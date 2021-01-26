https://ria.ru/20210126/portlend-1594604193.html

Мэр Портленда применил перцовый баллончик против спорившего с ним мужчины

Мэр Портленда применил перцовый баллончик против спорившего с ним мужчины

Мэр американского города Портленд Тед Уиллер из соображений безопасности применил перцовый баллончик против мужчины, который, обвиняя его в отсутствии маски в... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T11:51

2021-01-26T11:51

2021-01-26T13:23

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Мэр американского города Портленд Тед Уиллер из соображений безопасности применил перцовый баллончик против мужчины, который, обвиняя его в отсутствии маски в кафе, сам подошел довольно близко, будучи без средств индивидуальной защиты, сообщает местное издание Oregonian со ссылкой на документ полиции.Инцидент произошел в воскресенье вечером, примерно в 20:00 по местному времени. Как сообщил Уиллер полиции, они вместе с экс-мэром города Сэмом Адамсом находились в пабе и закончили ужинать, когда к ним подошел мужчина средних лет.Мужчина обвинил мэра в том, что тот принимал пищу на территории заведения без маски. Уиллер ему ответил, в свою очередь, что они ужинали под навесом, а там маска в соответствии с действующими правилами не требуется. Мужчина, который сам был без маски, тем не менее проследовал за мэром до его машины и был, по словам Уиллера, на расстоянии около метра (один-два фута) от его лица и все это время вел съемку. Мэр признался, что начал опасаться за свою безопасность.После этого Уиллер дал мужчине бутылку воды, чтобы тот протер глаза. Мэр заявил правоохранителям, что не помнит, чтобы когда-либо видел этого человека раньше. По словам представителя мэра Тима Беккера, Уиллер "сотрудничает с полицией в рамках расследования".

https://ria.ru/20200727/1574957529.html

https://ria.ru/20210121/maska-1593934712.html

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портленд, сша, в мире