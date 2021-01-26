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Туристы рассказали, составляют ли они списки вещей для путешествия
Туристы рассказали, составляют ли они списки вещей для путешествия
Туристы, опрошенные интернет-сервисом, рассказали, пишут ли они перечень предметов, которые необходимо взять в поездку, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T13:04
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туристы
туризм
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Туристы, опрошенные интернет-сервисом, рассказали, пишут ли они перечень предметов, которые необходимо взять в поездку, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 3900 пользователей и выяснили, что тщательно собирается в тур большинство из них — 73 процента, а 65 процентов даже пишут чек-листы.При сборах в длительное путешествие уже 84 процента составляют списки необходимого, при поездках с детьми — 82 процента.Большинство респондентов сообщили, что составляют новые перечни для каждой поездки: у 91 процента туристов они разные, например, для экскурсий по городу и пляжного отдыха.Готовые чек-листы из приложений подходят 19 процентам путешественников, остальные пишут их самостоятельно.
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туристы, туризм, новости - туризм

Туристы рассказали, составляют ли они списки вещей для путешествия

13:04 26.01.2021 (обновлено: 13:05 26.01.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкБагаж туристов в аэропорту
Багаж туристов в аэропорту - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Туристы, опрошенные интернет-сервисом, рассказали, пишут ли они перечень предметов, которые необходимо взять в поездку, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 3900 пользователей и выяснили, что тщательно собирается в тур большинство из них — 73 процента, а 65 процентов даже пишут чек-листы.
При сборах в длительное путешествие уже 84 процента составляют списки необходимого, при поездках с детьми — 82 процента.
Большинство респондентов сообщили, что составляют новые перечни для каждой поездки: у 91 процента туристов они разные, например, для экскурсий по городу и пляжного отдыха.
Готовые чек-листы из приложений подходят 19 процентам путешественников, остальные пишут их самостоятельно.
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