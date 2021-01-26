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Тверская область
https://ria.ru/20210126/profobrazovanie-1594671014.html
Руденя: ключевые задачи — развитие профобразования и подготовка кадров
Руденя: ключевые задачи — развитие профобразования и подготовка кадров
В нескольких городах Тверской области 1 сентября этого года начнется реализация проекта по обучению старшеклассников рабочим профессиям, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T17:27
2021-01-26T17:27
тверская область
игорь руденя
тверская область
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ТВЕРЬ, 26 янв – РИА Новости. В нескольких городах Тверской области 1 сентября этого года начнется реализация проекта по обучению старшеклассников рабочим профессиям, сообщает пресс-служба областного правительства.По мнению губернатора области Игоря Рудени, необходимо предоставить возможность молодежи получить первую специальность уже в школе. По словам губернатора, ключевыми задачами на шестилетний период является развитие профессионального образования и подготовки кадров, ориентированных на потребности региональной экономики. Он напомнил, в прошедшем году благодаря системным федеральным и региональным мерам поддержки экономики в Тверской области удалось сохранить стабильную ситуацию на рынке труда.Глава региона отметил, что для Верхневолжья важно, прежде всего, обеспечить занятость постоянного проживающего населения, но при дефиците кадров будут привлекаться специалисты из других регионов страны. Так только в лесопромышленный комплекс Верхневолжья до 2026 года планируется привлечь почти две тысячи специалистов. Уже сейчас отрасли требуются порядка тысячи специалистов - инженеры лесного хозяйства, лесорубы, водители, операторы лесозаготовительного комплекса и другие. Количество работников сельского хозяйства региона к 2026 году планируют увеличить более чем на 3 тысячи человек. Отрасль испытывает потребность в трактористах и механиках, мастерах животноводства, ветеринарах, зоотехниках, экономистах, агрономах и других специалистах. Для пополнения трудовых ресурсов Верхневолжья будет активизирована деятельность по переселению соотечественников. По итогам 2020 года в Тверскую область переехали 920 человек (в том числе это семьи с детьми), из которых 567 человек трудоустроились. С 2022 по 2026 годы в регион ежегодно планирует привлекать порядка 770 человек. При этом в Тверской области, как отметили в пресс-службе областного правительства, продолжится регулирование привлечения иностранной рабочей силы. На 2021 год утверждена квота – 109 человек из стран визового режима въезда - это на 38% меньше, чем было привлечено в прошлом году.
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игорь руденя, тверская область

Руденя: ключевые задачи — развитие профобразования и подготовка кадров

17:27 26.01.2021
 
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиРуденя: небольшим муниципалитетам Верхневолжья помогут с газификацией
Руденя: небольшим муниципалитетам Верхневолжья помогут с газификацией - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
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ТВЕРЬ, 26 янв – РИА Новости. В нескольких городах Тверской области 1 сентября этого года начнется реализация проекта по обучению старшеклассников рабочим профессиям, сообщает пресс-служба областного правительства.
По мнению губернатора области Игоря Рудени, необходимо предоставить возможность молодежи получить первую специальность уже в школе.
"Мы помним, как в советское время работали учебно-производственные комбинаты, где дети в старших классах получали профессию, которая в дальнейшем позволяла им устроиться на работу", – сказал глава региона, выступая во вторник на заседании регионального правительства, на котором рассматривалась госпрограмма "Содействие занятости населения Тверской области" на 2021-2026 год.
По словам губернатора, ключевыми задачами на шестилетний период является развитие профессионального образования и подготовки кадров, ориентированных на потребности региональной экономики.
"Нам важно активизировать работу по профессиональной ориентации школьников, трудоустройству молодых специалистов, кадровому обеспечению предприятий и реализации инвестиционных проектов", – отметил Руденя.
Он напомнил, в прошедшем году благодаря системным федеральным и региональным мерам поддержки экономики в Тверской области удалось сохранить стабильную ситуацию на рынке труда.
Глава региона отметил, что для Верхневолжья важно, прежде всего, обеспечить занятость постоянного проживающего населения, но при дефиците кадров будут привлекаться специалисты из других регионов страны.
Так только в лесопромышленный комплекс Верхневолжья до 2026 года планируется привлечь почти две тысячи специалистов. Уже сейчас отрасли требуются порядка тысячи специалистов - инженеры лесного хозяйства, лесорубы, водители, операторы лесозаготовительного комплекса и другие.
Количество работников сельского хозяйства региона к 2026 году планируют увеличить более чем на 3 тысячи человек. Отрасль испытывает потребность в трактористах и механиках, мастерах животноводства, ветеринарах, зоотехниках, экономистах, агрономах и других специалистах.
Для пополнения трудовых ресурсов Верхневолжья будет активизирована деятельность по переселению соотечественников.
По итогам 2020 года в Тверскую область переехали 920 человек (в том числе это семьи с детьми), из которых 567 человек трудоустроились. С 2022 по 2026 годы в регион ежегодно планирует привлекать порядка 770 человек.
При этом в Тверской области, как отметили в пресс-службе областного правительства, продолжится регулирование привлечения иностранной рабочей силы. На 2021 год утверждена квота – 109 человек из стран визового режима въезда - это на 38% меньше, чем было привлечено в прошлом году.
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Тверская областьИгорь РуденяТверская область
 
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