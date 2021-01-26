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В Кировской области завели дело из-за замерзающих жителей поселка
В Кировской области завели дело из-за замерзающих жителей поселка
Уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг возбуждено в Кировской области из-за замерзающих в своих домах жителей поселка Заря, сообщает региональное... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T11:21
2021-01-26T11:21
следственный комитет россии (ск рф)
кировская область
опаринский район
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 янв - РИА Новости. Уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг возбуждено в Кировской области из-за замерзающих в своих домах жителей поселка Заря, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Ранее местные СМИ опубликовали информацию о том, что жителям поселка Заря Опаринского района, чтобы не замёрзнуть, приходилось спать в валенках под несколькими одеялами, а дети учились в верхней одежде из-за холода в школе.По версии следствия, в период с ноября 2020 года по настоящее время теплоснабжающей организаций ООО "Кировский лесопромышленный комбинат" при отрицательных температурах окружающего воздуха потребителям, проживающим в поселке Заря, была поставлена тепловая энергия значительно ниже определенной графиком нормы. Это повлекло снижение температурного режима в жилых домах граждан и помещениях социальной инфраструктуры, в том числе в детском саду, школе, магазинах, чем поставило под угрозу жизнь и здоровье потребителей.По данным прокуратуры Кировской области, температурный режим в помещениях не соблюдается до сих пор. По данному факту прокурор Опаринского района внёс представление директору ООО "Кировский лесопромышленный комбинат" и возбудил административное производство по ст. 9.11 КоАП РФ (Нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей).Кроме того, прокуратура направила в суд исковые заявления в защиту жилищных прав граждан с требованием к ресурсоснабжающей компании и органам муниципалитета обеспечить надлежащее отопление (судом удовлетворено ходатайство о применении обеспечительных мер), а также обязать ООО "Кировский лесопромышленный комбинат" утвердить запасы топлива на котельной и организовать наличие нормативного запаса топлива.
https://ria.ru/20210126/led-1594580921.html
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следственный комитет россии (ск рф), кировская область, опаринский район, происшествия

В Кировской области завели дело из-за замерзающих жителей поселка

11:21 26.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 янв - РИА Новости. Уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг возбуждено в Кировской области из-за замерзающих в своих домах жителей поселка Заря, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Ранее местные СМИ опубликовали информацию о том, что жителям поселка Заря Опаринского района, чтобы не замёрзнуть, приходилось спать в валенках под несколькими одеялами, а дети учились в верхней одежде из-за холода в школе.
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По версии следствия, в период с ноября 2020 года по настоящее время теплоснабжающей организаций ООО "Кировский лесопромышленный комбинат" при отрицательных температурах окружающего воздуха потребителям, проживающим в поселке Заря, была поставлена тепловая энергия значительно ниже определенной графиком нормы. Это повлекло снижение температурного режима в жилых домах граждан и помещениях социальной инфраструктуры, в том числе в детском саду, школе, магазинах, чем поставило под угрозу жизнь и здоровье потребителей.
"По результатам проверок Юрьянским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Кировской области было принято решение о возбуждении уголовного дела по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). В настоящее время следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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По данным прокуратуры Кировской области, температурный режим в помещениях не соблюдается до сих пор. По данному факту прокурор Опаринского района внёс представление директору ООО "Кировский лесопромышленный комбинат" и возбудил административное производство по ст. 9.11 КоАП РФ (Нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей).
Кроме того, прокуратура направила в суд исковые заявления в защиту жилищных прав граждан с требованием к ресурсоснабжающей компании и органам муниципалитета обеспечить надлежащее отопление (судом удовлетворено ходатайство о применении обеспечительных мер), а также обязать ООО "Кировский лесопромышленный комбинат" утвердить запасы топлива на котельной и организовать наличие нормативного запаса топлива.
 
Следственный комитет России (СК РФ)Кировская областьОпаринский районПроисшествия
 
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