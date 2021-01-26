В ОНК рассказали о задержаниях подростков на незаконной акции в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Подростки, задержанные на прошедших акциях протеста 23 января в Москве, проводили под надзором правоохранителей в среднем по шесть часов, заявила член столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.
"Были подростки, средний возраст - лет 15, наверное... У нас, как у правозащитников, какие были претензии: что все равно очень долго держали. В среднем это занимало 6 часов. Мы приехали 23-го числа в ОВД Фили-Давыдково, нас туда не пустили, но мы стояли у входа, и пока мы стояли, оттуда выпускали подростков, и мы с ними могли общаться", - сказала Меркачева в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Она добавила, что, по рассказам самих подростков, их задержали в районе двух часов дня, а выпускали из полиции только в 8-9 вечера.
"Это много, 6-6,5 часов", - посетовала Меркачева. По ее словам, выходившие из отделов полиции подростки говорили, что они "шли мимо".
Ранее уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова заявляла, что в Москве было задержано на несогласованной акции 23 января около 70 подростков. Детский омбудсмен столицы Ольга Ярославская отмечала, что всех их отпустили, никто к медикам не обращался.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
Отдельное внимание уделялось школьникам – родителей просили оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений". Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".
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