Комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации
18:23 26.01.2021 (обновлено: 22:03 26.01.2021)
© Фото : Council of Europe/Nicolas ElsaesserЗал Парламентской ассамблеи Совета Европы
© Фото : Council of Europe/Nicolas Elsaesser
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия делегации России в ПАСЕ в полном объеме, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам, член делегации Леонид Слуцкий.
"Ни одна поправка украинской делегации не была поддержана. Надеемся на дальнейший конструктивный подход ПАСЕ", — сказал Слуцкий.
В первый день работы сессии глава делегации Украины Мария Мезенцева предложила оспорить по существу полномочия делегации России. После ее заявления по правилам процедуры было устроено голосование, в результате которого большинство поддержало идею украинского представителя об опротестовании полномочий делегации в соответствии со статьей 8 Регламента организации — предложение поддержали 38 парламентариев из пяти различных национальных делегаций.
Комментируя действия украинской стороны, Слуцкий заявил, что, если Ассамблея не подтвердит права российских парламентариев в полном объеме, они покинут Страсбург и не будут участвовать в сессии.
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Отношения между Москвой и Страсбургом уже переживали кризис. В апреле 2014 года делегацию лишили права голоса из-за событий на Украине и возвращения Крыма в состав России. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ Москва отказалась работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений и перестала платить свой взнос в бюджет Совета Европы. В июне 2019 года ПАСЕ восстановила права делегации, российские парламентарии вернулись к полноформатной работе в Ассамблее. Последний раз вопрос о полномочиях российских представителей поднимался в январе 2020 года, до этого — в июне 2019 года.