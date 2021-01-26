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Мосприрода рассказала, какие перелетные птицы остались на зиму в Москве
Мосприрода рассказала, какие перелетные птицы остались на зиму в Москве
В 2021 году на зимовку в Москве остались кряквы, озерные и сизые чайки, огари, гоголи обыкновенные и другие водоплавающие птицы, помочь им пережить зиму можно... РИА Новости, 02.02.2021
2021-01-26T09:10
2021-02-02T13:55
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосприрода
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. В 2021 году на зимовку в Москве остались кряквы, озерные и сизые чайки, огари, гоголи обыкновенные и другие водоплавающие птицы, помочь им пережить зиму можно при условии правильной подкормки, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."Водоплавающие птицы, в частности, утки кряквы – одни из самых многочисленных в Москве. И многие из них остаются зимовать в городе. По данным общегородского учета водоплавающих, в 2021 году на зимовку остались кряквы, озерные и сизые чайки, огари, гоголи обыкновенные, чернети хохлатые, казарки белощекие, лутки и даже гусь белолобый. Эти птицы перелётные, но при этом хорошо переносят холода, если корма достаточно и есть незамерзающие участки водоёмов",- говорится в сообщении.Отмечается, что утки устойчивы к низким температурам благодаря своим особенностям строения организма.Отмечается, что подкармливать уток нужно на специальных подкормочных площадках на берегах водоемов или у кромки воды. Нельзя бросать корм в воду: это может привести к загрязнению водоёмов пищевыми продуктами."Водоплавающим птицам в качестве подкормки можно предложить злаки, нежирный творог, небольшие сухари из несладкого белого хлеба, вареную перловую кашу, размоченный хлеб с творогом и зеленью. Еще лучше давать уткам специализированный комбикорм для домашней птицы. Не стоит нести им то, что вы собирались выбросить: кладите только свежие, неиспорченные продукты",- говорится в сообщении.Специалисты Мосприроды напоминают, что всем птицам вредны: любые жареные, соленые, перченые, копченые продукты, ржаной хлеб, сдоба, свежий белый хлеб, пшено, фрукты, миндаль.
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мосприрода, москва

Мосприрода рассказала, какие перелетные птицы остались на зиму в Москве

09:10 26.01.2021 (обновлено: 13:55 02.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичДевушка кормит птиц в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве.
Девушка кормит птиц в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве. - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. В 2021 году на зимовку в Москве остались кряквы, озерные и сизые чайки, огари, гоголи обыкновенные и другие водоплавающие птицы, помочь им пережить зиму можно при условии правильной подкормки, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Водоплавающие птицы, в частности, утки кряквы – одни из самых многочисленных в Москве. И многие из них остаются зимовать в городе. По данным общегородского учета водоплавающих, в 2021 году на зимовку остались кряквы, озерные и сизые чайки, огари, гоголи обыкновенные, чернети хохлатые, казарки белощекие, лутки и даже гусь белолобый. Эти птицы перелётные, но при этом хорошо переносят холода, если корма достаточно и есть незамерзающие участки водоёмов",- говорится в сообщении.
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Отмечается, что утки устойчивы к низким температурам благодаря своим особенностям строения организма.
"Вопрос с добычей пропитания зимой водоплавающим помогают решать москвичи. Они подкармливают пернатых. Сейчас утки людей не боятся, подходят к ним в надежде получить угощение, и чаще всего чаяния их оправданы. И зачем в таких условиях куда-то улетать? Однако важно подкармливать водоплавающих правильно. Подкормка нужна при отрицательной температуре и постоянном снежном покрове. При благоприятных погодных условиях птицы могут искать корм самостоятельно, и отучать от этого их не стоит",- говорится в сообщении.
Отмечается, что подкармливать уток нужно на специальных подкормочных площадках на берегах водоемов или у кромки воды. Нельзя бросать корм в воду: это может привести к загрязнению водоёмов пищевыми продуктами.
"Водоплавающим птицам в качестве подкормки можно предложить злаки, нежирный творог, небольшие сухари из несладкого белого хлеба, вареную перловую кашу, размоченный хлеб с творогом и зеленью. Еще лучше давать уткам специализированный комбикорм для домашней птицы. Не стоит нести им то, что вы собирались выбросить: кладите только свежие, неиспорченные продукты",- говорится в сообщении.
Специалисты Мосприроды напоминают, что всем птицам вредны: любые жареные, соленые, перченые, копченые продукты, ржаной хлеб, сдоба, свежий белый хлеб, пшено, фрукты, миндаль.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосприродаМосква
 
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