https://ria.ru/20210126/ptitsy-1595666953.html

Мосприрода рассказала, какие перелетные птицы остались на зиму в Москве

Мосприрода рассказала, какие перелетные птицы остались на зиму в Москве

В 2021 году на зимовку в Москве остались кряквы, озерные и сизые чайки, огари, гоголи обыкновенные и другие водоплавающие птицы, помочь им пережить зиму можно... РИА Новости, 02.02.2021

2021-01-26T09:10

2021-01-26T09:10

2021-02-02T13:55

москва сегодня: мегаполис для жизни

мосприрода

москва

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. В 2021 году на зимовку в Москве остались кряквы, озерные и сизые чайки, огари, гоголи обыкновенные и другие водоплавающие птицы, помочь им пережить зиму можно при условии правильной подкормки, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."Водоплавающие птицы, в частности, утки кряквы – одни из самых многочисленных в Москве. И многие из них остаются зимовать в городе. По данным общегородского учета водоплавающих, в 2021 году на зимовку остались кряквы, озерные и сизые чайки, огари, гоголи обыкновенные, чернети хохлатые, казарки белощекие, лутки и даже гусь белолобый. Эти птицы перелётные, но при этом хорошо переносят холода, если корма достаточно и есть незамерзающие участки водоёмов",- говорится в сообщении.Отмечается, что утки устойчивы к низким температурам благодаря своим особенностям строения организма.Отмечается, что подкармливать уток нужно на специальных подкормочных площадках на берегах водоемов или у кромки воды. Нельзя бросать корм в воду: это может привести к загрязнению водоёмов пищевыми продуктами."Водоплавающим птицам в качестве подкормки можно предложить злаки, нежирный творог, небольшие сухари из несладкого белого хлеба, вареную перловую кашу, размоченный хлеб с творогом и зеленью. Еще лучше давать уткам специализированный комбикорм для домашней птицы. Не стоит нести им то, что вы собирались выбросить: кладите только свежие, неиспорченные продукты",- говорится в сообщении.Специалисты Мосприроды напоминают, что всем птицам вредны: любые жареные, соленые, перченые, копченые продукты, ржаной хлеб, сдоба, свежий белый хлеб, пшено, фрукты, миндаль.

https://ria.ru/20210125/avtomobili-1594474379.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мосприрода, москва