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Мэр Портленда применил перцовый баллончик против спорившего с ним мужчины
Мэр Портленда применил перцовый баллончик против спорившего с ним мужчины
Мэр американского города Портленд Тед Уиллер из соображений безопасности применил перцовый баллончик против мужчины, который, обвиняя его в отсутствии маски в... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T11:51
2021-01-26T13:23
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Мэр американского города Портленд Тед Уиллер из соображений безопасности применил перцовый баллончик против мужчины, который, обвиняя его в отсутствии маски в кафе, сам подошел довольно близко, будучи без средств индивидуальной защиты, сообщает местное издание Oregonian со ссылкой на документ полиции.Инцидент произошел в воскресенье вечером, примерно в 20:00 по местному времени. Как сообщил Уиллер полиции, они вместе с экс-мэром города Сэмом Адамсом находились в пабе и закончили ужинать, когда к ним подошел мужчина средних лет.Мужчина обвинил мэра в том, что тот принимал пищу на территории заведения без маски. Уиллер ему ответил, в свою очередь, что они ужинали под навесом, а там маска в соответствии с действующими правилами не требуется. Мужчина, который сам был без маски, тем не менее проследовал за мэром до его машины и был, по словам Уиллера, на расстоянии около метра (один-два фута) от его лица и все это время вел съемку. Мэр признался, что начал опасаться за свою безопасность.После этого Уиллер дал мужчине бутылку воды, чтобы тот протер глаза. Мэр заявил правоохранителям, что не помнит, чтобы когда-либо видел этого человека раньше. По словам представителя мэра Тима Беккера, Уиллер "сотрудничает с полицией в рамках расследования".
https://ria.ru/20200727/1574957529.html
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портленд, сша, в мире

Мэр Портленда применил перцовый баллончик против спорившего с ним мужчины

11:51 26.01.2021 (обновлено: 13:23 26.01.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМэр Портленда Тед Уилер разговаривает с протестующими у Центра правосудия округа Малтнома.
Мэр Портленда Тед Уилер разговаривает с протестующими у Центра правосудия округа Малтнома. - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Мэр американского города Портленд Тед Уиллер из соображений безопасности применил перцовый баллончик против мужчины, который, обвиняя его в отсутствии маски в кафе, сам подошел довольно близко, будучи без средств индивидуальной защиты, сообщает местное издание Oregonian со ссылкой на документ полиции.
Инцидент произошел в воскресенье вечером, примерно в 20:00 по местному времени. Как сообщил Уиллер полиции, они вместе с экс-мэром города Сэмом Адамсом находились в пабе и закончили ужинать, когда к ним подошел мужчина средних лет.
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Мужчина обвинил мэра в том, что тот принимал пищу на территории заведения без маски. Уиллер ему ответил, в свою очередь, что они ужинали под навесом, а там маска в соответствии с действующими правилами не требуется. Мужчина, который сам был без маски, тем не менее проследовал за мэром до его машины и был, по словам Уиллера, на расстоянии около метра (один-два фута) от его лица и все это время вел съемку. Мэр признался, что начал опасаться за свою безопасность.

"Я ему четко сказал, чтобы он отстал от меня. Он этого не сделал, поэтому я сообщил ему, что у меня при себе есть перцовый баллончик, и я его применю, если он не отступит. Он остался не близком расстоянии, я достал баллончик с перцовым газом и брызнул ему в глаза", — говорится в заявлении мэра, поданном в полицию.

После этого Уиллер дал мужчине бутылку воды, чтобы тот протер глаза. Мэр заявил правоохранителям, что не помнит, чтобы когда-либо видел этого человека раньше. По словам представителя мэра Тима Беккера, Уиллер "сотрудничает с полицией в рамках расследования".
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