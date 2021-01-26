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Туристы рассказали, когда они начинают планировать отпуск
Туристы рассказали, когда они начинают планировать отпуск
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, за какое время до отпуска они начинают его планировать, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T18:01
2021-01-26T18:01
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, за какое время до отпуска они начинают его планировать, сообщает Туту.ру.Специалисты компании провели исследование среди 1678 пользователей и выяснили, что лишь каждый седьмой опрошенный задумывается о поездке сильно заранее — у них на текущий год уже куплены билеты и забронированы отели.За полгода к отпуску готовятся 19 процентов респондентов, столько же планируют тур за три месяца или полгода.Каждый десятый начинает следить за предложениями авиакомпаний и гостиниц за два-три месяца, столько же — делают это за две или три недели до поездки.Каждый пятый турист (18 процентов) сообщил, что не тратит время на планирование и выбирает место отдыха в последний момент.Анализ данных бронирования пользователями сервиса показал, что авиабилеты на лето чаще всего они покупают незадолго до вылета — за несколько дней или недель. В апреле и мае оплачивают проездные документы 20 процентов путешественников. К концу марта перелет выкуплен всего у десяти процентов туристов.
https://ria.ru/20210117/ulitsy-1593142656.html
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туризм, туристы, новости - туризм

Туристы рассказали, когда они начинают планировать отпуск

18:01 26.01.2021
 
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкПляжный отдых в Сочи
Пляжный отдых в Сочи - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, за какое время до отпуска они начинают его планировать, сообщает Туту.ру.
Специалисты компании провели исследование среди 1678 пользователей и выяснили, что лишь каждый седьмой опрошенный задумывается о поездке сильно заранее — у них на текущий год уже куплены билеты и забронированы отели.
За полгода к отпуску готовятся 19 процентов респондентов, столько же планируют тур за три месяца или полгода.
Каждый десятый начинает следить за предложениями авиакомпаний и гостиниц за два-три месяца, столько же — делают это за две или три недели до поездки.
Каждый пятый турист (18 процентов) сообщил, что не тратит время на планирование и выбирает место отдыха в последний момент.
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Анализ данных бронирования пользователями сервиса показал, что авиабилеты на лето чаще всего они покупают незадолго до вылета — за несколько дней или недель. В апреле и мае оплачивают проездные документы 20 процентов путешественников. К концу марта перелет выкуплен всего у десяти процентов туристов.
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