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Туристы рассказали, составляют ли они списки вещей для путешествия
Туристы рассказали, составляют ли они списки вещей для путешествия
Туристы, опрошенные интернет-сервисом, рассказали, пишут ли они перечень предметов, которые необходимо взять в поездку, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T13:04
2021-01-26T13:04
2021-01-26T13:05
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Туристы, опрошенные интернет-сервисом, рассказали, пишут ли они перечень предметов, которые необходимо взять в поездку, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 3900 пользователей и выяснили, что тщательно собирается в тур большинство из них — 73 процента, а 65 процентов даже пишут чек-листы.При сборах в длительное путешествие уже 84 процента составляют списки необходимого, при поездках с детьми — 82 процента.Большинство респондентов сообщили, что составляют новые перечни для каждой поездки: у 91 процента туристов они разные, например, для экскурсий по городу и пляжного отдыха.Готовые чек-листы из приложений подходят 19 процентам путешественников, остальные пишут их самостоятельно.
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туристы, туризм, новости - туризм
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Туристы, опрошенные интернет-сервисом, рассказали, пишут ли они перечень предметов, которые необходимо взять в поездку, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 3900 пользователей и выяснили, что тщательно собирается в тур большинство из них — 73 процента, а 65 процентов даже пишут чек-листы.
При сборах в длительное путешествие уже 84 процента составляют списки необходимого, при поездках с детьми — 82 процента.
Большинство респондентов сообщили, что составляют новые перечни для каждой поездки: у 91 процента туристов они разные, например, для экскурсий по городу и пляжного отдыха.
Готовые чек-листы из приложений подходят 19 процентам путешественников, остальные пишут их самостоятельно.