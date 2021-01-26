https://ria.ru/20210126/prezentatsiya-knigi-1594623273.html

Презентация книги Кирилла Вышинского "Жил напротив тюрьмы…"

Презентация книги Кирилла Вышинского "Жил напротив тюрьмы…"

28 января в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится презентация книги "Жил напротив тюрьмы…" исполнительного директора медиагруппы "Россия сегодня" Кирилла Вышинского.

2021-01-26T13:18

2021-01-26T13:18

2021-01-26T13:18

анонсы

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Задать вопросУчастники:- генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий КИСЕЛЕВ;- исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл ВЫШИНСКИЙ.Модератор – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.В основе книги – повествование от первого лица о почти 500-х днях, которые Вышинский провел в застенках Киева, но как считает сам автор, его книга – не про тюрьму. По мнению Вышинского – это искренний рассказ, подтвержденный неопровержимыми фактами о том, как чувствует себя человек, попавший в совершенно непривычный для него, иной мир, что помогает ему держаться в тюрьме. О том, как большая политика может абсолютно – и мгновенно изменить жизнь человека. Одна из ключевых тем презентации – современная Украина, после Майдана 2014: какой ее знал Вышинский до ареста, работая в Киеве, и какой он увидел её в тюрьме и из тюрьмы.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы