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Москвичей во вторник ожидает ветреная погода с небольшими осадками
Москвичей во вторник ожидает ветреная погода с небольшими осадками
Облачная погода с порывистым ветром, местами небольшие осадки, гололедица ожидают москвичей во вторник, температура воздуха в столице до плюс двух градусов,... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T07:45
2021-01-26T07:45
2021-01-26T07:45
михаил леус
погода
москва
общество
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Облачная погода с порывистым ветром, местами небольшие осадки, гололедица ожидают москвичей во вторник, температура воздуха в столице до плюс двух градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Синоптик добавил, что ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 739 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
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михаил леус, погода, москва, общество