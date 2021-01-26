https://ria.ru/20210126/premiya-1594618898.html

Стартовал новый сезон премии "Студент года"

Стартовал новый сезон премии "Студент года"

Восьмой сезон Российской национальной премии "Студент года" – совместного проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" и Российского союза... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T12:58

2021-01-26T12:58

2021-01-26T12:58

российский союз молодежи

томск

образование - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587510069_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3a93c98f8a55433b1519a153bd564a29.jpg

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Восьмой сезон Российской национальной премии "Студент года" – совместного проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" и Российского союза молодежи - стартовал в Мастерской управления "Сенеж", сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Проект реализуется при поддержке министерства науки и высшего образования РФ, министерства просвещения РФ и Федерального агентства по делам молодежи.В Мастерской управления "Сенеж" также стартовала образовательная смена для участников премии прошлых лет. Они, в частности, обсудят стратегию дальнейшего развития конкурса, финал которой впервые состоится в Томске.Мастерская управления "Сенеж" принимает победителей премии "Студент года" уже второй раз. По словам проректора по образовательной деятельности Мастерской Марии Афониной, программа нынешнего года нацелена на формирование у студентов компетенций будущего, необходимых современному человеку.В 2020 году в региональных этапах премии "Студент года – 2020" приняли участие более 15 тысяч человек, в финал вышли 600 студентов вузов и 400 обучающихся профессиональных образовательных организаций из 65 регионов. Финал премии состоялся в декабре 2020 года, лауреатами стали 73 студента и студенческих объединения из 36 регионов России.

https://ria.ru/20201021/final-1580831107.html

томск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российский союз молодежи, томск, образование - общество