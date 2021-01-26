https://ria.ru/20210126/podvig-1594634032.html

Медведев назвал работу волонтеров подвигом на фоне незаконных акций

Медведев назвал работу волонтеров подвигом на фоне незаконных акций

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев отметил ежедневный подвиг волонтеров, которые в непростое время пандемии коронавируса оказывают людям помощь в... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T14:22

2021-01-26T14:22

2021-01-26T14:22

дмитрий медведев

алексей навальный

единая россия

генеральная прокуратура рф

владимир путин

общество

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев отметил ежедневный подвиг волонтеров, которые в непростое время пандемии коронавируса оказывают людям помощь в ежедневном режиме, это контрастирует с политическими акциями, проведение которых ко всему прочему нарушает санитарно-эпидемиологические требования."Это такой ежедневный подвиг, и это нужно ценить - и самой партии, и уверен, что это по достоинству оценивают и наши граждане: все, кто получает такого рода поддержку. Почему я об этом подумал - потому что это выглядит определенным диссонансом на фоне различного рода политических акций, навязанной политической повестки дня, которую подталкивают те или иные политические силы в период, когда вся страна борется с пандемией. Да еще и по сути это все нарушает санитарно-эпидемиологические требования и все, что с этим связано", - сказал Медведев на втором социальном форуме "Единой России".Он подчеркнул, что деятельность волонтеров заслуживает самой высокой оценки, при этом напомнил, что ряд угроз, связанных с распространением коронавируса, еще не сняты, поэтому нужно "запастись терпением" и продолжать работу."Я абсолютно уверен, что мы сможем эту тяжелую полосу преодолеть", - добавил он, поблагодарив волонтеров, социальный бизнес и членов партии "Единая Россия", принимавших участие в оказании помощи людям.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Как заявлял Песков, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны". Президент России Владимир Путин, комментируя накануне события 23 января, заявил, что все имеют право выражать точку зрения, но законными методами, а выходящее за рамки закона - не просто контрпродуктивно, а опасно и уже приводило к раскачке общества.

https://ria.ru/20210126/protesty-1594620462.html

https://ria.ru/20210126/aktsii-1594617274.html

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дмитрий медведев, алексей навальный, единая россия, генеральная прокуратура рф, владимир путин, общество