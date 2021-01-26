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Врач рассказала, как пережить резкие скачки погоды
Врач рассказала, как пережить резкие скачки погоды
Метеочувствительность не является мифом или выдуманной болезнью, рассказала в беседе с "Российской газетой" профессор кафедры внутренних болезней и семейной... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T08:51
2021-01-26T12:45
александр мясников (врач)
россия
омский государственный медицинский университет
общество
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Метеочувствительность не является мифом или выдуманной болезнью, рассказала в беседе с "Российской газетой" профессор кафедры внутренних болезней и семейной медицины дополнительного профобразования Омского государственного медицинского университета Ольга Кореннова.Из-за "температурных качелей" большое количество людей обращается к врачу с жалобами на давление, мигрень, а также боль в суставах и учащенное сердцебиение.Сосуды подстраиваются под погодные колебания: из-за изменения атмосферного давления меняется и давление внутри брюшной полости и черепной коробки, появляются болевые ощущения.По словам Коренновой, чаще всего на изменения погоды жалуются люди с хроническими заболеваниями и болезнями сердца, а также астеники и гипертоники. В дни, когда погода резко меняется, врачи часто выезжают к пациентам с подозрением на инфаркты и инсульты.Она посоветовала метеозависимым людям регулярно заниматься спортом, закаливаться и принимать контрастный душ — это поможет повысить выносливость сосудов. Тренировки не должны быть изнуряющими. Также занятия спортом можно заменить на получасовые и более прогулки. Кореннова напомнила о необходимости держать нитроглицерин в аптечке для пациентов с заболеваниями сердца, а гипертоникам нужно всегда иметь препараты для снижения давления, назначенные врачом.Ранее врач и телеведущий Александр Мясников высказался о людях, которые жалуются на метеозависимость. По его словам, они часто хандрят на погоду, поэтому им стоит заняться физкультурой. Однако он не стал спорить с тем, что некоторые старые раны при смене погоды могут причинять болевые ощущения. Врач призвал игнорировать плохую погоду и перестать оправдывать лень и склонность к хандре метеозависимостью.
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александр мясников (врач), россия, омский государственный медицинский университет, общество

Врач рассказала, как пережить резкие скачки погоды

08:51 26.01.2021 (обновлено: 12:45 26.01.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПрохожий на площади Ленина в Новосибирске
Прохожий на площади Ленина в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Метеочувствительность не является мифом или выдуманной болезнью, рассказала в беседе с "Российской газетой" профессор кафедры внутренних болезней и семейной медицины дополнительного профобразования Омского государственного медицинского университета Ольга Кореннова.
Из-за "температурных качелей" большое количество людей обращается к врачу с жалобами на давление, мигрень, а также боль в суставах и учащенное сердцебиение.
"Мы же замечаем, как наши домашние питомцы предсказывают морозы или дожди своим поведением. А человеческий организм — это такая же часть живой природы, он тесно с ней взаимосвязан", — отметила медик.
Сосуды подстраиваются под погодные колебания: из-за изменения атмосферного давления меняется и давление внутри брюшной полости и черепной коробки, появляются болевые ощущения.
По словам Коренновой, чаще всего на изменения погоды жалуются люди с хроническими заболеваниями и болезнями сердца, а также астеники и гипертоники. В дни, когда погода резко меняется, врачи часто выезжают к пациентам с подозрением на инфаркты и инсульты.
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Врач рассказал, как улучшить самочувствие при резкой смене погоды
Она посоветовала метеозависимым людям регулярно заниматься спортом, закаливаться и принимать контрастный душ — это поможет повысить выносливость сосудов. Тренировки не должны быть изнуряющими. Также занятия спортом можно заменить на получасовые и более прогулки.
Кореннова напомнила о необходимости держать нитроглицерин в аптечке для пациентов с заболеваниями сердца, а гипертоникам нужно всегда иметь препараты для снижения давления, назначенные врачом.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников высказался о людях, которые жалуются на метеозависимость. По его словам, они часто хандрят на погоду, поэтому им стоит заняться физкультурой. Однако он не стал спорить с тем, что некоторые старые раны при смене погоды могут причинять болевые ощущения. Врач призвал игнорировать плохую погоду и перестать оправдывать лень и склонность к хандре метеозависимостью.
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Александр Мясников (врач)РоссияОмский государственный медицинский университетОбщество
 
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