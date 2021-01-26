https://ria.ru/20210126/promobot-1594607180.html
Российский робот Promobot помогает вести бизнес в ОАЭ
Российский робот Promobot помогает вести бизнес в ОАЭ
Российский робот Promobot начал работу в деловом центре свободной экономической зоны в эмирате Аджман в ОАЭ, рассказал РИА Новости сооснователь и директор... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T12:10
2021-01-26T12:10
2021-01-26T12:16
promobot
сколково
оаэ
технологии
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Российский робот Promobot начал работу в деловом центре свободной экономической зоны в эмирате Аджман в ОАЭ, рассказал РИА Новости сооснователь и директор крупнейшего европейского производителя сервисных роботов, резидента IT-кластера "Сколково" "Промобот" Олег Кивокурцев.По его словам, деловой центр представляет собой аналог российского центра "Мой бизнес". Promobot встречает посетителей на входе в деловой центр и рассказывает об основных услугах и сервисах. Также он развлекает посетителей, которые ждут своей очереди. Сейчас это первый подобный центр в Аджмане. В ближайшее время планируется открыть не менее ста таких офисов."Для компании Promobot это знаковый проект, поскольку он готовился с нашими зарубежными партнерами на протяжении года, когда центр ещё не начал работать. Представители госучреждения рассматривали множество вариантов подобных роботов, но сделали выбор именно в пользу российской модели. Наш робот хорошо говорит по-арабски, может интегрироваться со сторонними системами и сервисами, имеет самый высокий показатель распознавания речи. Но самое главное - он более доступен по цене в сравнении с конкурентами, так как весь цикл производства сосредоточен в России, а не в разных странах, как у конкурентов", - рассказал Кивокурцев.Сумма этой сделки составляет 50 тысяч долларов. Если пилотный проект удастся, то в ближайшие два года компания поставит еще не менее 50 роботов для деловых центров Аджмана.Всего в ОАЭ уже трудятся 30 роботов Promobot - в крупнейшем торговом центре мира Дубай-молл, клиниках, банках и школах.
https://ria.ru/20201022/promobot-1580942791.html
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promobot, сколково, оаэ, технологии
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости.
Российский робот Promobot начал работу в деловом центре свободной экономической зоны в эмирате Аджман в ОАЭ
, рассказал РИА Новости сооснователь и директор крупнейшего европейского производителя сервисных роботов, резидента IT-кластера "Сколково
" "Промобот" Олег Кивокурцев.
"Российский робот Promobot помогает бизнесменам в ОАЭ вести дела. Здесь предприниматели могут получить различные государственные услуги: оформить заявку на открытие юридического лица, открыть банковский счет, получить лицензию для ведения бизнеса, заплатить налоги, ликвидировать компанию и многое другое", - сказал Кивокурцев.
По его словам, деловой центр представляет собой аналог российского центра "Мой бизнес". Promobot
встречает посетителей на входе в деловой центр и рассказывает об основных услугах и сервисах. Также он развлекает посетителей, которые ждут своей очереди. Сейчас это первый подобный центр в Аджмане. В ближайшее время планируется открыть не менее ста таких офисов.
"Для компании Promobot это знаковый проект, поскольку он готовился с нашими зарубежными партнерами на протяжении года, когда центр ещё не начал работать. Представители госучреждения рассматривали множество вариантов подобных роботов, но сделали выбор именно в пользу российской модели. Наш робот хорошо говорит по-арабски, может интегрироваться со сторонними системами и сервисами, имеет самый высокий показатель распознавания речи. Но самое главное - он более доступен по цене в сравнении с конкурентами, так как весь цикл производства сосредоточен в России, а не в разных странах, как у конкурентов", - рассказал Кивокурцев.
Сумма этой сделки составляет 50 тысяч долларов. Если пилотный проект удастся, то в ближайшие два года компания поставит еще не менее 50 роботов для деловых центров Аджмана.
Всего в ОАЭ уже трудятся 30 роботов Promobot - в крупнейшем торговом центре мира Дубай-молл, клиниках, банках и школах.