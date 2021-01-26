https://ria.ru/20210126/proverka-1594581515.html
В Кузбассе проверяют данные об избиении подростков группой сверстников
В Кузбассе проверяют данные об избиении подростков группой сверстников
СУСК по Кемеровской области проводит доследственную проверку информации об избиении группой подростков несовершеннолетних в городе Таштагол, свою проверку... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T09:42
2021-01-26T09:42
2021-01-26T09:42
таштагол
кемеровская область
происшествия
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КЕМЕРОВО, 26 янв - РИА Новости. СУСК по Кемеровской области проводит доследственную проверку информации об избиении группой подростков несовершеннолетних в городе Таштагол, свою проверку начала и прокуратура области.Ранее в местном Telegram-канале была опубликована информация о том, что подростки из Таштагола у местного бассейна жестоко избили подростков из Шерегеша.Отмечается, что следствию предстоит проверить все доводы, изложенные в сообщении.Свою проверку начала и прокуратура области."Прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Ее проведение поручено прокуратуре города Таштагола. В ходе проверки будет дана оценка полноте проводимой работы органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с подростками и семьями, в которых они воспитываются, выяснены причины и условия, способствовавшие противоправному деянию", – сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Кроме того, прокуратура взяла на контроль доследственную проверку, проводимую СУСК.
https://ria.ru/20210125/sud-1594459950.html
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таштагол, кемеровская область, происшествия
КЕМЕРОВО, 26 янв - РИА Новости.
СУСК по Кемеровской области
проводит доследственную проверку информации об избиении группой подростков несовершеннолетних в городе Таштагол
, свою проверку начала и прокуратура области.
Ранее в местном Telegram-канале была опубликована информация о том, что подростки из Таштагола у местного бассейна жестоко избили подростков из Шерегеша.
"Следственными органами Следственного комитета … по Кемеровской области … в ходе мониторинга СМИ выявлено сообщение о том, что в городе Таштаголе подростки избили сверстников. По данному факту следственными органами Следственного комитета … по Кемеровской области … проводится доследственная проверка", – говорится в сообщении СУСК.
Отмечается, что следствию предстоит проверить все доводы, изложенные в сообщении.
"Если такой факт имел место, то проанализировать причины и условия, способствовавшие такому поведению подростков", – отмечает ведомство.
Свою проверку начала и прокуратура области.
"Прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Ее проведение поручено прокуратуре города Таштагола. В ходе проверки будет дана оценка полноте проводимой работы органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с подростками и семьями, в которых они воспитываются, выяснены причины и условия, способствовавшие противоправному деянию", – сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Кроме того, прокуратура взяла на контроль доследственную проверку, проводимую СУСК.