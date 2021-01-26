https://ria.ru/20210126/poselok-1594598749.html

В Кировской области завели дело из-за замерзающих жителей поселка

В Кировской области завели дело из-за замерзающих жителей поселка

Уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг возбуждено в Кировской области из-за замерзающих в своих домах жителей поселка Заря, сообщает региональное... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T11:21

2021-01-26T11:21

2021-01-26T11:21

следственный комитет россии (ск рф)

кировская область

опаринский район

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 янв - РИА Новости. Уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг возбуждено в Кировской области из-за замерзающих в своих домах жителей поселка Заря, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Ранее местные СМИ опубликовали информацию о том, что жителям поселка Заря Опаринского района, чтобы не замёрзнуть, приходилось спать в валенках под несколькими одеялами, а дети учились в верхней одежде из-за холода в школе.По версии следствия, в период с ноября 2020 года по настоящее время теплоснабжающей организаций ООО "Кировский лесопромышленный комбинат" при отрицательных температурах окружающего воздуха потребителям, проживающим в поселке Заря, была поставлена тепловая энергия значительно ниже определенной графиком нормы. Это повлекло снижение температурного режима в жилых домах граждан и помещениях социальной инфраструктуры, в том числе в детском саду, школе, магазинах, чем поставило под угрозу жизнь и здоровье потребителей.По данным прокуратуры Кировской области, температурный режим в помещениях не соблюдается до сих пор. По данному факту прокурор Опаринского района внёс представление директору ООО "Кировский лесопромышленный комбинат" и возбудил административное производство по ст. 9.11 КоАП РФ (Нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей).Кроме того, прокуратура направила в суд исковые заявления в защиту жилищных прав граждан с требованием к ресурсоснабжающей компании и органам муниципалитета обеспечить надлежащее отопление (судом удовлетворено ходатайство о применении обеспечительных мер), а также обязать ООО "Кировский лесопромышленный комбинат" утвердить запасы топлива на котельной и организовать наличие нормативного запаса топлива.

https://ria.ru/20210126/led-1594580921.html

https://ria.ru/20210121/morozy-1594018299.html

кировская область

опаринский район

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следственный комитет россии (ск рф), кировская область, опаринский район, происшествия