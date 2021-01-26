Презентация книги Кирилла Вышинского "Жил напротив тюрьмы…"
28 января в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится презентация книги "Жил напротив тюрьмы…" исполнительного директора медиагруппы "Россия сегодня" Кирилла Вышинского.
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Участники:
- генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий КИСЕЛЕВ;
- исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл ВЫШИНСКИЙ.
Модератор – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
В основе книги – повествование от первого лица о почти 500-х днях, которые Вышинский провел в застенках Киева, но как считает сам автор, его книга – не про тюрьму. По мнению Вышинского – это искренний рассказ, подтвержденный неопровержимыми фактами о том, как чувствует себя человек, попавший в совершенно непривычный для него, иной мир, что помогает ему держаться в тюрьме. О том, как большая политика может абсолютно – и мгновенно изменить жизнь человека. Одна из ключевых тем презентации – современная Украина, после Майдана 2014: какой ее знал Вышинский до ареста, работая в Киеве, и какой он увидел её в тюрьме и из тюрьмы.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий КИСЕЛЕВ;
- исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл ВЫШИНСКИЙ.
Модератор – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
В основе книги – повествование от первого лица о почти 500-х днях, которые Вышинский провел в застенках Киева, но как считает сам автор, его книга – не про тюрьму. По мнению Вышинского – это искренний рассказ, подтвержденный неопровержимыми фактами о том, как чувствует себя человек, попавший в совершенно непривычный для него, иной мир, что помогает ему держаться в тюрьме. О том, как большая политика может абсолютно – и мгновенно изменить жизнь человека. Одна из ключевых тем презентации – современная Украина, после Майдана 2014: какой ее знал Вышинский до ареста, работая в Киеве, и какой он увидел её в тюрьме и из тюрьмы.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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