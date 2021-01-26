https://ria.ru/20210126/pogoda-1594571868.html

Москвичей во вторник ожидает ветреная погода с небольшими осадками

Москвичей во вторник ожидает ветреная погода с небольшими осадками

Облачная погода с порывистым ветром, местами небольшие осадки, гололедица ожидают москвичей во вторник, температура воздуха в столице до плюс двух градусов,... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T07:45

2021-01-26T07:45

2021-01-26T07:45

михаил леус

погода

москва

общество

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Облачная погода с порывистым ветром, местами небольшие осадки, гололедица ожидают москвичей во вторник, температура воздуха в столице до плюс двух градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Синоптик добавил, что ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 739 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил леус, погода, москва, общество