https://ria.ru/20210126/poshliny-1594632765.html

Союз экспортеров прокомментировал увеличение пошлин на зерно

Союз экспортеров прокомментировал увеличение пошлин на зерно

Российские животноводы, птицеводы и мукомолы выиграют в результате введения пошлин на экспорт зерна из РФ, однако для того, чтобы эффект от снижения цен на... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T14:17

2021-01-26T14:17

2021-01-26T14:17

россия

михаил мишустин

экономика

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Российские животноводы, птицеводы и мукомолы выиграют в результате введения пошлин на экспорт зерна из РФ, однако для того, чтобы эффект от снижения цен на зерно почувствовали и потребители, необходимо повышение прозрачности ценообразования продуктов, прокомментировал РИА Новости председатель правления российского Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее подписал постановление о повышении ставки вывозной пошлины на пшеницу внутри экспортной квоты с 1 марта до 50 евро за тонну с 25 евро (этот уровень действует с 15 февраля), а также о введении с 15 марта пошлин на кукурузу (25 евро за тонну) и ячмень (10 евро за тонну). Соответствующий документ был опубликован во вторник.По его словам, для этого необходимо повысить прозрачность ценообразования продуктов питания "от поля до прилавка". "Только тогда можно быть уверенным в пользе пошлин для каждого россиянина, а не только бизнесменов от переработки", - добавил собеседник агентства.Правительство РФ в конце декабря объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. В частности, на период с 15 февраля по 30 июня 2021 года установлена квота на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы в объеме 17,5 миллиона тонн. На тот же срок, с 15 февраля по 30 июня, введена пошлина на экспорт зерна.Изначально пошлина для пшеницы в рамках квоты была установлена на уровне 25 евро за тонну, для других культур она была нулевой. После выборки квоты ставка пошлины для пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы составит 50% от таможенной стоимости, но не менее 100 евро за тонну.

https://ria.ru/20210115/zerno-1593173429.html

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россия, михаил мишустин, экономика