https://ria.ru/20210126/perenos-1594568671.html

Источники сообщили о переносе космического пуска с Восточного

Источники сообщили о переносе космического пуска с Восточного

Первый в этом году пуск ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома Восточный отложили с 25 февраля на месяц, сообщили РИА Новости два источника в ракетно-космической РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T03:39

2021-01-26T03:39

2021-01-26T03:55

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восточный

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космос - риа наука

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байконур (город)

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Первый в этом году пуск ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома Восточный отложили с 25 февраля на месяц, сообщили РИА Новости два источника в ракетно-космической отрасли.В декабре собеседник агентства заявил, что с Восточного на 25 февраля наметили старт ракеты "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 британскими спутниками связи OneWeb. Позже генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подтвердил, что пуск ожидается в следующем месяце."Старт отложен на 25 марта", — сказал источник.Он подчеркнул, что это не окончательная дата и пуск могут сдвинуть еще дальше.Другой собеседник подтвердил эту информацию и отметил, что по планам спутники доставят на космодром в конце февраля.С 2016 года с Восточного осуществляли по одному пуску ракет-носителей "Союз-2" ежегодно (рекорд из двух пусков был в 2018 году). Всего с него провели шесть пусков, один из них был аварийным.Ранее источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что в 2021 году намечается шесть-семь пусков ракет "Союз-2" с Восточного. По коммерческой программе прогнозируются три запуска по 36 британских спутников связи OneWeb в каждом, а по федеральной программе ожидаются три-четыре старта: с метеорологическим спутником "Метеор-М", двумя научными аппаратами "Ионосфера-М", лунной посадочной станцией "Луна-25" и, возможно, радиолокационным спутником наблюдения Земли "Кондор-ФКА".Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру подписали в июне 2015 года. В сентябре OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19. Из них выполнены уже четыре: два с Байконура, один с Восточного и один с Куру, на орбиту выведены 110 спутников.В ноябре в компании "Главкосмос" (дочернее предприятие "Роскосмоса") сообщили РИА Новости, что в 2021 году OneWeb планирует 8-10 запусков спутников ракетами "Союз" с Байконура, Восточного и Куру.OneWeb собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к концу 2022 года развернуть группировку из 648 космических аппаратов для обеспечения широкополосного доступа в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.

https://ria.ru/20210124/sputnik-1594383689.html

https://ria.ru/20210121/raketa-1594000791.html

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россия, восточный, земля, космос - риа наука, союз, дмитрий рогозин, москва, байконур (город)