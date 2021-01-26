https://ria.ru/20210126/proverka-1594581515.html

В Кузбассе проверяют данные об избиении подростков группой сверстников

В Кузбассе проверяют данные об избиении подростков группой сверстников

СУСК по Кемеровской области проводит доследственную проверку информации об избиении группой подростков несовершеннолетних в городе Таштагол, свою проверку... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T09:42

2021-01-26T09:42

2021-01-26T09:42

таштагол

кемеровская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1107f3c1be2c1e24d801f66735f938c5.jpg

КЕМЕРОВО, 26 янв - РИА Новости. СУСК по Кемеровской области проводит доследственную проверку информации об избиении группой подростков несовершеннолетних в городе Таштагол, свою проверку начала и прокуратура области.Ранее в местном Telegram-канале была опубликована информация о том, что подростки из Таштагола у местного бассейна жестоко избили подростков из Шерегеша.Отмечается, что следствию предстоит проверить все доводы, изложенные в сообщении.Свою проверку начала и прокуратура области."Прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Ее проведение поручено прокуратуре города Таштагола. В ходе проверки будет дана оценка полноте проводимой работы органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с подростками и семьями, в которых они воспитываются, выяснены причины и условия, способствовавшие противоправному деянию", – сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Кроме того, прокуратура взяла на контроль доследственную проверку, проводимую СУСК.

https://ria.ru/20210125/sud-1594459950.html

https://ria.ru/20210125/izbienie-1594437293.html

таштагол

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

таштагол, кемеровская область, происшествия