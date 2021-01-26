https://ria.ru/20210126/promobot-1594607180.html

Российский робот Promobot помогает вести бизнес в ОАЭ

Российский робот Promobot помогает вести бизнес в ОАЭ

Российский робот Promobot начал работу в деловом центре свободной экономической зоны в эмирате Аджман в ОАЭ, рассказал РИА Новости сооснователь и директор... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T12:10

2021-01-26T12:10

2021-01-26T12:16

promobot

сколково

оаэ

технологии

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Российский робот Promobot начал работу в деловом центре свободной экономической зоны в эмирате Аджман в ОАЭ, рассказал РИА Новости сооснователь и директор крупнейшего европейского производителя сервисных роботов, резидента IT-кластера "Сколково" "Промобот" Олег Кивокурцев.По его словам, деловой центр представляет собой аналог российского центра "Мой бизнес". Promobot встречает посетителей на входе в деловой центр и рассказывает об основных услугах и сервисах. Также он развлекает посетителей, которые ждут своей очереди. Сейчас это первый подобный центр в Аджмане. В ближайшее время планируется открыть не менее ста таких офисов."Для компании Promobot это знаковый проект, поскольку он готовился с нашими зарубежными партнерами на протяжении года, когда центр ещё не начал работать. Представители госучреждения рассматривали множество вариантов подобных роботов, но сделали выбор именно в пользу российской модели. Наш робот хорошо говорит по-арабски, может интегрироваться со сторонними системами и сервисами, имеет самый высокий показатель распознавания речи. Но самое главное - он более доступен по цене в сравнении с конкурентами, так как весь цикл производства сосредоточен в России, а не в разных странах, как у конкурентов", - рассказал Кивокурцев.Сумма этой сделки составляет 50 тысяч долларов. Если пилотный проект удастся, то в ближайшие два года компания поставит еще не менее 50 роботов для деловых центров Аджмана.Всего в ОАЭ уже трудятся 30 роботов Promobot - в крупнейшем торговом центре мира Дубай-молл, клиниках, банках и школах.

https://ria.ru/20201022/promobot-1580942791.html

оаэ

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

promobot, сколково, оаэ, технологии