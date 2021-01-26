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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210126/podmoskove-1594587718.html
ГСУСК: свыше 4,5 млрд рублей вернули за 2020 год в Подмосковье
ГСУСК: свыше 4,5 млрд рублей вернули за 2020 год в Подмосковье
Подмосковные следователи помогли вернуть свыше 4,5 миллиарда рублей государству и потерпевшим от преступлений за 2020 год, рассказал и.о. руководителя ГСУ СК... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T10:27
2021-01-26T10:27
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Подмосковные следователи помогли вернуть свыше 4,5 миллиарда рублей государству и потерпевшим от преступлений за 2020 год, рассказал и.о. руководителя ГСУ СК России по Московской области генерал-майор юстиции Александр Стариков.При этом Стариков отметил, что в обеспечительных целях наложен арест на движимое и недвижимое имущество обвиняемых на сумму более 4 миллиардов 756 миллионов рублей.Он также рассказал, что за год в Подмосковье было возбуждено 355 уголовных дел коррупционной направленности. Среди фигурантов - крупные чиновники и правоохранители."Установлено, что с 2007 по 2013 год обвиняемые обманным путем похитили денежные средства у 405 граждан на общую сумму свыше 483 млн рублей под предлогом инвестирования и долевого участия в строительстве 12 многоквартирных домов на территории Москвы и области. Строительство домов осуществлялось в отсутствие разрешительной документации. В связи с чем впоследствии дома признаны судом самовольными постройками и приняты решения об их сносе. Потерпевшими по этому делу проходит более 330 человек, ущерб - 350 млн руб", - добавил Стариков.Он отметил, что следователи арестовали свыше 530 объектов недвижимого имущества обвиняемых. Общая стоимость арестованного имущества - более 1,5 миллиарда рублей.
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московская область (подмосковье)

ГСУСК: свыше 4,5 млрд рублей вернули за 2020 год в Подмосковье

10:27 26.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Подмосковные следователи помогли вернуть свыше 4,5 миллиарда рублей государству и потерпевшим от преступлений за 2020 год, рассказал и.о. руководителя ГСУ СК России по Московской области генерал-майор юстиции Александр Стариков.
"В ходе расследования уголовных дел подмосковным следователям удалось в 2020 году возместить государству и другим потерпевшим от преступлений ущерб на сумму более 4,5 миллиарда рублей", - сказал он в интервью "Российской газете".
При этом Стариков отметил, что в обеспечительных целях наложен арест на движимое и недвижимое имущество обвиняемых на сумму более 4 миллиардов 756 миллионов рублей.
Он также рассказал, что за год в Подмосковье было возбуждено 355 уголовных дел коррупционной направленности. Среди фигурантов - крупные чиновники и правоохранители.
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"Установлено, что с 2007 по 2013 год обвиняемые обманным путем похитили денежные средства у 405 граждан на общую сумму свыше 483 млн рублей под предлогом инвестирования и долевого участия в строительстве 12 многоквартирных домов на территории Москвы и области. Строительство домов осуществлялось в отсутствие разрешительной документации. В связи с чем впоследствии дома признаны судом самовольными постройками и приняты решения об их сносе. Потерпевшими по этому делу проходит более 330 человек, ущерб - 350 млн руб", - добавил Стариков.
Он отметил, что следователи арестовали свыше 530 объектов недвижимого имущества обвиняемых. Общая стоимость арестованного имущества - более 1,5 миллиарда рублей.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
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