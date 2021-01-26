Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210126/poshliny-1594632765.html
Союз экспортеров прокомментировал увеличение пошлин на зерно
Союз экспортеров прокомментировал увеличение пошлин на зерно
Российские животноводы, птицеводы и мукомолы выиграют в результате введения пошлин на экспорт зерна из РФ, однако для того, чтобы эффект от снижения цен на... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T14:17
2021-01-26T14:17
россия
михаил мишустин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594583661_0:0:2976:1674_1920x0_80_0_0_dfb2b9ad2296dd1455b288b05935fb24.jpg
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Российские животноводы, птицеводы и мукомолы выиграют в результате введения пошлин на экспорт зерна из РФ, однако для того, чтобы эффект от снижения цен на зерно почувствовали и потребители, необходимо повышение прозрачности ценообразования продуктов, прокомментировал РИА Новости председатель правления российского Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее подписал постановление о повышении ставки вывозной пошлины на пшеницу внутри экспортной квоты с 1 марта до 50 евро за тонну с 25 евро (этот уровень действует с 15 февраля), а также о введении с 15 марта пошлин на кукурузу (25 евро за тонну) и ячмень (10 евро за тонну). Соответствующий документ был опубликован во вторник.По его словам, для этого необходимо повысить прозрачность ценообразования продуктов питания "от поля до прилавка". "Только тогда можно быть уверенным в пользе пошлин для каждого россиянина, а не только бизнесменов от переработки", - добавил собеседник агентства.Правительство РФ в конце декабря объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. В частности, на период с 15 февраля по 30 июня 2021 года установлена квота на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы в объеме 17,5 миллиона тонн. На тот же срок, с 15 февраля по 30 июня, введена пошлина на экспорт зерна.Изначально пошлина для пшеницы в рамках квоты была установлена на уровне 25 евро за тонну, для других культур она была нулевой. После выборки квоты ставка пошлины для пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы составит 50% от таможенной стоимости, но не менее 100 евро за тонну.
https://ria.ru/20210115/zerno-1593173429.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594583661_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_6452675494916c7250b712781d914f24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, михаил мишустин, экономика

Союз экспортеров прокомментировал увеличение пошлин на зерно

14:17 26.01.2021
 
© РИА Новости / Виталий ТимкивУборка пшеницы
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Российские животноводы, птицеводы и мукомолы выиграют в результате введения пошлин на экспорт зерна из РФ, однако для того, чтобы эффект от снижения цен на зерно почувствовали и потребители, необходимо повышение прозрачности ценообразования продуктов, прокомментировал РИА Новости председатель правления российского Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее подписал постановление о повышении ставки вывозной пошлины на пшеницу внутри экспортной квоты с 1 марта до 50 евро за тонну с 25 евро (этот уровень действует с 15 февраля), а также о введении с 15 марта пошлин на кукурузу (25 евро за тонну) и ячмень (10 евро за тонну). Соответствующий документ был опубликован во вторник.

"От введения пошлины выиграют в первую очередь отечественные животноводы, птицеводы и мукомолы, которые и были инициаторами сегодняшних ограничений. Они наверняка воспользуются моментом, снизят закупочные цены на зерно и повысят свою маржинальность. Однако я не уверен, что эффект снижения цен на зерно в полном мере почувствует потребитель", - сказал Зернин.

По его словам, для этого необходимо повысить прозрачность ценообразования продуктов питания "от поля до прилавка". "Только тогда можно быть уверенным в пользе пошлин для каждого россиянина, а не только бизнесменов от переработки", - добавил собеседник агентства.
Разгрузка пшеницы - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
15 января, 12:36
В России разработают механизм постоянных экспортных пошлин на зерно
Правительство РФ в конце декабря объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. В частности, на период с 15 февраля по 30 июня 2021 года установлена квота на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы в объеме 17,5 миллиона тонн. На тот же срок, с 15 февраля по 30 июня, введена пошлина на экспорт зерна.
Изначально пошлина для пшеницы в рамках квоты была установлена на уровне 25 евро за тонну, для других культур она была нулевой. После выборки квоты ставка пошлины для пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы составит 50% от таможенной стоимости, но не менее 100 евро за тонну.
Упадут ли цены на сахар, муку и подсолнечное масло: следим за статистикой - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря 2020, 19:32Инфографика
Динамика цен на сахар, муку и подсолнечное масло
 
РоссияМихаил МишустинЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:08В Кремле анонсировали доклад Рогозина Путину
06:55Двух хабаровских депутатов исключили из КПРФ за "враждебное отношение"
06:43В России активизировались мошенники под видом брокеров
06:37Безос потребовал почти два миллиона долларов от брата возлюбленной
06:15Эксперт рассказал, как выявить "черных коллекторов"
06:09В Роспотребнадзоре спрогнозировали заметный спад заболеваемости COVID-19
05:49В США выставили на аукцион оружие советских спецслужб
05:39Bloomberg сравнил ситуацию с вакцинацией на Украине и в Крыму
05:22В США испортивший сотни доз вакцины медработник признал себя виновным
05:10Россиян предупредили о риске незарегистрированных вакцин от COVID-19
04:51На Чукотке возбудили уголовное дело после гибели работника в шахте
03:55Российский "Халк" попробует сдвинуть самый большой в мире вертолет Ми-26
03:49"Купол" раскрыл детали создания боевой машины "Тайфун-ПВО"
03:45YouTube продлил заморозку аккаунта Трампа
03:41Названа опасная ошибка при парковке автомобиля
03:39В Испании произошла серия землетрясений
03:36В AstraZeneca заявили об отставании от графика производства вакцины
03:31Эпидемиолог назвал причину спада COVID-19 во время новогодних праздников
03:24В "Куполе" оценили сроки создания мишеней для комплексов "Адъютант"
03:16Постпред в Вене назвал ответственным подход России к продлению СНВ-3
Лента новостейМолния