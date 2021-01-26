https://ria.ru/20210126/poshlina-1594580744.html

Россия с 1 марта вдвое увеличит пошлины на экспорт пшеницы

Россия с 1 марта вдвое увеличит пошлины на экспорт пшеницы

В России с 1 марта повысится экспортная пошлина на пшеницу в рамках квоты, она составит 50 евро за тонну. РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T09:35

2021-01-26T09:35

2021-01-26T12:52

михаил мишустин

россия

правительство рф

экономика

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В России с 1 марта повысится экспортная пошлина на пшеницу в рамках квоты, она составит 50 евро за тонну.Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, оно опубликовано на сайте кабинета министров.Кроме того, с 15 марта вводится пошлина на кукурузу (25 евро за тонну) и ячмень (десять евро за тонну). Для ржи в рамках квоты показатель останется нулевой.В документе также уточняется, что решение распространяется на продукцию, вывозимую за пределы ЕАЭС. "Оно будет способствовать снижению объемов экспорта, позволит переориентировать участников рынка с продажи сельскохозяйственного сырья за рубеж на экспорт сельхозтоваров с высокой добавленной стоимостью", — отмечается в сообщении.В конце декабря правительство объявило о комплексе мер из-за роста цен на продукты. В частности, на период с 15 февраля по 30 июня 2021 года установлена квота на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы в объеме 17,5 миллиона тонн. Она будет распределяться между экспортерами по историческому принципу — на основании объемов их поставок в первую половину сезона, с 1 июля по 31 декабря 2020 года.На тот же срок, с 15 февраля по 30 июня, введена пошлина на экспорт зерна. Для пшеницы в рамках квоты изначально ее установили на уровне 25 евро за тонну, для других культур она была нулевой. После выборки квоты ставка пошлины для пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы составит 50% от таможенной стоимости, но не менее 100 евро за тонну.Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию 15 января одобрила повышение пошлин на экспорт зерна. Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что правительство разработает механизм постоянных экспортных пошлин на зерно, действующий и после 30 июня.

https://ria.ru/20210121/tseny-1593959615.html

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михаил мишустин, россия, правительство рф, экономика