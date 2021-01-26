https://ria.ru/20210126/potok-1594672943.html

Немецкие журналисты поспорили из-за "Северного потока — 2"

Немецкие журналисты поспорили из-за "Северного потока — 2"

Журналисты Handelsblatt поделились мнениями по поводу строительства газопровода "Северный поток — 2". РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T17:39

2021-01-26T17:39

2021-01-26T18:41

россия

северный поток — 2

германия

в мире

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Журналисты Handelsblatt поделились мнениями по поводу строительства газопровода "Северный поток — 2". Так, обозреватель Клаус Штратман выступил защитником проекта. Он отметил, что от строительства "Северного потока — 2" в настоящий момент зависит благосостояние пяти европейских компаний. Именно поэтому прекращать сотрудничество в рамках проекта нецелесообразно. Экоактивистам, выступающим против строительства, Штратман ответил, что все их аргументы о вредном влиянии газопровода на климат несостоятельны. Штратман подчеркнул, что само по себе наличие трубопроводной инфраструктуры не заставляет Европу переходить на исключительно ископаемое топливо.Также, по его словам, созданный федеральный землей Мекленбург — Передняя Померания фонд в поддержку проекта не является "маскировочной" организацией для обхода американских санкций. В противовес его мнению, выступил журналист Йенс Мюнхрат. Он предположил, что продолжение строительства рассорит Берлин с другими европейскими странами, ухудшит трансатлантические отношения и поставит немецкое газовое обеспечение в невыгодную, по его мнению, зависимость."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие свой сжиженный природный газ в Европу, а также Украина и ряд европейских стран. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. При этом российская сторона неоднократно подчеркивала, что строительство трубопровода соответствует интересам европейских потребителей и преследует сугубо экономические цели.Прокладка продолжилась спустя год, когда трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным оператора проекта, недостроенными остались примерно 120 километров в водах Дании и около 28 километров в Германии. С датскими властями была согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.Вместе с тем в январе Вашингтон расширил санкции против газопровода, распространив их на услуги тестирования, инспекции и сертификации, а также на услуги или мощности для модернизации судов-укладчиков. Вскоре после этого норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать. А 19 января США ввели санкции и против судна "Фортуна" и его владельца — компании "КВТ-Рус". В Кремле выразили сожаление из-за введения незаконных ограничений. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в частности, назвал санкции против трубопровода рейдерской атакой.

https://ria.ru/20210125/gazoprovod-1594508025.html

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россия, северный поток — 2, германия, в мире