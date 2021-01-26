https://ria.ru/20210126/puteshestviya-1594619617.html

Туристы рассказали, составляют ли они списки вещей для путешествия

Туристы рассказали, составляют ли они списки вещей для путешествия

Туристы, опрошенные интернет-сервисом, рассказали, пишут ли они перечень предметов, которые необходимо взять в поездку, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T13:04

2021-01-26T13:04

2021-01-26T13:05

туристы

туризм

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Туристы, опрошенные интернет-сервисом, рассказали, пишут ли они перечень предметов, которые необходимо взять в поездку, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 3900 пользователей и выяснили, что тщательно собирается в тур большинство из них — 73 процента, а 65 процентов даже пишут чек-листы.При сборах в длительное путешествие уже 84 процента составляют списки необходимого, при поездках с детьми — 82 процента.Большинство респондентов сообщили, что составляют новые перечни для каждой поездки: у 91 процента туристов они разные, например, для экскурсий по городу и пляжного отдыха.Готовые чек-листы из приложений подходят 19 процентам путешественников, остальные пишут их самостоятельно.

https://ria.ru/20210117/ulitsy-1593142656.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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