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Во Владимирской области три человека погибли при пожаре в частном доме
Во Владимирской области три человека погибли при пожаре в частном доме
Три человека погибли во время пожара в частном жилом доме в городе Вязники Владимирской области, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T07:22
2021-01-26T12:42
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимирская область
рязань
вязники
происшествия
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РЯЗАНЬ, 26 янв — РИА Новости. Три человека погибли во время пожара в частном жилом доме в городе Вязники Владимирской области, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило 25 января в 23:48.Спасатели проникли в горящий дом, но обнаружили хозяина мертвым. Позже при разборке конструкций хозяйственной пристройки были обнаружены тела еще двух мужчин 1980 и 1975 годов рождения.Площадь пожара составила 40 квадратных метров. К тушению привлекались три единицы техники, 11 человек личного состава. Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС России.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимирская область, рязань, вязники, происшествия

Во Владимирской области три человека погибли при пожаре в частном доме

07:22 26.01.2021 (обновлено: 12:42 26.01.2021)
 
© МЧС РФ Сайт ГУ МЧС России по Владимирской областиПожар в частном жилом доме в городе Вязники Владимирской области
Пожар в частном жилом доме в городе Вязники Владимирской области - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© МЧС РФ Сайт ГУ МЧС России по Владимирской области
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РЯЗАНЬ, 26 янв — РИА Новости. Три человека погибли во время пожара в частном жилом доме в городе Вязники Владимирской области, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.
По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило 25 января в 23:48.

"Пожарные оперативно прибыли к месту, но из-за позднего сообщения на момент прибытия кровля дома и хозяйственная пристройка горели по всей площади. Со слов соседей, внутри должен был находиться проживающий в доме мужчина" — сообщается на сайте управления.

Спасатели проникли в горящий дом, но обнаружили хозяина мертвым. Позже при разборке конструкций хозяйственной пристройки были обнаружены тела еще двух мужчин 1980 и 1975 годов рождения.
Площадь пожара составила 40 квадратных метров. К тушению привлекались три единицы техники, 11 человек личного состава. Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС России.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Владимирская областьРязаньВязникиПроисшествия
 
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