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Медведев назвал работу волонтеров подвигом на фоне незаконных акций
Медведев назвал работу волонтеров подвигом на фоне незаконных акций
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев отметил ежедневный подвиг волонтеров, которые в непростое время пандемии коронавируса оказывают людям помощь в... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T14:22
2021-01-26T14:22
дмитрий медведев
алексей навальный
единая россия
генеральная прокуратура рф
владимир путин
общество
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев отметил ежедневный подвиг волонтеров, которые в непростое время пандемии коронавируса оказывают людям помощь в ежедневном режиме, это контрастирует с политическими акциями, проведение которых ко всему прочему нарушает санитарно-эпидемиологические требования."Это такой ежедневный подвиг, и это нужно ценить - и самой партии, и уверен, что это по достоинству оценивают и наши граждане: все, кто получает такого рода поддержку. Почему я об этом подумал - потому что это выглядит определенным диссонансом на фоне различного рода политических акций, навязанной политической повестки дня, которую подталкивают те или иные политические силы в период, когда вся страна борется с пандемией. Да еще и по сути это все нарушает санитарно-эпидемиологические требования и все, что с этим связано", - сказал Медведев на втором социальном форуме "Единой России".Он подчеркнул, что деятельность волонтеров заслуживает самой высокой оценки, при этом напомнил, что ряд угроз, связанных с распространением коронавируса, еще не сняты, поэтому нужно "запастись терпением" и продолжать работу."Я абсолютно уверен, что мы сможем эту тяжелую полосу преодолеть", - добавил он, поблагодарив волонтеров, социальный бизнес и членов партии "Единая Россия", принимавших участие в оказании помощи людям.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Как заявлял Песков, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны". Президент России Владимир Путин, комментируя накануне события 23 января, заявил, что все имеют право выражать точку зрения, но законными методами, а выходящее за рамки закона - не просто контрпродуктивно, а опасно и уже приводило к раскачке общества.
https://ria.ru/20210126/protesty-1594620462.html
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дмитрий медведев, алексей навальный, единая россия, генеральная прокуратура рф, владимир путин, общество

Медведев назвал работу волонтеров подвигом на фоне незаконных акций

14:22 26.01.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель "Единой России" Дмитрий Медведев
Председатель Единой России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев отметил ежедневный подвиг волонтеров, которые в непростое время пандемии коронавируса оказывают людям помощь в ежедневном режиме, это контрастирует с политическими акциями, проведение которых ко всему прочему нарушает санитарно-эпидемиологические требования.
"Это такой ежедневный подвиг, и это нужно ценить - и самой партии, и уверен, что это по достоинству оценивают и наши граждане: все, кто получает такого рода поддержку. Почему я об этом подумал - потому что это выглядит определенным диссонансом на фоне различного рода политических акций, навязанной политической повестки дня, которую подталкивают те или иные политические силы в период, когда вся страна борется с пандемией. Да еще и по сути это все нарушает санитарно-эпидемиологические требования и все, что с этим связано", - сказал Медведев на втором социальном форуме "Единой России".
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
Вчера, 13:03
В Кремле назвали участников несогласованных акций нарушителями закона
Он подчеркнул, что деятельность волонтеров заслуживает самой высокой оценки, при этом напомнил, что ряд угроз, связанных с распространением коронавируса, еще не сняты, поэтому нужно "запастись терпением" и продолжать работу.
"Я абсолютно уверен, что мы сможем эту тяжелую полосу преодолеть", - добавил он, поблагодарив волонтеров, социальный бизнес и членов партии "Единая Россия", принимавших участие в оказании помощи людям.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Как заявлял Песков, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны". Президент России Владимир Путин, комментируя накануне события 23 января, заявил, что все имеют право выражать точку зрения, но законными методами, а выходящее за рамки закона - не просто контрпродуктивно, а опасно и уже приводило к раскачке общества.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
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Дмитрий МедведевАлексей НавальныйЕдиная РоссияГенеральная прокуратура РФВладимир ПутинОбщество
 
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