https://ria.ru/20210126/podrostki-1594652960.html

В ОНК рассказали о задержаниях подростков на незаконной акции в Москве

В ОНК рассказали о задержаниях подростков на незаконной акции в Москве

Подростки, задержанные на прошедших акциях протеста 23 января в Москве, проводили под надзором правоохранителей в среднем по шесть часов, заявила член столичной РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T15:54

2021-01-26T15:54

2021-01-26T15:54

анна кузнецова

ева меркачева

общественная наблюдательная комиссия

алексей навальный

москва

происшествия

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Подростки, задержанные на прошедших акциях протеста 23 января в Москве, проводили под надзором правоохранителей в среднем по шесть часов, заявила член столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.Она добавила, что, по рассказам самих подростков, их задержали в районе двух часов дня, а выпускали из полиции только в 8-9 вечера."Это много, 6-6,5 часов", - посетовала Меркачева. По ее словам, выходившие из отделов полиции подростки говорили, что они "шли мимо".Ранее уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова заявляла, что в Москве было задержано на несогласованной акции 23 января около 70 подростков. Детский омбудсмен столицы Ольга Ярославская отмечала, что всех их отпустили, никто к медикам не обращался.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Отдельное внимание уделялось школьникам – родителей просили оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений". Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".

https://ria.ru/20210125/agitatory-1594365334.html

москва

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Беспорядки и задержания: по стране прокатились незаконные акции протеста Волна несогласованных акций в поддержку Алексея Навального прошла в субботу по России. По официальным данным, свыше 4 тысяч человек вышли на Пушкинскую площадь в Москве, по неофициальным – десятки тысяч. В ходе акций люди бросали бутылки, дымовые шашки и снежки в полицейских, а также нападали на силовиков. Около тысячи человек задержаны, возбуждено несколько уголовных дел. 2021-01-26T15:54 true PT1M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна кузнецова, ева меркачева, общественная наблюдательная комиссия, алексей навальный, москва, происшествия