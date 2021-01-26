https://ria.ru/20210126/pozhar-1594571381.html

Во Владимирской области три человека погибли при пожаре в частном доме

Во Владимирской области три человека погибли при пожаре в частном доме

Три человека погибли во время пожара в частном жилом доме в городе Вязники Владимирской области, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС. РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T07:22

2021-01-26T07:22

2021-01-26T12:42

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

владимирская область

рязань

вязники

происшествия

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РЯЗАНЬ, 26 янв — РИА Новости. Три человека погибли во время пожара в частном жилом доме в городе Вязники Владимирской области, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило 25 января в 23:48.Спасатели проникли в горящий дом, но обнаружили хозяина мертвым. Позже при разборке конструкций хозяйственной пристройки были обнаружены тела еще двух мужчин 1980 и 1975 годов рождения.Площадь пожара составила 40 квадратных метров. К тушению привлекались три единицы техники, 11 человек личного состава. Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС России.

https://ria.ru/20210125/pozhar-1594553795.html

владимирская область

рязань

вязники

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимирская область, рязань, вязники, происшествия