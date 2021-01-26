https://ria.ru/20210126/posolstvo-1594679083.html

Посольство в Турции призвало к осторожности после нападения на россиян

Посольство в Турции призвало к осторожности после нападения на россиян

Посольство РФ в Анкаре призвало туристов соблюдать меры личной безопасности в связи с нападением на россиян в Стамбуле, говорится в сообщении дипмиссии. РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T18:07

2021-01-26T18:07

2021-01-26T18:07

турция

стамбул

в мире

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АНКАРА, 26 янв – РИА Новости. Посольство РФ в Анкаре призвало туристов соблюдать меры личной безопасности в связи с нападением на россиян в Стамбуле, говорится в сообщении дипмиссии.Ранее источник сообщил РИА Новости, что в воскресенье вечером сборщик мусора Хасан Хюсейн Й., страдающий психическим расстройством, напал с ножом на трех граждан России – мужчину и двух женщин, которые получили ранения. Он задержан. Как сообщили в генконсульстве РФ в Стамбуле, они были госпитализированы с повреждениями различной степени тяжести."В связи с инцидентом в стамбульском районе Бешикташ 24 января, в результате которого три российских туриста подверглись нападению со стороны местного жителя, вновь обращаем внимание российских граждан на необходимость соблюдения мер личной безопасности и предосторожности", - говорится в сообщении.В случае возникновения угрозы посольство рекомендует привлекать к себе внимание громким криком и вызывать полицию.

https://ria.ru/20210125/napadenie-1594551275.html

турция

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2021

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турция, стамбул, в мире