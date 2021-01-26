https://ria.ru/20210126/pogoda-1594658180.html

Москвичам пообещали дождь с мокрым снегом

Москвичам пообещали дождь с мокрым снегом

Мокрый снег, который будет идти до утра среды, может принести в Москву до 3 миллиметров осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T16:14

2021-01-26T16:14

2021-01-26T16:14

евгений тишковец

центр "фобос"

москва

общество

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Мокрый снег, который будет идти до утра среды, может принести в Москву до 3 миллиметров осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Дождь с мокрым снегом уже пошел. До 10 утра может (выпасть) 2-3 миллиметра осадков", - сказал Тишковец.По его словам, во вторник снежный покров в Москве должен подтаять с 24 до 23 сантиметров.

https://ria.ru/20210126/pogoda-1594575933.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тишковец, центр "фобос", москва, общество