работодателя, предусматривающей широкую автономию работодателя в выборе средств управления охраной труда, включая управление профессиональными рисками; в принятии решений по предупредительным и реактивным мерам с учетом специфики производства, применяемых технологий, техники и материалов", - уточняется в пояснительной записке.
Кроме того, законопроектом уточняется порядок государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов.
Также кабмин предлагает внедрять на производствах институт самостоятельной оценки соблюдения требований трудового законодательства (самообследование), основным инструментом которой должны стать проверочные листы. Проведение самообследования будет носить добровольный характер.
Инициативой предлагается также уточнить основания для расторжения трудового договора в случае нарушения работником требований охраны труда, если это повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
24 января, 13:28
В Госдуме рассказали, какие выводы можно сделать после незаконных акций
 
Госдума РФОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:10Роспотребнадзор: в России не обнаружили штаммы COVID-19 из ЮАР и Японии
07:08В Кремле анонсировали доклад Рогозина Путину
06:55Двух хабаровских депутатов исключили из КПРФ за "враждебное отношение"
06:43В России активизировались мошенники под видом брокеров
06:37Безос потребовал почти два миллиона долларов от брата возлюбленной
06:15Эксперт рассказал, как выявить "черных коллекторов"
06:09В Роспотребнадзоре спрогнозировали заметный спад заболеваемости COVID-19
05:49В США выставили на аукцион оружие советских спецслужб
05:39Bloomberg сравнил ситуацию с вакцинацией на Украине и в Крыму
05:22В США испортивший сотни доз вакцины медработник признал себя виновным
05:10Россиян предупредили о риске незарегистрированных вакцин от COVID-19
04:51На Чукотке возбудили уголовное дело после гибели работника в шахте
03:55Российский "Халк" попробует сдвинуть самый большой в мире вертолет Ми-26
03:49"Купол" раскрыл детали создания боевой машины "Тайфун-ПВО"
03:45YouTube продлил заморозку аккаунта Трампа
03:41Названа опасная ошибка при парковке автомобиля
03:39В Испании произошла серия землетрясений
03:36В AstraZeneca заявили об отставании от графика производства вакцины
03:31Эпидемиолог назвал причину спада COVID-19 во время новогодних праздников
03:24В "Куполе" оценили сроки создания мишеней для комплексов "Адъютант"
Лента новостейМолния