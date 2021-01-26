https://ria.ru/20210126/premiya-1594618898.html
Стартовал новый сезон премии "Студент года"
Стартовал новый сезон премии "Студент года"
Восьмой сезон Российской национальной премии "Студент года" – совместного проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" и Российского союза... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T12:58
2021-01-26T12:58
2021-01-26T12:58
российский союз молодежи
томск
образование - общество
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Восьмой сезон Российской национальной премии "Студент года" – совместного проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" и Российского союза молодежи - стартовал в Мастерской управления "Сенеж", сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Проект реализуется при поддержке министерства науки и высшего образования РФ, министерства просвещения РФ и Федерального агентства по делам молодежи.В Мастерской управления "Сенеж" также стартовала образовательная смена для участников премии прошлых лет. Они, в частности, обсудят стратегию дальнейшего развития конкурса, финал которой впервые состоится в Томске.Мастерская управления "Сенеж" принимает победителей премии "Студент года" уже второй раз. По словам проректора по образовательной деятельности Мастерской Марии Афониной, программа нынешнего года нацелена на формирование у студентов компетенций будущего, необходимых современному человеку.В 2020 году в региональных этапах премии "Студент года – 2020" приняли участие более 15 тысяч человек, в финал вышли 600 студентов вузов и 400 обучающихся профессиональных образовательных организаций из 65 регионов. Финал премии состоялся в декабре 2020 года, лауреатами стали 73 студента и студенческих объединения из 36 регионов России.
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российский союз молодежи, томск, образование - общество
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости.
Восьмой сезон Российской национальной премии "Студент года" – совместного проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" и Российского союза молодежи
- стартовал в Мастерской управления "Сенеж", сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
Проект реализуется при поддержке министерства науки и высшего образования РФ, министерства просвещения РФ и Федерального агентства по делам молодежи.
"Мы хотим, чтобы каждый год премия развивалась, была актуальна и полезна для ребят. Именно благодаря совместной с участниками работе в конкурсной программе появились новые номинации. В этот раз на площадке нашей Мастерской управления "Сенеж" лауреатам премии нужно будет поработать над стратегией дальнейшего развития конкурса и сформировать личную траекторию развития. Конкретнее – они будут разрабатывать концепцию "амбассадора" премии "Студент года", – привели в пресс-службе слова генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Комиссарова.
В Мастерской управления "Сенеж" также стартовала образовательная смена для участников премии прошлых лет. Они, в частности, обсудят стратегию дальнейшего развития конкурса, финал которой впервые состоится в Томске
.
Мастерская управления "Сенеж" принимает победителей премии "Студент года" уже второй раз. По словам проректора по образовательной деятельности Мастерской Марии Афониной, программа нынешнего года нацелена на формирование у студентов компетенций будущего, необходимых современному человеку.
В 2020 году в региональных этапах премии "Студент года – 2020" приняли участие более 15 тысяч человек, в финал вышли 600 студентов вузов и 400 обучающихся профессиональных образовательных организаций из 65 регионов. Финал премии состоялся в декабре 2020 года, лауреатами стали 73 студента и студенческих объединения из 36 регионов России.