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Россия с 1 марта вдвое увеличит пошлины на экспорт пшеницы
Россия с 1 марта вдвое увеличит пошлины на экспорт пшеницы
В России с 1 марта повысится экспортная пошлина на пшеницу в рамках квоты, она составит 50 евро за тонну. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T09:35
2021-01-26T12:52
михаил мишустин
россия
правительство рф
экономика
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В России с 1 марта повысится экспортная пошлина на пшеницу в рамках квоты, она составит 50 евро за тонну.Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, оно опубликовано на сайте кабинета министров.Кроме того, с 15 марта вводится пошлина на кукурузу (25 евро за тонну) и ячмень (десять евро за тонну). Для ржи в рамках квоты показатель останется нулевой.В документе также уточняется, что решение распространяется на продукцию, вывозимую за пределы ЕАЭС. "Оно будет способствовать снижению объемов экспорта, позволит переориентировать участников рынка с продажи сельскохозяйственного сырья за рубеж на экспорт сельхозтоваров с высокой добавленной стоимостью", — отмечается в сообщении.В конце декабря правительство объявило о комплексе мер из-за роста цен на продукты. В частности, на период с 15 февраля по 30 июня 2021 года установлена квота на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы в объеме 17,5 миллиона тонн. Она будет распределяться между экспортерами по историческому принципу — на основании объемов их поставок в первую половину сезона, с 1 июля по 31 декабря 2020 года.На тот же срок, с 15 февраля по 30 июня, введена пошлина на экспорт зерна. Для пшеницы в рамках квоты изначально ее установили на уровне 25 евро за тонну, для других культур она была нулевой. После выборки квоты ставка пошлины для пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы составит 50% от таможенной стоимости, но не менее 100 евро за тонну.Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию 15 января одобрила повышение пошлин на экспорт зерна. Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что правительство разработает механизм постоянных экспортных пошлин на зерно, действующий и после 30 июня.
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михаил мишустин, россия, правительство рф, экономика

Россия с 1 марта вдвое увеличит пошлины на экспорт пшеницы

09:35 26.01.2021 (обновлено: 12:52 26.01.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка урожая зерновых
Уборка урожая зерновых - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В России с 1 марта повысится экспортная пошлина на пшеницу в рамках квоты, она составит 50 евро за тонну.
Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, оно опубликовано на сайте кабинета министров.
Кроме того, с 15 марта вводится пошлина на кукурузу (25 евро за тонну) и ячмень (десять евро за тонну). Для ржи в рамках квоты показатель останется нулевой.
"(Это. — Прим. ред.) позволит стабилизировать цены на эту продукцию на внутреннем рынке", — сказано в релизе.
В документе также уточняется, что решение распространяется на продукцию, вывозимую за пределы ЕАЭС.
"Оно будет способствовать снижению объемов экспорта, позволит переориентировать участников рынка с продажи сельскохозяйственного сырья за рубеж на экспорт сельхозтоваров с высокой добавленной стоимостью", — отмечается в сообщении.
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В конце декабря правительство объявило о комплексе мер из-за роста цен на продукты. В частности, на период с 15 февраля по 30 июня 2021 года установлена квота на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы в объеме 17,5 миллиона тонн. Она будет распределяться между экспортерами по историческому принципу — на основании объемов их поставок в первую половину сезона, с 1 июля по 31 декабря 2020 года.
На тот же срок, с 15 февраля по 30 июня, введена пошлина на экспорт зерна. Для пшеницы в рамках квоты изначально ее установили на уровне 25 евро за тонну, для других культур она была нулевой. После выборки квоты ставка пошлины для пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы составит 50% от таможенной стоимости, но не менее 100 евро за тонну.
Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию 15 января одобрила повышение пошлин на экспорт зерна. Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что правительство разработает механизм постоянных экспортных пошлин на зерно, действующий и после 30 июня.
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