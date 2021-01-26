https://ria.ru/20210126/podvokh-1594563629.html

Финансист предположил, когда ожидать подвоха от доллара

Финансист предположил, когда ожидать подвоха от доллара

США не заинтересованы в укреплении доллара к мировым валютам, и стимулирование американской экономики станет определяющим для нового главы Белого дома. Это дает РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T02:12

2021-01-26T02:12

2021-01-26T02:12

accent capital

россия

сша

доллар

рубль

экономика

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Россиян предупредили о подвохе от доллара

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. США не заинтересованы в укреплении доллара к мировым валютам, и стимулирование американской экономики станет определяющим для нового главы Белого дома. Это дает основания ожидать продолжения вливания дешевой долларовой ликвидности на рынок, рассказал агентству "Прайм" управляющий директор Accent Capital Андрей Богданов.Вероятно увеличение спроса и на российские активы, и, как следствие, укрепление курса российской валюты. Если Банк России не будет интенсивно снижать ставку, такой спрос может быть вполне устойчивым, считает он.Возвращение инвесторов обратно в доллар может быть спровоцировано обманутыми ожиданиями быстрого восстановления мировой экономики, но это маловероятно. С учетом сохраняющихся санкционных рисков рубль отличается повышенной волатильностью и при росте развивающихся валют двигается в авангарде, а при падении, в свою очередь, становится аутсайдером. Волатильности рубля также способствует восстановление экспортно-импортных операций", — заключил Богданов.

https://ria.ru/20210125/valyuta-1594334604.html

https://ria.ru/20210125/valyuta-1594412683.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

accent capital, россия, сша, доллар, рубль, экономика