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Финансист предположил, когда ожидать подвоха от доллара
Финансист предположил, когда ожидать подвоха от доллара
США не заинтересованы в укреплении доллара к мировым валютам, и стимулирование американской экономики станет определяющим для нового главы Белого дома. Это дает РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T02:12
2021-01-26T02:12
accent capital
россия
сша
доллар
рубль
экономика
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Россиян предупредили о подвохе от доллара
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. США не заинтересованы в укреплении доллара к мировым валютам, и стимулирование американской экономики станет определяющим для нового главы Белого дома. Это дает основания ожидать продолжения вливания дешевой долларовой ликвидности на рынок, рассказал агентству "Прайм" управляющий директор Accent Capital Андрей Богданов.Вероятно увеличение спроса и на российские активы, и, как следствие, укрепление курса российской валюты. Если Банк России не будет интенсивно снижать ставку, такой спрос может быть вполне устойчивым, считает он.Возвращение инвесторов обратно в доллар может быть спровоцировано обманутыми ожиданиями быстрого восстановления мировой экономики, но это маловероятно. С учетом сохраняющихся санкционных рисков рубль отличается повышенной волатильностью и при росте развивающихся валют двигается в авангарде, а при падении, в свою очередь, становится аутсайдером. Волатильности рубля также способствует восстановление экспортно-импортных операций", — заключил Богданов.
https://ria.ru/20210125/valyuta-1594334604.html
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accent capital, россия, сша, доллар, рубль, экономика

Финансист предположил, когда ожидать подвоха от доллара

02:12 26.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. США не заинтересованы в укреплении доллара к мировым валютам, и стимулирование американской экономики станет определяющим для нового главы Белого дома. Это дает основания ожидать продолжения вливания дешевой долларовой ликвидности на рынок, рассказал агентству "Прайм" управляющий директор Accent Capital Андрей Богданов.
"А на фоне низких ставок доходности в США это можно расценивать как положительный сигнал для развивающихся рынков, которые, предлагая инвесторам повышенную доходность, могут ожидать увеличения инвестиционных притоков, и, соответственно, спроса на локальные валюты", — поясняет финансист.
Вероятно увеличение спроса и на российские активы, и, как следствие, укрепление курса российской валюты. Если Банк России не будет интенсивно снижать ставку, такой спрос может быть вполне устойчивым, считает он.
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