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Немецкие журналисты поспорили из-за "Северного потока — 2"
Немецкие журналисты поспорили из-за "Северного потока — 2"
Журналисты Handelsblatt поделились мнениями по поводу строительства газопровода "Северный поток — 2". РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T17:39
2021-01-26T18:41
россия
северный поток — 2
германия
в мире
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Журналисты Handelsblatt поделились мнениями по поводу строительства газопровода "Северный поток — 2". Так, обозреватель Клаус Штратман выступил защитником проекта. Он отметил, что от строительства "Северного потока — 2" в настоящий момент зависит благосостояние пяти европейских компаний. Именно поэтому прекращать сотрудничество в рамках проекта нецелесообразно. Экоактивистам, выступающим против строительства, Штратман ответил, что все их аргументы о вредном влиянии газопровода на климат несостоятельны. Штратман подчеркнул, что само по себе наличие трубопроводной инфраструктуры не заставляет Европу переходить на исключительно ископаемое топливо.Также, по его словам, созданный федеральный землей Мекленбург — Передняя Померания фонд в поддержку проекта не является "маскировочной" организацией для обхода американских санкций. В противовес его мнению, выступил журналист Йенс Мюнхрат. Он предположил, что продолжение строительства рассорит Берлин с другими европейскими странами, ухудшит трансатлантические отношения и поставит немецкое газовое обеспечение в невыгодную, по его мнению, зависимость."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие свой сжиженный природный газ в Европу, а также Украина и ряд европейских стран. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. При этом российская сторона неоднократно подчеркивала, что строительство трубопровода соответствует интересам европейских потребителей и преследует сугубо экономические цели.Прокладка продолжилась спустя год, когда трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным оператора проекта, недостроенными остались примерно 120 километров в водах Дании и около 28 километров в Германии. С датскими властями была согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.Вместе с тем в январе Вашингтон расширил санкции против газопровода, распространив их на услуги тестирования, инспекции и сертификации, а также на услуги или мощности для модернизации судов-укладчиков. Вскоре после этого норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать. А 19 января США ввели санкции и против судна "Фортуна" и его владельца — компании "КВТ-Рус". В Кремле выразили сожаление из-за введения незаконных ограничений. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в частности, назвал санкции против трубопровода рейдерской атакой.
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россия, северный поток — 2, германия, в мире

Немецкие журналисты поспорили из-за "Северного потока — 2"

17:39 26.01.2021 (обновлено: 18:41 26.01.2021)
 
© AP Photo / dpa / Stefan SauerТрубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в порту Мукран, Германия
Трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в порту Мукран, Германия - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© AP Photo / dpa / Stefan Sauer
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Журналисты Handelsblatt поделились мнениями по поводу строительства газопровода "Северный поток — 2".
Так, обозреватель Клаус Штратман выступил защитником проекта. Он отметил, что от строительства "Северного потока — 2" в настоящий момент зависит благосостояние пяти европейских компаний. Именно поэтому прекращать сотрудничество в рамках проекта нецелесообразно.
Экоактивистам, выступающим против строительства, Штратман ответил, что все их аргументы о вредном влиянии газопровода на климат несостоятельны. Штратман подчеркнул, что само по себе наличие трубопроводной инфраструктуры не заставляет Европу переходить на исключительно ископаемое топливо.
Также, по его словам, созданный федеральный землей Мекленбург — Передняя Померания фонд в поддержку проекта не является "маскировочной" организацией для обхода американских санкций.

"США борются с "Северным потоком — 2" при помощи мачете, а Мекленбург — Передняя Померания защищается при помощи рапиры. Кто же всерьез упрекнет в этом земельное правительство?" — написал он.

В противовес его мнению, выступил журналист Йенс Мюнхрат. Он предположил, что продолжение строительства рассорит Берлин с другими европейскими странами, ухудшит трансатлантические отношения и поставит немецкое газовое обеспечение в невыгодную, по его мнению, зависимость.
Судно-трубоукладчик Фортуна в порту немецкого города Висмар - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
25 января, 16:44
Лидер правящей партии Германии высказался о судьбе "Северного потока — 2"
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие свой сжиженный природный газ в Европу, а также Украина и ряд европейских стран. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. При этом российская сторона неоднократно подчеркивала, что строительство трубопровода соответствует интересам европейских потребителей и преследует сугубо экономические цели.
Прокладка продолжилась спустя год, когда трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным оператора проекта, недостроенными остались примерно 120 километров в водах Дании и около 28 километров в Германии. С датскими властями была согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.
Вместе с тем в январе Вашингтон расширил санкции против газопровода, распространив их на услуги тестирования, инспекции и сертификации, а также на услуги или мощности для модернизации судов-укладчиков. Вскоре после этого норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать. А 19 января США ввели санкции и против судна "Фортуна" и его владельца — компании "КВТ-Рус". В Кремле выразили сожаление из-за введения незаконных ограничений. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в частности, назвал санкции против трубопровода рейдерской атакой.
 
РоссияСеверный поток — 2ГерманияВ мире
 
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