https://ria.ru/20210126/posolstvo-1594679083.html
Посольство в Турции призвало к осторожности после нападения на россиян
Посольство в Турции призвало к осторожности после нападения на россиян
Посольство РФ в Анкаре призвало туристов соблюдать меры личной безопасности в связи с нападением на россиян в Стамбуле, говорится в сообщении дипмиссии. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T18:07
2021-01-26T18:07
2021-01-26T18:07
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АНКАРА, 26 янв – РИА Новости. Посольство РФ в Анкаре призвало туристов соблюдать меры личной безопасности в связи с нападением на россиян в Стамбуле, говорится в сообщении дипмиссии.Ранее источник сообщил РИА Новости, что в воскресенье вечером сборщик мусора Хасан Хюсейн Й., страдающий психическим расстройством, напал с ножом на трех граждан России – мужчину и двух женщин, которые получили ранения. Он задержан. Как сообщили в генконсульстве РФ в Стамбуле, они были госпитализированы с повреждениями различной степени тяжести."В связи с инцидентом в стамбульском районе Бешикташ 24 января, в результате которого три российских туриста подверглись нападению со стороны местного жителя, вновь обращаем внимание российских граждан на необходимость соблюдения мер личной безопасности и предосторожности", - говорится в сообщении.В случае возникновения угрозы посольство рекомендует привлекать к себе внимание громким криком и вызывать полицию.
https://ria.ru/20210125/napadenie-1594551275.html
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РИА Новости
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турция, стамбул, в мире
АНКАРА, 26 янв – РИА Новости. Посольство РФ в Анкаре призвало туристов соблюдать меры личной безопасности в связи с нападением на россиян в Стамбуле, говорится в сообщении дипмиссии.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что в воскресенье вечером сборщик мусора Хасан Хюсейн Й., страдающий психическим расстройством, напал с ножом на трех граждан России – мужчину и двух женщин, которые получили ранения. Он задержан. Как сообщили в генконсульстве РФ в Стамбуле
, они были госпитализированы с повреждениями различной степени тяжести.
"В связи с инцидентом в стамбульском районе Бешикташ 24 января, в результате которого три российских туриста подверглись нападению со стороны местного жителя, вновь обращаем внимание российских граждан на необходимость соблюдения мер личной безопасности и предосторожности", - говорится в сообщении.
"Призываем туристов не вступать в контакт с подозрительными личностями, держаться в стороне от психически неуравновешенных лиц, быть бдительными на многолюдных, туристических объектах, избегать мест проведения демонстраций и протестных акций, а также передвижения по безлюдным улицам особенно в темное время суток", - отмечается в предупреждении.
В случае возникновения угрозы посольство рекомендует привлекать к себе внимание громким криком и вызывать полицию.